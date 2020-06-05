Коронавирус в Беларуси, последние новости на 5 июня 2020 года: все больше выздоровевших, истории волонтеров и прогноз от Всемирного банка на 25-80% зараженных

По информации на 5 июня в мире заражено коронавирусом 6,607 миллиона человек. За последние сутки эта цифра увеличилась на 79 240 человек. Всего умерло от COVID-19 388 575 человек, в том числе за последние сутки - 3 396.

Самое большое количество зараженных - в США (1,903 млн человек), на втором месте – Бразилия (почти 587 017 человек), на третьем – Россия (почти 441 108).

В Беларуси по данным на 5 июня прирост за сутки составил 865 новых случаев – уже почти неделю эта цифра не превышает 900. По данным Минздрава, число выздоровевших уже второй день больше, чем количество заболевших. Сегодня это 991 человек за сутки.

Всего за время пандемии в стране зарегистрированы 45 981 человек, зараженный коронавирусом. Выздоровели и выписаны 21 162 пациента.

Всего в нашей стране умерло 253 человека (+5 за последние сутки). За все время было проведено 585 065 тестов.

«Уровень заболеваемости коронавирусом в Беларуси может быть 25 - 80%»

Всемирный банк выделил Беларуси заем в 90 миллионов евро в рамках борьбы с коронавирусом, и дал свой аналитический прогноз о том, сколько человек в Беларуси может тяжело заболеть и умереть, если ничего не предпринимать. Также специалисты предположили, насколько можно все изменить, если принять конкретные меры.

Прогноз показывает, что пандемия вызовет сотни тысяч госпитализаций и десятки тысяч смертей даже в самых оптимистичных сценариях.

В то время как правительство Беларуси планирует уровень заболеваемости населения на уровне 0,2%, эпидемиологи предупреждают, что уровень заболеваемости населения может быть 25 - 80%, если не будут приняты меры.

Прогноз на этот случай для Беларуси у Всемирного банка такой. Если 10% населения будет инфицировано COVID-19 - 10 000 смертей, 25% - 25 100, 50% - 50 200, 80% - 80 400 умерших. Соответственно, увеличивается и количество тяжелых и критических случаев.

Впрочем, сообщается, что количество смертей и тяжелых случаев можно значительно уменьшить при соблюдении определенных мер: изоляция случаев СOVID-19 в домашних условиях; добровольный домашний карантин; социальное дистанцирование для всего населения; социальное дистанцирование для людей старше 70 лет как наиболее уязвимой категории; закрытие школ.

Вооруженные силы США передали белорусским военным медикам респираторы

Белорусские военные врачи получили средства защиты от командования вооруженных сил Соединенных Штатов.

- Командованием ВС США в Европе передано 1300 респираторов и 200 защитных очков, - сообщили в Минобороны.

Так американские военные решили поддержать белорусских коллег в борьбе с распространением коронавируса. Ценный груз медикам белорусской армии передали временная поверенная в делах США в Беларуси Дженифер Мур и атташе по вопросам обороны полковник Шон Кайл.

Кроме гуманитарной встречи дипломаты и военные провели переговоры о взаимодействии в условиях пандемии.

Главный эпидемиолог Швеции признал, что нужно было принять больше мер

Впервые главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл публично озвучил выводы после отказа страны от локдауна (массового закрытия общественных мест, торговых заведений и учреждений образования). Предложенный им же подход в борьбе с коронавирусом назвал не совсем верным.

Напомним, Швеция, как и Беларусь, отказались от карантина во время пандемии.

- Швеция должна была принять больше мер против коронавируса с самого начала, - пояснил Тегнелл.

По его словам, сейчас знания о коронавирусной инфекции позволяют прийти в к выводу, что в прошлом было бы разумней больше брать полезного из стратегии других стран во время пандемии.

- Если мы снова столкнемся с той же болезнью с тем, что мы знаем о ней сегодня, то, я думаю, мы окажемся на полпути между тем, что сделала Швеция, и тем, что сделал остальной мир, - указал эпидемиолог на выбор «золотой середины» для борьбы с «ковидом».

Уже после этого интервью Тегнелл уточнил, что некоторые СМИ неверно истолковали его слова, и уверяет, что у страны в целом была правильная стратегия борьбы с коронавирусом.

Брестские медик: «Ситуация напряженная, но как в Италии, у нас не будет»

Брест, кажется, поменялся местами с Витебском. О том, что в городе над Бугом «напряженная эпидемиологическая ситуация», 3 июня сообщил Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии. Там же сообщили, что каждый день в областном центре с пневмонией госпитализируют более 100 человек.

Заместитель главврача по медэкспертизе и реабилитации Брестской областной клинической больницы Олег Баюн ответил на наши вопросы.

- Ситуация действительно напряженная, но контролируемая, - сказал Олег Евгеньевич. - Центральная городская больница и 1-я городская клиническая больницы полностью перепрофилированы под госпитали для пациентов с пневмониями. Сначала заполняются эти больницы. Когда там не хватает мест - везут к нам. Что касается нашей больницы, мы оказываем помощь не только пациентам с коронавирусом. На нас сейчас и экстренная помощь. В нынешних условиях ее оказываем только мы и больница скорой медицинской помощи. У нас есть инфекционный корпус. Пациенты с коронавирусом, в том числе из области и района, находятся там. Плюс хирургическое отделение для коронавирусных пациентов, которым требуется оперативное лечение. После операций их определяют в отделение хирургии для ковид-пациентов. Также под ковид-отделение перепрофилировано пульмонологическое отделение и одно реанимационное отделение в инфекционном корпусе.

- У многих ли пациентов с пневмонией подтверждается коронавирус?

- Если на рентгене просматривается явная клиника, то да, чаще подтверждается коронавирус.

- Тяжелых случаев много?

- Примерно 4% тех, кого госпитализировали.

Читать весь материал можно здесь.

ВОЗ возобновляет испытания антималярийного препарата для лечения коронавируса

Испытания антималярийного препарата гидроксихлорохин, более известного как плаквенил, эксперты ВОЗ на прошлой неделе приостановили. У них были опасения по поводу безопасности лекарства. В своём докладе Тедрос Гебрейесус отметил, что это была мера предосторожности. Теперь же его клинические испытания будут продолжены.

О препарате авиферин, российского производства от COVID-19, учёные сказали, что «с большим интересом ознакомились бы с результатами испытаний».

Всё же, учёные ВОЗ сходятся в одном мнении: основой для борьбы с COVID-19 является выявление и изоляция заразившихся. Актуально и отслеживание людей, с которыми они находились в контакте.

Сейчас около ста стран работают над созданием вакцины и у многих уже есть успехи. Около десяти вакцин на конец мая уже допущены к клиническим испытаниям, и еще 121 находится в работе.

Волонтеры рассказали, зачем оставили работу и помогают медикам

Уже два месяца инициатива ByCovid помогает медикам. За это время они собрали 300 тысяч долларов и передали медикам больше 350 тысяч средств защиты. Галерея Ў, которая была культурным центром, на время превратилась в склад респираторов, масок, щитков и защитных костюмов.

Сегодня ByСovid - это тысяча волонтеров по всей стране. А еще пару месяцев назад практически все они ходили на работу и не знали о существовании друг друга

- Никогда не могу сидеть сложа руки, когда что-то происходит. Особенно когда происходит что-то плохое, - объясняет свое присутствие 2d-художница Таня, сидя около коробок.- Изначально я пришла сюда, чтобы быть на подхвате. А потом осталась чуть ли не ночевать. Я сюда приношу ноутбук и когда нет работы [волонтерской], занимаюсь своей основной.

Айти-менеджер Саша еще до того как оказался среди волонтеров купил очки, комбинезоны и передал врачам. А потом завертелось.

Андрей - известный фитнес-тренер. В марте он ушел на самоизоляцию Как-то увидел скриншот сообщения врача в соцсетях: медикам не хватает средств защиты. Опубликовал в Инстаграме. Так и началась инициатива.

- Я ни о чем не жалею, - говорит Андрей. - Да, я не зарабатываю вообще. Сейчас я живу и проезжаю запасы, которые у меня были.

Больше историй волонтеров можно прочитать и посмотреть здесь.

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