Волнистый попугай 50 рублей, неразлучник - 100: украинцы пытались контрабандой ввезти в Беларусь 500 попугаев

Несмотря на закрытые границы, контрабандисты не дремлют. Мозырские пограничники на участке поста Боровое задержали двух украинцев без документов, которые нарушили государственную границу и незаконно завезли в Беларусь около 500 попугаев разных видов. На иностранцев составят административные протоколы за нарушение границы и контрабанду - сейчас они в изоляторе в Лельчицах. А птичек пограничники доставили в ветеринарную службу, которая должна передать попугаев таможне, рассказали в Государственном пограничном комитете.

Что будет дальше? Раньше в подобных случаях живую контрабанду, для содержания которой у таможни нет условий, передавали на ответственное хранение в зоомагазины - до суда, который решает вопрос о конфискации. Затем магазины выставляли ценник и продавали контрабандных попугаев, черепах, бабочек.

- Обычно из Украины нелегально завозят волнистых попугаев, амадинов, неразлучников. Потом контрабандисты продают их оптом в Беларуси или везут дальше - в Россию. В Украине попугаи стоят намного дешевле, - объяснил «КП» владелец одного из зоомагазинов.

Сейчас в Беларуси волнистого попугая можно купить за 30-50 рублей, неразлучника - примерно за 100 рублей.

Напомним, в 2008 году почти 300 изъятых на границе с Украиной попугаев сожгли - из-за опасности распространения птичьего гриппа. А в 2016 году 440 попугаев снова пытались ввезти в Беларуси из Украины. Тогда их передали в зоомагазин.