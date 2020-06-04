«Выживут только программисты?» Почему айтишников тестируют на коронавирус без показаний, а остальных - нет

Мы неоднократно писали о том, что тесты на антитела к коронавирусу в Беларуси делают только по показаниям и только под контролем профессиональных медиков, а платных услуг в государственных и частных медучреждениях по проведению экспресс-тестов на антитела к COVID-19 не предусмотрено.

И вот новость! На днях недоумевающие белорусы стали делиться новостью о том, что программистов компании IBA тестируют на базе 6-й клинической больницы Минска.

- Выживут только программисты, - тут же стали подтрунивать белорусы. - Они у нас какие-то сверхособенные? Не такие, как все, видимо, раз для них сделали исключение из правил.

Мы задались целью выяснить, так ли это. Дозвонились в компанию IBA, однако комментировать ситуацию оперативно там не стали, предложив написать письменный запрос, отвечать на который могут и две недели.

Но, как говорят сотрудники компании, тестирование идет, его проводят группами. Кому-то уже сделали в мае, а у кого-то поход к медикам запланирован в июне.

- Обследование добровольное, можно отказаться. Больница все же, есть риск заразиться. Нам сообщили, что исследовать кровь будут при помощи какого-то точного анализатора. Тем, кто пошел, результаты обещают сообщать в тот же день лично, а в случае положительного ответа - и руководству.

К сожалению, о выводах пока говорить не приходится. Но положительные тесты есть. При этом программисты давно работают из дома, на удаленке. Ну а компания не только о сотрудниках заботится, но и помогает стране справиться с коронавирусом – все это время их столовая бесплатно кормит врачей 6 больницы.

Мы дозвонились и в 6-ю больницу Минска. Там историю о тестировании программистов из IBA нам подтвердили.

Вот какой официальный ответ нам дали:

- В УЗ «6-я городская клиническая больница» в тестовом режиме проводится изучение коллективного иммунитета работников с использованием ИФА-диагностики антител к COVID-19 тест-системами (читай «Справка КП» - Ред.), полученными по спонсорской помощи. Кроме того, мы выборочно тестируем пациентов клиники и реконвалесцентов (выздоравливающих - Ред.), переболевших COVID-19 с целью отбора их для заготовки иммунной плазмы. Собран объемный материал, который необходимо систематизировать и сделать выводы по поводу применения данной методики. Надеемся, что в июле будет проведена ее регистрация, и тогда мы сможем ее использовать более широко для населения Минска.

- То есть программисты - своеобразные испытуемые?

- Видимо, да, - прокомментировали нам в пресс-службе Минздрава.

Информацию о том, как и по чьей договоренности было устроено обследование айтишников, нам не дали.

Тест-системы сейчас регистрируют, и есть надежда, что скоро их можно будет купить и сделать всем желающим.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Почему тесты на антитела к коронавирусу до сих пор не делают в частных медклиниках?

Этот вопрос мы задали директору лаборатории SYNLAB, врачу лабораторной диагностики Сергею Васюковичу. Ведь сейчас на месте айтишников хотели бы быть многие.

- Как частная организация здравоохранения, мы оказываем населению платные медуслуги. Но действующее законодательство не предусматривает использование незарегистрированных тест-систем. Сегодня таких систем в стране нет. Для оптовой реализации дистрибьюторы должны получить регистрационное удостоверение, - пояснил Сергей Васюкович. - Сегодня применение тест-систем на коронавирус в нашей стране полностью в руках государства. Они используются конкретно под нужды Министерства здравоохранения, завозятся исключительно по разовым разрешениям, и в этом плане Минздрав действует совершенно правомочно - согласно положению, регулирующему ввоз незарегистрированной продукции. Пункта, предусматривающего оказание посредством их платных услуг населению, в действующем законодательстве нет. На изменение ситуации могут повлиять либо появление новых законодательных актов, либо внесение поправок в уже существующие. Это долгий процесс, и оснований для этого пока нет.

- Получается, Минздрав пользуется незарегистрированными тест-системами?

- Да, но в Минздраве есть Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении. Он занимается регистрацией лекарственных средств, ввозом, контролем, разрешениями… Эта целая система, где все проверяют и контролируют. Но я знаю, что уже сегодня одна компания находится в процессе регистрации тест-систем на коронавирус; есть и белорусские тест-системы, которые сегодня тоже на этапе оформления регистрации. Это сложный и долгий процесс. Как только он завершится, закупать зарегистрированные тест-системы смогут и государственные, и частные медучреждения.

Однако надо понимать, что экспресс-тесты - все же не основной способ диагностики. Они не дают 100%-го результата, а значит, могут показывать ложноположительные и ложноотрицательные результаты на всех стадиях заболевания CОVID-19. К тому уже есть данные, что даже у переболевших коронавирусом людей антитела могут не образоваться. Тест-системы не основной, а лишь вспомогательный метод работы с пациентами. Золотым стандартом по-прежнему остается метод ПЦР, то есть мазок.

СПРАВКА КП

ИФА диагностика - это метод лабораторной диагностики, основанный на реакции «антиген - антитело», который позволяет выявить вещества белковой природы (в том числе ферменты, вирусы, фрагменты бактерий и другие компоненты биологических жидкостей). Бесспорные преимущества ИФА - высокая чувствительность и специфичность метода, то есть его высокая точность.

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