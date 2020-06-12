«Авария произошла во время дождя. Погибшим было от 43 до 61 года»: подробности ДТП, в котором разбились трое мужчин

- Я ехал на этом участке трассы через полчаса после ДТП. Дорога была мокрая после дождя, - рассказывает «Комсомолке» водитель Алексей. - Авария произошла на небольшом повороте. Видел, как врачи бегали. Стояли машины скорой помощи, МЧС, милиции...

Авария произошла 11 июня около 20.15 в Минском районе на автодороге Р-58.

- Водитель «Мерседеса» с российскими номерами, двигаясь из Минска в направлении Мяделя, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Тойота», - сообщает МВД.

Можно представить, какой силы был удар: от «Тойоты», которую выбросило в кювет, мало, что осталось - крышу авто снесло, кресла вырваны... У «Мерседеса» был разбит перед.

Водитель и двое пассажиров «Тойоты» погибли на месте.

- Водитель «Мерседеса» не пострадал, а вот его жена с двумя детьми, 9 и 17 лет, с травмами доставлены в больницу, - сообщает МВД.

- Трое погибших мужчин - жители Минска и Минского района. Те, кто ехал в «Мерседесе» - минчане, - рассказал «КП» официальный представитель УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев. - Авария произошла при неблагоприятных погодных условиях - во время дождя.

Как уточнили в Следственном комитете, все участники аварии граждане Беларуси. Пассажирам разбитой «Тойоты» было 43 и 48 лет, а ее водителю - 61 год.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 317 УК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств». Минимальное наказание по этой части статьи - три года лишения свободы, максимальное - семь лет.