2020-06-05T16:45:47+03:00
Общество
КП Беларусь

Волнистый попугай 50 рублей, неразлучник - 100: украинцы пытались контрабандой ввезти в Беларусь 500 попугаев

Контрабандистов задержали, судьбу птиц пока решают
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Украинцы пытались контрабандой ввезти в Беларусь 500 попугаев. Фото: ГПКУкраинцы пытались контрабандой ввезти в Беларусь 500 попугаев. Фото: ГПК
Изменить размер текста:

Несмотря на закрытые границы, контрабандисты не дремлют. Мозырские пограничники на участке поста Боровое задержали двух украинцев без документов, которые нарушили государственную границу и незаконно завезли в Беларусь около 500 попугаев разных видов. На иностранцев составят административные протоколы за нарушение границы и контрабанду - сейчас они в изоляторе в Лельчицах. А птичек пограничники доставили в ветеринарную службу, которая должна передать попугаев таможне, рассказали в Государственном пограничном комитете.

Что будет дальше? Раньше в подобных случаях живую контрабанду, для содержания которой у таможни нет условий, передавали на ответственное хранение в зоомагазины - до суда, который решает вопрос о конфискации. Затем магазины выставляли ценник и продавали контрабандных попугаев, черепах, бабочек.

- Обычно из Украины нелегально завозят волнистых попугаев, амадинов, неразлучников. Потом контрабандисты продают их оптом в Беларуси или везут дальше - в Россию. В Украине попугаи стоят намного дешевле, - объяснил «КП» владелец одного из зоомагазинов.

Сейчас в Беларуси волнистого попугая можно купить за 30-50 рублей, неразлучника - примерно за 100 рублей.

Напомним, в 2008 году почти 300 изъятых на границе с Украиной попугаев сожгли - из-за опасности распространения птичьего гриппа. А в 2016 году 440 попугаев снова пытались ввезти в Беларуси из Украины. Тогда их передали в зоомагазин.

Еще больше материалов по теме: «Гомель: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Если тесты на коронавирус продавать в любой аптеке, будет хаос и паника»: спросили у импортеров, почему тестов нет и когда будут
Мы задались наивным вопросом: почему в белорусских аптеках можно купить тесты на ВИЧ и гепатит, а на коронавирус - нельзя? Тем более, Минздрав обещал
«Квартирантам запрещала подходить к морозилке». Что известно о семье, в квартире которой нашли тела двух младенцев
Женщина жила в четырехкомнатной квартире с сыном, свободные комнаты сдавала квартирантам. Как погибли дети, выясняют, а уголовное дело заведено по статье «Убийство»
«Муж бил ее дома, в подъезде, во дворе, а она бегала по соседям, чтобы в милицию не жаловались»: мужчина убил жену за то, что не показала переписку в соцсети
Оба супруга – социальные сироты, в семье жена работала, а муж выпивал. Скорую женщине он вызвал поздно и соврал, что на нее напали
Первая минчанка, родившая в 2000 году: «Храню вырезку из «Комсомолки» о том, как благодаря газете и городу мне подарили квартиру»
В этом году «Комсомолка» отмечает 95-летие. За это время было рассказано немало историй! Одну из них - о том, как только появившаяся на свет малышка благодаря газете стала обладательницей квартиры в Минске, - мы и решили вспомнить
«В ближайший месяц нельзя расставаться и увольняться». Астролог рассказала о коридоре затмений, который начинается 5 июня
«Никаких резких движений», - вот главное послание месяца. От разводов, смены работы и других судьбоносных решений в этот период стоит воздержаться
Новости 24
Лукашенко о запуске первого блока Белорусской АЭС: «Будет введен буквально днями»
Cемга, кофе и дорогой алкоголь. Минчанин набрал в магазине корзину дорогих продуктов и вынес их через черный ход
В Витебске милиция по одежде пытается отыскать родных погибшей женщины, которую нашли в лесу без сознания
В Минске на пешеходном переходе автомобиль столкнулся с велосипедисткой
Ребенок шести лет травмировал себе ногу газонокосилкой в Березинском районе
Лукашенко подарил Орбану именную майку сборной Беларуси по футболу под вторым номером и шоколад «Президент»
Курсы валют в Беларуси на 5 июня: доллар и российский рубль подешевели
Донорами плазмы в Беларуси стали уже более 300 человек
Выступал перед очередью: в Гомеле задержан потенциальный кандидат Владимир Непомнящих
Сын убил отца, спрятал труп в сарае, а потом закопал ночью в лесу. Так он отомстил за случайное убийство мамы
Покупали по 30 рублей, а продавали за 70. В Минске задержали двух мужчин, которые незаконно продавали тесты на антитела
Платный тест на коронавирус для выезда за границу можно сделать в Минске. Его стоимость - 41,38 белорусского рубля
Фотофакт. Двое мужчин из Украины пытались незаконно ввезти в Беларусь 500 попугаев