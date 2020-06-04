2020-06-05T13:53:50+03:00
Общество
КП Беларусь

«Выживут только программисты?» Почему айтишников тестируют на коронавирус без показаний, а остальных - нет

Судя по комментариям медиков, уже летом у всех белорусов будет возможность проходить быстрое тестирование с точными результатами
Ольга ИВАШЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Задались вопросом, почему айтишников тестируют на коронавирус без показаний, а остальных - нет.Задались вопросом, почему айтишников тестируют на коронавирус без показаний, а остальных - нет.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Мы неоднократно писали о том, что тесты на антитела к коронавирусу в Беларуси делают только по показаниям и только под контролем профессиональных медиков, а платных услуг в государственных и частных медучреждениях по проведению экспресс-тестов на антитела к COVID-19 не предусмотрено.

И вот новость! На днях недоумевающие белорусы стали делиться новостью о том, что программистов компании IBA тестируют на базе 6-й клинической больницы Минска.

- Выживут только программисты, - тут же стали подтрунивать белорусы. - Они у нас какие-то сверхособенные? Не такие, как все, видимо, раз для них сделали исключение из правил.

Мы задались целью выяснить, так ли это. Дозвонились в компанию IBA, однако комментировать ситуацию оперативно там не стали, предложив написать письменный запрос, отвечать на который могут и две недели.

Но, как говорят сотрудники компании, тестирование идет, его проводят группами. Кому-то уже сделали в мае, а у кого-то поход к медикам запланирован в июне.

- Обследование добровольное, можно отказаться. Больница все же, есть риск заразиться. Нам сообщили, что исследовать кровь будут при помощи какого-то точного анализатора. Тем, кто пошел, результаты обещают сообщать в тот же день лично, а в случае положительного ответа - и руководству.

К сожалению, о выводах пока говорить не приходится. Но положительные тесты есть. При этом программисты давно работают из дома, на удаленке. Ну а компания не только о сотрудниках заботится, но и помогает стране справиться с коронавирусом – все это время их столовая бесплатно кормит врачей 6 больницы.

Мы дозвонились и в 6-ю больницу Минска. Там историю о тестировании программистов из IBA нам подтвердили.

Вот какой официальный ответ нам дали:

- В УЗ «6-я городская клиническая больница» в тестовом режиме проводится изучение коллективного иммунитета работников с использованием ИФА-диагностики антител к COVID-19 тест-системами (читай «Справка КП» - Ред.), полученными по спонсорской помощи. Кроме того, мы выборочно тестируем пациентов клиники и реконвалесцентов (выздоравливающих - Ред.), переболевших COVID-19 с целью отбора их для заготовки иммунной плазмы. Собран объемный материал, который необходимо систематизировать и сделать выводы по поводу применения данной методики. Надеемся, что в июле будет проведена ее регистрация, и тогда мы сможем ее использовать более широко для населения Минска.

- То есть программисты - своеобразные испытуемые?

- Видимо, да, - прокомментировали нам в пресс-службе Минздрава.

Информацию о том, как и по чьей договоренности было устроено обследование айтишников, нам не дали.

Тест-системы сейчас регистрируют, и есть надежда, что скоро их можно будет купить и сделать всем желающим. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Тест-системы сейчас регистрируют, и есть надежда, что скоро их можно будет купить и сделать всем желающим.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Почему тесты на антитела к коронавирусу до сих пор не делают в частных медклиниках?

Этот вопрос мы задали директору лаборатории SYNLAB, врачу лабораторной диагностики Сергею Васюковичу. Ведь сейчас на месте айтишников хотели бы быть многие.

- Как частная организация здравоохранения, мы оказываем населению платные медуслуги. Но действующее законодательство не предусматривает использование незарегистрированных тест-систем. Сегодня таких систем в стране нет. Для оптовой реализации дистрибьюторы должны получить регистрационное удостоверение, - пояснил Сергей Васюкович. - Сегодня применение тест-систем на коронавирус в нашей стране полностью в руках государства. Они используются конкретно под нужды Министерства здравоохранения, завозятся исключительно по разовым разрешениям, и в этом плане Минздрав действует совершенно правомочно - согласно положению, регулирующему ввоз незарегистрированной продукции. Пункта, предусматривающего оказание посредством их платных услуг населению, в действующем законодательстве нет. На изменение ситуации могут повлиять либо появление новых законодательных актов, либо внесение поправок в уже существующие. Это долгий процесс, и оснований для этого пока нет.

- Получается, Минздрав пользуется незарегистрированными тест-системами?

- Да, но в Минздраве есть Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении. Он занимается регистрацией лекарственных средств, ввозом, контролем, разрешениями… Эта целая система, где все проверяют и контролируют. Но я знаю, что уже сегодня одна компания находится в процессе регистрации тест-систем на коронавирус; есть и белорусские тест-системы, которые сегодня тоже на этапе оформления регистрации. Это сложный и долгий процесс. Как только он завершится, закупать зарегистрированные тест-системы смогут и государственные, и частные медучреждения.

Однако надо понимать, что экспресс-тесты - все же не основной способ диагностики. Они не дают 100%-го результата, а значит, могут показывать ложноположительные и ложноотрицательные результаты на всех стадиях заболевания CОVID-19. К тому уже есть данные, что даже у переболевших коронавирусом людей антитела могут не образоваться. Тест-системы не основной, а лишь вспомогательный метод работы с пациентами. Золотым стандартом по-прежнему остается метод ПЦР, то есть мазок.

СПРАВКА КП

ИФА диагностика - это метод лабораторной диагностики, основанный на реакции «антиген - антитело», который позволяет выявить вещества белковой природы (в том числе ферменты, вирусы, фрагменты бактерий и другие компоненты биологических жидкостей). Бесспорные преимущества ИФА - высокая чувствительность и специфичность метода, то есть его высокая точность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Родители звонят, спрашивают, как их дети. А эти дети людей спасают»: сходили в поликлинику, где проводят экспресс-тесты на коронавирус, и испытали их на себе

Главный врач минской поликлиники рассказала, кому именно, как и когда проводят тесты. А мы увидели весь процесс – от забора крови до центрифуги и заветных полосочек (Подробнее)

Белорусские медики рассказали, может ли человек заболеть COVID-19 повторно и вырабатывается ли к вирусу пожизненный иммунитет. Волнующие всех вопросы мы задали директору РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федору Карпенко (читать далее)

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере на номер +375 29 124-42-59.

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«В расчетнике написано: к выплате ноль! Как жить месяц?»: что получили медики за работу с коронавирусом в мае 2020
Многие белорусские медики по-прежнему не понимают логику начисления денег. Многие получили какие-никакие надбавки, но есть и те, кому не добавили ничего
«Приходили жених и невеста расписываться, оба в масках!»: как работает обязательный масочный режим в Могилевской области
В магазины, аптеки, банки и прочие учреждения двух районов области нельзя заходить без масок. Но ответственности за нарушение не предусмотрено
«Если тесты на коронавирус продавать в любой аптеке, будет хаос и паника»: спросили у импортеров, почему тестов нет и когда будут
Мы задались наивным вопросом: почему в белорусских аптеках можно купить тесты на ВИЧ и гепатит, а на коронавирус - нельзя? Тем более, Минздрав обещал
«Квартирантам запрещала подходить к морозилке». Что известно о семье, в квартире которой нашли тела двух младенцев
Женщина жила в четырехкомнатной квартире с сыном, свободные комнаты сдавала квартирантам. Как погибли дети, выясняют, а уголовное дело заведено по статье «Убийство»
«Муж бил ее дома, в подъезде, во дворе, а она бегала по соседям, чтобы в милицию не жаловались»: мужчина убил жену за то, что не показала переписку в соцсети
Оба супруга – социальные сироты, в семье жена работала, а муж выпивал. Скорую женщине он вызвал поздно и соврал, что на нее напали
Первая минчанка, родившая в 2000 году: «Храню вырезку из «Комсомолки» о том, как благодаря газете и городу мне подарили квартиру»
В этом году «Комсомолка» отмечает 95-летие. За это время было рассказано немало историй! Одну из них - о том, как только появившаяся на свет малышка благодаря газете стала обладательницей квартиры в Минске, - мы и решили вспомнить
«В ближайший месяц нельзя расставаться и увольняться». Астролог рассказала о коридоре затмений, который начинается 5 июня
«Никаких резких движений», - вот главное послание месяца. От разводов, смены работы и других судьбоносных решений в этот период стоит воздержаться
Новости 24
14 тысяч многодетных семей смогут досрочно распорядиться семейным капиталом
От болезни, осложненной коронавирусом, умер викарий Новогрудской епархии
Орда: За Лукашенко собрали миллион подписей
В порт Клайпеды прибыл корабль с первой партией американской нефти для Беларуси
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 июня 2020 года: за сутки 885 заражений, 263 смерти за все время
«Белавиа» запускает чартерные рейсы в Албанию
На встрече в Бресте Бабарико рассказал, что собрал 100 тысяч подписей
Авария в Орше: легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом
Лукашенко о коронавирусе: «Мы показали всем, что Беларусь может справляться с пандемией»
Лукашенко отметил успехи в развитии Могилева: «Неплохо, но это еще отдельные зернышки»
Фотофакт. Лукашенко в Могилеве обступила толпа из желающих пообщаться
«Маски нужно носить во всех людных местах». Новые рекомендации ВОЗ
Авария в Мозыре: водитель грузовика врезался в микроавтобус и погиб
В Мозырьском районе задержали мужчин, которые в заповеднике наловили рыбы более чем на 20 тысяч белорусских рублей
Мужчина в Бресте украл из сейфа своего приятеля более 29 тысяч долларов
На мужчину в Мостовском районе обрушилась стена хозпостройки и придавила его
«Начинает Гомельская область»: В Минздраве рассказали о ситуации с коронавирусом по стране