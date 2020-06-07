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Общество
КП Беларусь

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 7 июня 2020 года: Лукашенко о пандемии, новые рекомендации ВОЗ и масочный режим в Могилевской области

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на воскресенье, 7 июня 2020 года
Татьяна ШАХНОВИЧ
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Коронавирус в Беларуси, последние новости на 7 июня 2020 года.Коронавирус в Беларуси, последние новости на 7 июня 2020 года.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 6,7 миллионов человек. Больше всего случаев зарегистрировано в США (свыше 1,9 миллиона), Бразилия (614,9 тысяч) и России (свыше 458 тысяч).

По данным на 7 июня 2020 года в Беларуси зарегистрировано 47751 случай COVID-19 (+883 за сутки). Выздоровели 23015 человек (+949 за сутки), умерли – 263 (+4 за сутки). Все погибшие имели ряд хронических заболеваний, отягощенных коронавирусной инфекцией.

За все время в стране проведено 609671 тестов на COVID-2019.

Лукашенко о коронавирусе: «Мы показали всем, что Беларусь может справляться с пандемией»

На встрече с активом Могилевской области, Лукашенко заявил, что Беларусь грамотно справляется с пандемией.

- Нам пока удалось избежать крайнего сценария. Притом мы не закрывали страну. Что касается границ, нам и закрывать не надо было. Наше все окружение закрылось. Мы показали, что есть такая Беларусь, что она стойкая, мудрая, мощная и может справляться с этой пандемией, - подчеркнул президент.

Напомнил он и о критике, которая звучала в адрес мер, выбранных в борьбе с карантином. Президент отметил, что в Беларуси главным отличием было то, что в стране не допустили введения комендантского часа и карантина.

6 июня скончался схиепископ Дятловский Петр

Викарий Новогрудской епархии умер после тяжелой и продолжительной болезни, осложненной коронавирусной инфекцией, сообщает church.by. Ему был 61 год.

За многолетнее и усердное служение Церкви Христовой епископ Петр был удостоен ряда наград русской православной церкви: медали преподобного Сергия Радонежского I-II степени, ордена равноапостольного князя Владимира III степени и др.

«Приходили жених и невеста расписываться, оба в масках!»: как работает масочный режим в Могилевской области

Теперь в магазины, аптеки, банки и прочие учреждения двух районов Могилевской области нельзя заходить без масок. С 3 июня в Белыничском районе введен обязательный масочный режим. Такое распоряжение подписал председатель райисполкома. Ранее подобные меры ввели еще в одном районе Могилевщины - Кировском.

Согласно документу, жители должны использовать маски для защиты органов дыхания на объектах и в организациях района. В качестве примера называются магазины, аптеки, отделения банка, связи, почты, общественный транспорт.

- Мы в таком режиме давно уже работаем, - рассказала Ксения Минчук, управляющая делами Мощеницкого сельисполкома Белыниччины. - Антисептик при входе, вход в здание строго в масках, сами мы в масках и перчатках. Я вот посетителей принимаю в холле, выхожу к ним, беру документы, возвращаюсь в кабинет, делаю нужные записи и снова выношу документы в холл, отдаю. По коридору за день столько нахаживаю, надо уже заводить часы с шагомером! А вчера вот молодоженов расписывали, оба были в масках.

За нарушение прописанных в распоряжении норм никаких санкций не предусмотрено.

- Распоряжение носит рекомендательный характер. Оно призвано еще раз обратить внимание населения на то, что нужно соблюдать противоэпидемические нормы. Чтобы продавцы, например, почаще напоминали людям о необходимости соблюдать дистанцию, - комментирует заместитель председателя Белыничского райисполкома Ирина Фурсова.

Новая рекомендация ВОЗ: маска в людных местах обязательна

На официальном сайте ВОЗ прошел брифинг, а котором сообщили новые рекомендации о медицинских масках. Их необходимо использовать в людных местах.

«Рекомендация особенно касается людей старше 60 лет. И медиков, вне зависимости от того, работают они с зараженными пациентами или нет», — заявил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

Чтобы обеспечить эффективную защиту от вируса, в ВОЗ рекомендуют использовать, как минимум, трехслойные маски. Данная рекомендация особенно касается людей старше 60 лет. Однако ВОЗ не отказывается от сказанных ранее слов о том, что маска не сможет полностью защитить от вируса. Необходимо соблюдать дистанцирование и помнить о гигиене рук.

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