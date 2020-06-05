«Подруга переболела коронавирусом, а антител у нее нет! Как так?». Специалист объясняет, почему так может быть

- Моя подруга - медсестра, и она заболела коронавирусом. Компьютерная томография показала, что у нее пневмония. Она пропила курс антибиотиков и поправилась. Сейчас после выздоровления антител у нее почему-то нет. Переживаю, сможет она заразиться второй раз? - обратилась в редакцию минчанка Галина.

Как узнала «Комсомолка», эта ситуация не уникальная.

- Бывает, что антитела вырабатываются в очень небольшом количестве и тест-система их не улавливает. У 10 - 15 % наших потенциальных доноров мы не находим антитела, - рассказал «Комсомолке» директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко. - Как правило, практически у всех, у кого в анамнезе выраженные симптомы болезни - пневмония, высокая температура, потеря обоняния, вкуса, - находят антитела.

- Стоит ли переболевшей женщине, у которой не нашли антител, опасаться заболеть второй раз?

- Я лично людей, переболевших дважды, не встречал. И не знаю о таких случаях от своих коллег. В то же время есть данные, что иммунный ответ возникает не на каждый случай коронавирусной инфекции. Многое зависит от напряженности иммунного ответа у каждого конкретного человека. Мы ожидаем, что предварительно антитела-иммуноглобулины G будут у человека 6 - 8 месяцев после болезни.

- В вашем РНПЦ можно сдать кровь тем, кто не болел, но хочет проверить, есть ли у него антитела?

- Мы принимаем тех, кто готов быть донором крови. Если у человека есть выписка с амбулаторно-поликлинической организации, паспорт и нет противопоказаний, мы его обследуем. Если есть антитела, человек становится донором плазмы. Если нет - донором крови. Примерно в день к нам приходят по 5 - 10 таких желающих. Тест-системы у нас качественные, закупали их за бюджетные деньги.

- И находили антитела у таких людей, которые в итоге становились донорами плазмы?

- Случаев не так много, но они есть.

- Наверное, к вам очередь желающих...

- Очереди нет, мы планово записываем людей на несколько дней вперед. Нашим кадровым донорам мы предлагаем провериться на антитела. Всем остальным нужно для записи обратиться к заведующей отделением комплектования доноров крови, ее компонентов с Единым донорским центром.

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