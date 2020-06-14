Генетик из Беларуси из-за коронавируса застряла в Перу: «У нас тут уже зима - по вечерам топим камин»

32-летняя молекулярный генетик Анна родом из Минска, живет в Кракове и Москве. Но уже три месяца девушка находится в Перу. Еще в начале марта она вместе с мужем и друзьями отправилась на две недели в Южную Америку - и вынуждена там остаться дольше, чем планировала.

«В Перу карантин продлили до 30 июня»

- В какой-то момент поездки мы неудачно оказались без связи - в некоторых районах Боливии нет интернета. И пока мы были в этой стране, Перу объявило о введении локдауна 15 марта. Так, наш рейс в Мадрид был отменен. Принимать решение, что делать дальше, нужно было быстро. Нам оставался один день, чтобы куда-то улететь, - рассказывает Анна. - Оставаться в Боливии на карантине нам не хотелось. И мы экстренно вылетели в столицу Перу - город Лима, а оттуда в небольшой город Куско. Кто-то из нашей компании решил улететь домой с пересадками. При этом стоимость одного билета приближалась к 5 тысячам долларов. Мы с мужем решили, что переждать карантин в Перу обойдется нам дешевле билетов. И остались в этой стране вместе с еще несколькими ребятами.

Жизнь в Куско до карантина.Фото: Из личного архива героя публикации

Анна с мужем обосновались в городе Куско, древней столице инков, арендовав там дом.

- Здесь количество заболевших гораздо меньше, чем в столице. А еще здесь очень живописно - Куско находится в горах. Из окна открываются захватывающие виды - наблюдаем радугу на полнеба или тучи, которые сгущаются над горами. Кстати, в Куско прекрасный климат - круглый год здесь около +20.

Живописные виды на город открываются из окна дома, который арендовала Анна с мужем.Фото: Из личного архива героя публикации

Первый дом, который арендовали супруги, с историей.

- Как рассказала нам хозяйка, дом был построен на месте дворца первого инки. Можно сказать, что мы побывали в гостях у великого инки! Сейчас, во время карантина, аренда этого дома стоит втрое дешевле, чем обычно. Но недавно мы переехали в другой дом, где гораздо больше места и есть камин. А еще он находится на 100 метров ниже нашего предыдущего дома.

Сейчас в Куско за 20 евро в сутки можно арендовать квартиру в многоквартирном доме или отдельный маленький дом.

Куско расположен в горах. Виды здесь открываются захватывающие!Фото: Личный архив героя публикации

«Без маски не пустят в магазин»

В Перу продлили карантин до 30 июня. И Анна предполагает, что вернется в Европу не раньше августа. Пока неясно, когда между Перу и Европой возобновится авиасообщение.

- У меня белорусский паспорт, и мне ставили в нем штамп по прибытии в Перу (виза в эту страну для белорусов не нужна. - Ред.). Но с введением карантина все ограничения по пребыванию в стране для иностранцев отменены.

В Перу карантин продлен до 30 июня.Фото: Из личного архива героя публикации

- Строгий ли карантин в Перу?

- В Перу есть комендантский час. В Куско нельзя выходить из дома с 9 вечера до 5 утра, плюс еще в воскресенье. Закрыто все, кроме аптек, банков, продуктовых магазинов и рынков. Но сейчас начали открываться в режиме take away кафе. Без маски тебя никуда не пускают. А за нахождение на улице без маски штрафуют. Кроме того, полицейские проверяют документы на улице, особенно на входах в рынок. Много где ввели обязательное ношение перчаток. В помещениях есть разметка в виде кружочков или полосок, которая указывает на дистанцию в полтора метра.

В Куско в магазине одновременно могут находиться не больше 80 человек.Фото: Из личного архива героя публикации

На входе в каждый крупный супермаркет покупателям измеряют температуру бесконтактным термометром и обливают их руки антисептиком. В магазине одновременно могут находиться не больше 80 человек. При этом очередь на улице контролируют. Иногда ты приходишь в магазин и видишь очередь. Тогда где-то полчаса приходится подождать, пока тебя впустят. А еще в магазин разрешается идти только одному человеку от семьи. Мера понятная - чтобы меньше людей находилось в публичных местах.

Разметка в виде кружочков говорит о дистанции между людьми.Фото: Из личного архива героя публикации

- Кто из вас ходит в магазин - вы или муж?

- Когда как. Когда идем вдвоем, то делаем вид, что не знаем друг друга - кто-то из нас переходит на другую сторону улицы. Один полицейский остановил меня на улице и на испанском языке объяснил, что я могу ходить на рынок, который ближе к моему дому.

Пока местные и туристы не могут гулять по улице, как это было до карантина.Фото: Из личного архива героя публикации

Дом, в котором до недавнего времени жила Анна с мужем, находился высоко в горах. И занести туда продукты одному бывало непросто. Вдвоем - гораздо легче.

- Для того чтобы сходить куда-нибудь за продуктами, надо было сначала на 100 метров спуститься, а потом на 100 метров подняться. А подъем на 100 метров на высоте 3500 метров над уровнем моря - это непростое упражнение. Всего подъем к дому занимал где-то полчаса. Все говорят, что толстеют на карантине, а я, кажется, похудела (смеется).

В Куско количество заболевших гораздо меньше, чем в столице Перу.Фото: Из личного архива героя публикации

- Местные не относятся к вам, людям с европейской внешностью, с опаской? Туристы, которые остались в Индии во время карантина, жаловались на плохое отношение местных...

- Перуанцы в нашем регионе очень строго соблюдают карантин. И первые недели после объявления карантина на улице можно было увидеть только туристов, многие из которых просто гуляли. И я не могу осудить местных жителей за негативное отношение к таким туристам. Лично я с негативом не сталкивалась. Но замечу, что здесь, в Куско, ситуация спокойнее, чем в столице Перу. Там, на наш взгляд, всеобщая расслабленность и антисанитария.

Город Куско находится на высоте 3500 метров над уровнем моря.Фото: Из личного архива героя публикации

- Перу высокогорная страна. И говорят, что туристам в горах не хватает кислорода. Вы это чувствуете?

- Нетренированному человеку в горах очень тяжело. Особенно в первый раз. Город Куско находится на высоте 3500 метров над уровнем моря. И когда мы первый раз приехали в Куско, то просто подняться по лестнице было довольно непросто. А в Перу для нетренированных туристов в отелях и в некоторых магазинах есть кислородные баллоны. Во время нашего двухнедельного путешествия по Перу и Боливии мы часто меняли высоту. Я привыкла. Более того, я сейчас чувствую себя гораздо лучше, чем обычно в Москве или Минске. Здесь гораздо легче дышать. Муж тоже чувствует себя хорошо.

- Ваши родители за вас не переживают? Вы в чужой стране...

- Я часто летаю по миру - читаю лекции в разных городах. И они привыкли, что я постоянно в разъездах. Но с ними я всегда на связи - общаемся в нашем семейном чате. Я присылаю им фото прекрасных видов, вкусных завтраков, а они радуются, что я в Перу, а не где-то еще. Они спрашивают: «Хотим ли мы остаться жить в Перу?» Думаю, что раз в год приезжать сюда было бы прекрасно.

В Перу выращивают все, начиная с тропических фруктов и заканчивая оливками и имбирем.Фото: Из личного архива героя публикации

Еще одним из плюсов Перу Анна называет климат. В этой стране три климатические зоны.

- Здесь выращивают все, начиная с тропических фруктов и заканчивая оливками и имбирем. Так что проблем с едой у нас нет и вряд ли будут. А еще мы употребляем листья коки. Существует стереотип, что листья коки - то же самое, что кокаин, но это не так. В Перу это легальный стимулятор, который помогает при горной болезни, его продают в каждой лавочке у дома и заваривают как чай.

Обычная картина в Перу до карантина.Фото: Из личного архива героя публикации

- Что вам не хватает в Перу? Ведь вы туда ехали как путешественники, налегке.

- Единственная вещь, которой мне не хватает, - это ноутбук. Обычно я его везде беру, а тут первый раз в жизни оставила дома. Я продолжаю работать, но делать это с телефона очень непривычно. У мужа есть ноутбук, но он тоже работает. Одежды у меня с собой не много - я все время хожу в одних штанах. Купить новые вещи негде, потому что все закрыто, кроме продуктовых магазинов. Но я бы не сказала, что от этого страдаю. Из еды хочется черного хлеба. Парикмахерские тут тоже не работают. Муж обрастает и мечтает вернуться к своему парикмахеру.

В Перу на время карантина осталось немало туристов.Фото: Из личного архива героя публикации

- Столкнулись с трудностями, оставшись на карантине?

- Вообще, пожалуй, меня довольно сложно пожалеть. Куско очень похож на рай - здесь очень красиво, вкусно, тепло, не очень дорого. Но, как и из рая, отсюда абсолютно невозможно выбраться. Вот уже три месяца мы сидим, запертые в прекрасном городе, и совсем никуда не можем из него уехать. При этом приходится продолжать платить аренду за дом в Кракове, в котором сейчас никто не живет. Отменилось несколько дистанционных проектов - их просто невозможно делать без ноутбука. А еще в Перу сейчас началась зима и по ночам довольно холодно, а поскольку центрального отопления здесь нет, приходится ходить в шерстяных носках и по вечерам топить камин.

Когда страна вернется к прежней жизни, пока неизвестно.

- Чем вы занимаетесь, когда не работаете?

- Так как кафе сейчас не работают, мы готовим дома, и очень много. К счастью, мы это делать любим. А мой день в Перу начинается так: утром я просыпаюсь, делаю йогу, беру телефон и начинаю учить испанский язык. Сейчас у меня комфортная жизнь - я мало общаюсь с людьми, много читаю и могу целый день сидеть и молчать. Интересный жизненный эксперимент!

ЧТО ПОЧЕМ?

Цены на продукты в Куско (в пересчете на белорусские рубли)

В Перу изобилие фруктов и овощей!Фото: Из личного архива героя публикации

Овощи и фрукты:

Авокадо (1 кг) — 3,2 руб.

Папайя (1 кг) — 2,3 руб.

Клубника (500 г, супермаркет) - 6 руб.

Мандарины (1 кг) - 3 руб.

Картошка (1 кг, рынок) - до 1,4 руб.

Рыба, морепродукты и мясо:

Форель (1 кг, рынок) - 10 руб.

Крупные креветки, замороженные (300 г, супермаркет) — 13,7 руб. в панцире, 15,7 без панциря.

Куриные бедра (1 кг) - 7,2 руб.

Говяжий фарш (1 кг) - 11 руб.

Сырые котлеты для бургеров со специями и перцем (1 кг) — 12,7 руб.

Прошутто перуанский (100 г) - 9,5 руб.

Молочные продукты:

Цельное молоко (1 л) - 3,2 руб.

Йогурт без добавок (1 л) - 4,5 руб.

Яйца (15 шт.) - 5 руб.

Сыры:

Местный полутвёрдый сыр queso andino (1 кг) — 26,5 руб.

Местный чеддер (1 головка, примерно 1 кг, рынок) — от 13,8 до 17,2

Местный бри (1 кг) — 61,8 руб.

Местный пармезан (1 кг) — 49,5 руб.

Тёртый пармезан (35 г) — 2,6 руб.

Рис и паста:

Рис для ризотто (750 г) — 4,5 руб.

Спагетти перуанские (500 г.) - от 1,9 до 4,3 руб.

Коки:

Чай из коки (100 пакетиков) - 6 руб.

Листья коки (пакет листьев, рынок) - 70 коп.

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