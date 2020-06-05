«Квартирантам запрещала подходить к морозилке». Что известно о семье, в квартире которой нашли тела двух младенцев

Тела двух новорожденных детей нашли в одной из минских квартир 3 июня: один был спрятан в морозильной камере, второго обнаружили на балконе. Маму детей задержали.

Ее квартира находится в одном из девятиэтажных домов микрорайона Домбровка - он соседствует с Кунцевщиной и Каменной горкой. Напротив дома - детская площадка, повсюду цветет сирень. У соседнего подъезда выгуливает собаку мужчина. О том, что случилось, он узнал из новостей по телевизору.

- Я как раз проснулся в два часа ночи, собака разбудила. Мы с женой решили, что она просто играться хочет. Она начала гавкать - я за ней. Смотрю - у соседей свет горит, на улице стоит милицейская машина. У нас более-менее спокойный дом, милиция тут бывает нечасто, тем более по ночам, поэтому удивился. Потом еще Следственный комитет приехал - машин было много. Но что это за женщина, я понятия не имею.

В подъезде, где живет Наталья (имя изменено), знают немногим больше. Некоторые жильцы и вовсе встречают вопросы удивленным: «Вы что, шутите? Такое бывает?»

Семье принадлежит четырехкомнатная квартира: вместе с Натальей жил ее средний сын - ему около 20 лет. Свободные комнаты женщина сдавала квартирантам. Соседи говорят, что именно квартирантам женщина и проговорилась, что в квартире лежат тела детей.

- Всего у нее трое детей, дочка и старший сын вроде бы живут с отцом, здесь их видят редко. Ее сын, который живет с ней, рассказал, что эти дети родились давно, несколько лет назад, и все это время находились в квартире. Квартирантам она даже запрещала подходить к этой морозилке, отношения с сыном, наверное, скорее соседские, чем родственные. Вот так и вышло, что несколько лет никто ничего не знал.

Никто из жильцов соседних этажей, с которыми нам удалось поговорить, близко знаком с женщиной не был: говорят, друзей в подъезде она не заводила.

- Я особо с ней не контактировал, но мы периодически виделись у подъезда, - говорит мужчина, который живет этажом выше. - Мы заселились сюда примерно в одно время, около 10 лет назад. Раньше у нас отношения просто нейтральные были, а потом однажды она обратилась в милицию: сказала, что мы ремонтировали что-то в воскресенье, мешали ей шумом. Но нас в тот день даже не было дома, мы куда-то по работе уезжали! Потом пришлось в ЖЭСе объясняться, свидетелей искать. С того момента отношения у нас были никакие: мы с ней здоровались, она с нами - нет.

Мужчина говорит, что никогда не видел соседку рядом с детьми. О том, что она была беременна, тоже ничего не знал.

- Мы сами надеялись что-то узнать из интернета, но так же не пойдешь спрашивать. Дети у нее - абсолютно нормальные ребята, хорошие, никаких странных наклонностей у них нет.

В Следственном комитете рассказали, что в день задержания женщину не удалось допросить, потому что она была сильно пьяна. Сосед говорит, что не слышал шума пьяных компаний из этой квартиры. Но другие жильцы говорят, что женщина часто выпивала, постоянного места работы у нее не было.

Как погибли дети, выяснит следствие. Назначены экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».