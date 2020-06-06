2020-06-06T16:08:17+03:00
Общество
КП Беларусь

Под детский сад отдавать не будут: в Мозыре родители отстояли центр для детей-инвалидов

«Радугу» пообещали не только не закрывать, но и расширять
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Мозыре родители отстояли центр для детей-инвалидов. Фото: детского центраВ Мозыре родители отстояли центр для детей-инвалидов. Фото: детского центра
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Счастливым финалом завершилась борьба мозырских родителей детей-инвалидов и молодых инвалидов с особенностями психофизического развития за сохранение реабилитационного центра «Радуга». Его пообещали не только не закрывать, но и расширить.

А началось все с того, что местные власти сообщили о решении ликвидировать центр, а на его месте открыть детский сад. Родители воспитанников начали бороться за его сохранение, разместили на интернет-платформе петицию:

До 1995 года он был детским садом, потом его переделали под нужды детей-инвалидов. Здесь они получают образование в силу своего умственного потенциала, а потом - возможность поступить в вузы. В центре «Радуга» дети проходят и медицинскую реабилитацию: массаж, ЛФК, водные и дыхательные процедуры, получают возможность общения с другими людьми и адаптацию в обществе. Аналогов центра в нашем городе нет, - писали родители.

Под петицией подписались около 17 тыс. человек, еще 6 тыс. подписей горожан собрали родители на бумаге.

- С начала апреля мы начали подавать индивидуальные и коллективные жалобы в Администрацию президента, Гепрокуратуру, Совет министров, облисполком и другие структуры. Через месяц мы получили первые ответы из облисполкома и облздрава - нам сообщили, что центр ликвидируют из-за низкой посещаемости и катастрофической нехватки детского сада в этом районе, - рассказывает «КП» мама воспитанницы центра Дана Близнец.

Решение продолжили обжаловать, а инициативная группа родителей отправилась на прием в Администрацию президента. Уже вскоре в центр приехал председатель облисполкома.

- Он взял наш вопрос на контроль. Но потом в райисполкоме сказали, что сроки ликвидации центра продлили до октября. А из облисполкома пришел ответ, что центр продолжит работу. Поэтому мы снова обратились в облисполком, чтобы нам разъяснили ситуацию. В конце мая написали коллективное письмо главе облисполкома с просьбой о личном приеме по вопросу о ликвидации центра.

И вот на днях в Мозырском райисполкоме с участием местной администрации и председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья прошла встреча с родителями воспитанников центра. Там заявили, что решение о ликвидации центра отменят, с января реорганизуют его и придадут центру областной статус.

- Как мы поняли, планируется ремонт, реконструкция - сейчас ждем официального решения. А детский сад сейчас строится новый, и еще один садик отремонтируют, - продолжает мама. - Среди воспитанников центра сейчас - 51 ребенок, но в городе таких детей гораздо больше. Но им отказывали в приеме в наш центр, чтобы не превышать нагрузку на воспитателей. Сейчас, мы надеемся, другие дети тоже смогу посещать центр, потому что его обещали расширить.

Родители уверены, что их настойчивость помогла в том, чтобы решение о ликвидации центра отменили:

- Я очень рада, что в этой стране власть все-таки нас услышала, обратила внимание на проблемы родителей и детей с ограниченными возможностями, - добавила Дана Близнец.

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