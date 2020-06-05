2020-06-05T21:47:55+03:00
Общество
КП Беларусь

«Подруга переболела коронавирусом, а антител у нее нет! Как так?». Специалист объясняет, почему так может быть

В РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий говорят, что у 10 - 15 % их потенциальных доноров не находят антитела
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
Бывает так, что антитела вырабатываются в очень небольшом количестве и тест-система их не улавливает.Бывает так, что антитела вырабатываются в очень небольшом количестве и тест-система их не улавливает.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

- Моя подруга - медсестра, и она заболела коронавирусом. Компьютерная томография показала, что у нее пневмония. Она пропила курс антибиотиков и поправилась. Сейчас после выздоровления антител у нее почему-то нет. Переживаю, сможет она заразиться второй раз? - обратилась в редакцию минчанка Галина.

Как узнала «Комсомолка», эта ситуация не уникальная.

- Бывает, что антитела вырабатываются в очень небольшом количестве и тест-система их не улавливает. У 10 - 15 % наших потенциальных доноров мы не находим антитела, - рассказал «Комсомолке» директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко. - Как правило, практически у всех, у кого в анамнезе выраженные симптомы болезни - пневмония, высокая температура, потеря обоняния, вкуса, - находят антитела.

- Стоит ли переболевшей женщине, у которой не нашли антител, опасаться заболеть второй раз?

- Я лично людей, переболевших дважды, не встречал. И не знаю о таких случаях от своих коллег. В то же время есть данные, что иммунный ответ возникает не на каждый случай коронавирусной инфекции. Многое зависит от напряженности иммунного ответа у каждого конкретного человека. Мы ожидаем, что предварительно антитела-иммуноглобулины G будут у человека 6 - 8 месяцев после болезни.

- В вашем РНПЦ можно сдать кровь тем, кто не болел, но хочет проверить, есть ли у него антитела?

- Мы принимаем тех, кто готов быть донором крови. Если у человека есть выписка с амбулаторно-поликлинической организации, паспорт и нет противопоказаний, мы его обследуем. Если есть антитела, человек становится донором плазмы. Если нет - донором крови. Примерно в день к нам приходят по 5 - 10 таких желающих. Тест-системы у нас качественные, закупали их за бюджетные деньги.

- И находили антитела у таких людей, которые в итоге становились донорами плазмы?

- Случаев не так много, но они есть.

- Наверное, к вам очередь желающих...

- Очереди нет, мы планово записываем людей на несколько дней вперед. Нашим кадровым донорам мы предлагаем провериться на антитела. Всем остальным нужно для записи обратиться к заведующей отделением комплектования доноров крови, ее компонентов с Единым донорским центром.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Люди могут сделать неверные выводы». Почему экспресс-тесты на антитела к коронавирусу не пустили в белорусские аптеки?

«Три-четыре донора крови могут спасти одного-двух пациентов с коронавирусом»: как белорусские медики заготавливают плазму с антителами для тяжелых больных

«Я в первых рядах переболела коронавирусом и сразу согласилась стать донором плазмы»

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«В расчетнике написано: к выплате ноль! Как жить месяц?»: что получили медики за работу с коронавирусом в мае 2020
Многие белорусские медики по-прежнему не понимают логику начисления денег. Многие получили какие-никакие надбавки, но есть и те, кому не добавили ничего
«Если тесты на коронавирус продавать в любой аптеке, будет хаос и паника»: спросили у импортеров, почему тестов нет и когда будут
Мы задались наивным вопросом: почему в белорусских аптеках можно купить тесты на ВИЧ и гепатит, а на коронавирус - нельзя? Тем более, Минздрав обещал
«Квартирантам запрещала подходить к морозилке». Что известно о семье, в квартире которой нашли тела двух младенцев
Женщина жила в четырехкомнатной квартире с сыном, свободные комнаты сдавала квартирантам. Как погибли дети, выясняют, а уголовное дело заведено по статье «Убийство»
«Муж бил ее дома, в подъезде, во дворе, а она бегала по соседям, чтобы в милицию не жаловались»: мужчина убил жену за то, что не показала переписку в соцсети
Оба супруга – социальные сироты, в семье жена работала, а муж выпивал. Скорую женщине он вызвал поздно и соврал, что на нее напали
Первая минчанка, родившая в 2000 году: «Храню вырезку из «Комсомолки» о том, как благодаря газете и городу мне подарили квартиру»
В этом году «Комсомолка» отмечает 95-летие. За это время было рассказано немало историй! Одну из них - о том, как только появившаяся на свет малышка благодаря газете стала обладательницей квартиры в Минске, - мы и решили вспомнить
«В ближайший месяц нельзя расставаться и увольняться». Астролог рассказала о коридоре затмений, который начинается 5 июня
«Никаких резких движений», - вот главное послание месяца. От разводов, смены работы и других судьбоносных решений в этот период стоит воздержаться
Новости 24
«Начинает Гомельская область»: В Минздраве рассказали о ситуации с коронавирусом по стране
Замминистра о коронавирусе в Брестской области: «При необходимости может быть развернуто дополнительное количество коек»
С начала года белорусы купили валюты на $580 миллионов больше, чем сдали в банки
ГАИ предупредила, что на выходных 6 - 7 июня массировано отработают трассу М1. Что это значит?
Солдаты-срочники после армии смогут учиться на заочке на бюджете или идти в сузы и колледжи без экзаменов
Огонь с воздуха! Видео, как под Барановичами истребители Су-30 авиабомбами и неуправляемыми ракетами поражают наземные цели
Лукашенко о последствиях пандемии: «Давить будут со всех сторон, и выдержит только сильный»
Орбан о санкциях Евросоюза в отношении Беларуси: «Наступил момент отменить санкции»
Лукашенко о запуске первого блока Белорусской АЭС: «Будет введен буквально днями»
Cемга, кофе и дорогой алкоголь. Минчанин набрал в магазине корзину дорогих продуктов и вынес их через черный ход
В Витебске милиция по одежде пытается отыскать родных погибшей женщины, которую нашли в лесу без сознания
В Минске на пешеходном переходе автомобиль столкнулся с велосипедисткой
Ребенок шести лет травмировал себе ногу газонокосилкой в Березинском районе
Лукашенко подарил Орбану именную майку сборной Беларуси по футболу под вторым номером и шоколад «Президент»
Курсы валют в Беларуси на 5 июня: доллар и российский рубль подешевели
Донорами плазмы в Беларуси стали уже более 300 человек
Выступал перед очередью: в Гомеле задержан потенциальный кандидат Владимир Непомнящих
Сын убил отца, спрятал труп в сарае, а потом закопал ночью в лесу. Так он отомстил за случайное убийство мамы
Покупали по 30 рублей, а продавали за 70. В Минске задержали двух мужчин, которые незаконно продавали тесты на антитела
Платный тест на коронавирус для выезда за границу можно сделать в Минске. Его стоимость - 41,38 белорусского рубля
Фотофакт. Двое мужчин из Украины пытались незаконно ввезти в Беларусь 500 попугаев