"Устали от давления со всех сторон": сотни гомельчан вновь выстроились в очереди, чтобы подписаться за потенциальных кандидатов

В воскресенье в полдень, несмотря на жару, возле центрального универмага сотни гомельчан снова выстроились в очереди, чтобы отдать подписи за возможных кандидатов в президенты Беларуси.

В этот раз на площадке перед универмагом выставили пикеты сразу восьми претендентов, поэтому очередь разделилась. Самая длинная, традиционно, была к пикету Светланы Тихановской. Скромнее были очереди к инициативным группам Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Многие отстояли в нескольких очередях.

Длинные очереди стояли на протяжении двух часовФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Подписались за Бабарико, сейчас стоим, чтобы подписаться за Тихановскую, - говорят молодые супруги. - Мы за перемены. Не за колбасу, ее хватает. А вот свободы нет. Устали от давления, которое ощущается со всех сторон.

- Пришел, чтобы сказать самому себе, что я не боюсь - несмотря на все последние события и заявления властей, - отвечает мужчина с сединой. - Во мне и во многих людях заговорило человеческое достоинство. Народ не хочет, чтобы к нему относились по-скотски.

У пикетов собрались сотни гомельчанФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Стояли очереди и к претенденту Владимиру Непомнящих - он собирал данные тех, кто хочет быть наблюдателеями на участках. Владимир был в своей легендарной майке с лозунгами и призывал освободить Сергея Тихановского. Кстати, на днях Непомнящих задерживала милиция. Также известно еще минимум о двух задержанных утром активистах, которые поддерживают Тихановского.

Владимир Непомнящих собирал подписи желающих быть наблюдателямиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Длинные очереди простояли два часа, пока Гомель не накрыл сильный ливень. После дождя пикеты возобновили, многие снова стали подписываться за претендентов. Милиционеров в форме заметно не было.

Многие приходили на пикеты семьямиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Очереди разделились - к разным пикетамФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Такой политической активности в Гомеле еще не былоФото: Павел МИЦКЕВИЧ

К пикету Цепкало тоже стояли очередиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Большинство в очередях - молодые людиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Самая длинная очередь была к пикету ТихановскойФото: Павел МИЦКЕВИЧ