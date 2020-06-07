"Устали от давления со всех сторон": сотни гомельчан вновь выстроились в очереди, чтобы подписаться за потенциальных кандидатов
В воскресенье в полдень, несмотря на жару, возле центрального универмага сотни гомельчан снова выстроились в очереди, чтобы отдать подписи за возможных кандидатов в президенты Беларуси.
В этот раз на площадке перед универмагом выставили пикеты сразу восьми претендентов, поэтому очередь разделилась. Самая длинная, традиционно, была к пикету Светланы Тихановской. Скромнее были очереди к инициативным группам Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Многие отстояли в нескольких очередях.
Длинные очереди стояли на протяжении двух часовФото: Павел МИЦКЕВИЧ
- Подписались за Бабарико, сейчас стоим, чтобы подписаться за Тихановскую, - говорят молодые супруги. - Мы за перемены. Не за колбасу, ее хватает. А вот свободы нет. Устали от давления, которое ощущается со всех сторон.
- Пришел, чтобы сказать самому себе, что я не боюсь - несмотря на все последние события и заявления властей, - отвечает мужчина с сединой. - Во мне и во многих людях заговорило человеческое достоинство. Народ не хочет, чтобы к нему относились по-скотски.
У пикетов собрались сотни гомельчанФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Стояли очереди и к претенденту Владимиру Непомнящих - он собирал данные тех, кто хочет быть наблюдателеями на участках. Владимир был в своей легендарной майке с лозунгами и призывал освободить Сергея Тихановского. Кстати, на днях Непомнящих задерживала милиция. Также известно еще минимум о двух задержанных утром активистах, которые поддерживают Тихановского.
Владимир Непомнящих собирал подписи желающих быть наблюдателямиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Длинные очереди простояли два часа, пока Гомель не накрыл сильный ливень. После дождя пикеты возобновили, многие снова стали подписываться за претендентов. Милиционеров в форме заметно не было.
Многие приходили на пикеты семьямиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Очереди разделились - к разным пикетамФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Такой политической активности в Гомеле еще не былоФото: Павел МИЦКЕВИЧ
К пикету Цепкало тоже стояли очередиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Большинство в очередях - молодые людиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Самая длинная очередь была к пикету ТихановскойФото: Павел МИЦКЕВИЧ
На Гомель обрушился ливень, а когда дождь прошел, пикеты возобновилисьФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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