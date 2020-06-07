2020-06-07T18:33:12+03:00
Политика
КП Беларусь

"Устали от давления со всех сторон": сотни гомельчан вновь выстроились в очереди, чтобы подписаться за потенциальных кандидатов

Многие отстояли в нескольких очередях, чтобы подписаться сразу за двух-трех претендентов [фото]
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Очереди объединили приверженцев и красно-зеленых, и бело-красно-белых флаговОчереди объединили приверженцев и красно-зеленых, и бело-красно-белых флаговФото: Павел МИЦКЕВИЧ

В воскресенье в полдень, несмотря на жару, возле центрального универмага сотни гомельчан снова выстроились в очереди, чтобы отдать подписи за возможных кандидатов в президенты Беларуси.

В этот раз на площадке перед универмагом выставили пикеты сразу восьми претендентов, поэтому очередь разделилась. Самая длинная, традиционно, была к пикету Светланы Тихановской. Скромнее были очереди к инициативным группам Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Многие отстояли в нескольких очередях.

Длинные очереди стояли на протяжении двух часов Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Длинные очереди стояли на протяжении двух часовФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Подписались за Бабарико, сейчас стоим, чтобы подписаться за Тихановскую, - говорят молодые супруги. - Мы за перемены. Не за колбасу, ее хватает. А вот свободы нет. Устали от давления, которое ощущается со всех сторон.

- Пришел, чтобы сказать самому себе, что я не боюсь - несмотря на все последние события и заявления властей, - отвечает мужчина с сединой. - Во мне и во многих людях заговорило человеческое достоинство. Народ не хочет, чтобы к нему относились по-скотски.

У пикетов собрались сотни гомельчан Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

У пикетов собрались сотни гомельчанФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Стояли очереди и к претенденту Владимиру Непомнящих - он собирал данные тех, кто хочет быть наблюдателеями на участках. Владимир был в своей легендарной майке с лозунгами и призывал освободить Сергея Тихановского. Кстати, на днях Непомнящих задерживала милиция. Также известно еще минимум о двух задержанных утром активистах, которые поддерживают Тихановского.

Владимир Непомнящих собирал подписи желающих быть наблюдателями Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Владимир Непомнящих собирал подписи желающих быть наблюдателямиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Длинные очереди простояли два часа, пока Гомель не накрыл сильный ливень. После дождя пикеты возобновили, многие снова стали подписываться за претендентов. Милиционеров в форме заметно не было.

Многие приходили на пикеты семьями Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Многие приходили на пикеты семьямиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Очереди разделились - к разным пикетам Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Очереди разделились - к разным пикетамФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Такой политической активности в Гомеле еще не было Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Такой политической активности в Гомеле еще не былоФото: Павел МИЦКЕВИЧ

К пикету Цепкало тоже стояли очереди Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

К пикету Цепкало тоже стояли очередиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Большинство в очередях - молодые люди Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Большинство в очередях - молодые людиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Самая длинная очередь была к пикету Тихановской Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Самая длинная очередь была к пикету ТихановскойФото: Павел МИЦКЕВИЧ

На Гомель обрушился ливень, а когда дождь прошел, пикеты возобновились Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На Гомель обрушился ливень, а когда дождь прошел, пикеты возобновилисьФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в Беларуси-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Когда откроют границы, Беларусь ждет волна белой эмиграции – из страны уедут врачи»: претендент в кандидаты Андрей Дмитриев в Витебске
В Витебске сопредседатель «Говори правду» сам собирал подписи и объяснил, что общество уже перегнало в развитии власть и оппозицию
Новости 24
Жительница Барановичей дала карточку подруге, чтобы та сходила за спиртным. А потом забыла об этом и пошла в милицию
После пикета у Комаровского рынка около дома задержали Павла Северинца
«Неосторожное обращение с огнем при курении». В Могилеве на пожаре спасли пенсионерку
Число умерших от коронавируса в мире превысило 400 тысяч человек
Брестчанка перечислила 92 рубля за кроссовки в интернет-магазине. А оказалось, что интернет-магазина не существует
Студент упал с крыши общежития на улице Рабкоровской. Парень разбился насмерть
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 7 июня 2020 года: за сутки 879 человек с COVID-19, 269 пациентов умерли
Практически ОПГ. Оперативники задержали подозреваемых в хищениях имущества из автомобилей
В Беларуси на 8 июня объявлен оранжевый уровень опасности
Китай хочет сделать вакцину от коронавируса доступной для всего мира