Самый молодой премьер, дважды министр, посол, замглавы КГБ: кто в составе правительства Беларуси 2020 года

Президент обещал еще до выборов сменить правительство - и сделал это более чем за два месяца до дня голосования. Накануне Александр Лукашенко предупредил, что кадровой революции при смене министров не будет, потому что в этом нет необходимости.

4 июня, производя новые назначения, президент сказал:

- Еще раз хочу подчеркнуть: даже те, кто не попадет сегодня в новое правительство, без работы не останутся, они не враги, - цитирует президента его пресс-служба.

Премьер-министр Сергей Румас получил приставку «экс», проработав меньше двух лет, с августа 2018-го.

- Больших претензий у меня к нему нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Он мне прямо сказал: я хочу заняться бизнесом, хочу заработать деньги, немалые деньги, я могу их заработать.

Напомним, что до премьерства Румас работал в банковской сфере.

- Не думаю, что Румас уедет из страны и увезет эти деньги, он их вложит здесь в экономику. Но все должно быть честно и по закону, - сказал Александр Лукашенко.

Президент - о новом премьере: «Он надежный человек, патриот своей страны»

Сергей Румас был самым молодым главой правительства (на момент назначения - 48 лет). Новый премьер Роман Головченко еще моложе - 46 лет.

- Я его вчера предупредил, что у нас правительство - коллективный орган. И он - председатель правительства. Он спикер этого правительства. При голосовании он имеет тот же один голос. При равном голосовании, конечно, перевес у него. Но, несмотря на это, он головой отвечает за дисциплину и порядок в правительстве. За конечный результат, - так напутствовал президент премьера.

Александр Лукашенко объяснил, почему выбор пал на Романа Головченко.

- Потому что у нас вроде в сельском хозяйстве мы что-то сделали, поняли, в каком направлении двигаться. В середине 90-х есть нечего было, по талонам делили продукцию, а сегодня мы на $6 млрд продаем этой продукции, обеспечив себя. В промышленности мы тоже знаем что делать, но конкуренция бешеная по нашим товарам. И в промышленность нам нужно серьезно вникать и контролировать.

Объем экспорта товаров и услуг организаций Госкомвоенпрома - одна из самых доходных частей бюджета. Так в 2018-м он составил более 1 млрд долларов. А в сентябре 2019-го Роман Головченко сказал:

- За полугодие мы на 60% превысили объем валютной выручки в соответствующем периоде 2018 года, - цитирует его БелТА.

- Я хочу от него получить более высокий технологический уровень в промышленности. Во всех сферах, где это возможно. Он неплохой организатор, - сказал президент, назначая премьера. - Но самое главное - это надежный человек, которому можно доверить. Который понимает, от земли. Он надежный человек, патриот своей страны, родился и вырос в Беларуси. Объездив весь мир, он не остался нигде, ни в одной стране. Для нас очень важно сейчас, чтобы к власти пришли патриоты и профессионалы.

«Он понимает, что такое земная экономика»

В составе пяти заместителей премьер-министра два изменения. Очередной поворот произошел в биографии Дмитрия Крутого. Год-два - и у него уже новая должность. В августе 2018-го года, в возрасте 37 лет, он стал министром экономики, в ноябре 2019-го - первым вице-премьером, а вчера - заместителем главы Администрации президента. В свою очередь, Валерий Бельский из Администрации переходит на пост помощника президента Беларуси.

Президент так видит перспективы Дмитрия Крутого:

- Вице-премьер по экономике - и все… Пройдет время (оно летит быстро), оглянется, а не хватает этого, того… Его надо провести по этой линии. Пусть он посмотрит работу в Администрации президента. Знаний у него достаточно. Он еще молод. Потом потопчется (я это организую ему) и в коровниках, и на предприятиях, посмотрит на работу правительства со стороны.

Очередной поворот произошел в биографии Дмитрия Крутого. Фото: БелТА

На его место в правительстве поставили 50-летнего Николая Снопкова. Последняя его должность - посол в Китае, куда он был назначен в январе 2020-го. Так что Николай Геннадьевич вернулся в свою стихию. В 2009 - 2014 годах он был министром экономики.

- Думаю, что мои китайские друзья меня поймут, - сказал президент о возвращении Снопкова из Китая. - Потому что в этот период, когда мы во многом обновляем руководящий состав, важен опыт работы в правительстве этих аксакалов.

Характеризуя Николая Снопкова как опытного и знающего специалиста, президент отметил:

- Помните, он был таким чисто рыночником. А когда в правительстве поработал, в Администрацию пришел, посмотрел со стороны на все… Изменился человек. Он понимает, что такое рыночная экономика, конкуренция, но и понимает, что такое земная экономика.

Вице-премьером стал Александр Субботин.

- Во-первых, Субботин тоже грамотный, образованный человек, доктор наук. Но самое главное - он поработал в России, интеграционных структурах. Он хорошо знает не только Россию, но внутренние процессы, подковерную борьбу в этих интеграционных структурах. И учитывая, что вице-премьеры прежде всего будут отвечать за экспорт, а главный наш партнер - Россия, я думаю, и те контакты, которые у него есть, и те знакомства пригодятся, - объяснил президент назначение.

«Это человек, у которого нет никаких кланов»

Более пяти лет Госконтроль возглавлял Леонид Анфимов. Его сменил Иван Тертель, бывший заместителем председателя КГБ.

- Не потому, что генерал. Хотя я очень это ценю. Тертель занимался в КГБ контрольными функциями в экономике, - объяснил Александр Лукашенко.

Президент охарактеризовал Ивана Тертеля как преданного стране человека.

- Это человек, у которого нет никаких кланов. Он знает обстановку в стране. Прежде всего в экономике. И он способен перевести на новые рельсы работу Комитета госконтроля. Ничего не отметая - того, что было сделано при прежних руководителях. В том числе при Леониде Анфимове.

Нового министра архитектуры и строительства Руслана Пархамовича президент представил как современного руководителя.

- Очень подвижный, умница, понимающий в строительной отрасли, разворотливый. Бывший министр строительства не потерян. Анатолий Сивак (мэр Минска. - Ред.) просто попросил его к себе. У него очень сложная ситуация сегодня.

Министром информации назначен Игорь Луцкий, который возглавлял телеканал СТВ.

- Знаю, что за это время СТВ стало другим, молодец, - похвалил Луцкого президент. - Ты научился эффективно работать в интернете. Думаю, что нам придется с твоей подачи прежде всего переформатировать работу Министерства информации. Мы не видим этого Министерства. Хотелось бы, чтобы мы его увидели. И надо ему передать полномочия, функции и ответственность.

Произошли изменения и в Министерстве финансов. Максим Ермолович будет направлен на дипломатическую работу в одну из европейских стран. Его стремление поддержал глава МИД Владимир Макей.

- Я не могу препятствовать. Хочет человек себя попробовать в новой должности - пускай, он неплохо работал. Но я жду от Селиверстова (нового министра. - Ред.) большей отдачи, - сказал президент.

БУДЬ В КУРСЕ!

Что известно о новом премьере?

Роман Александрович Головченко родился в Жодино 10 августа 1973 года. В 1996-м окончил Московский государственный институт международных отношений, в 2003-м - Академию управления при президенте РБ по специальности «экономика и управление внешнеэкономической деятельностью».

Работал на различных должностях в Совете безопасности, Генпрокуратуре и Администрации президента. С 2009 года чередовал работу дипломата в посольствах и чиновника в Военно-промышленном комитете. Больше пяти лет - до августа 2018-го - был послом в Объединенных Арабских Эмиратах. Затем его вернули в Госвоенпром, но уже в качестве главы ведомства.

Известно, что Роман Головченко владеет несколькими иностранными языками, женат, воспитывает сына и двух дочерей.

Кто сменился в правительстве и Администрации?

Позиция - Кто ушел - Кто пришел и откуда

1. Премьер-министр - Сергей Румас - Роман Головченко (возглавлял Госвоенпром)

2. Первый вице-премьер - Дмитрий Крутой - Николай Снопков (посол в Китае)

3. Вице-премьер (отвечает за агропромышленный комплекс) - Владимир Дворник - Александр Субботин (помощник президента)

4. Заместитель главы Администрации президента - Валерий Бельский - Дмитрий Крутой (первый вице-премьер)

5. Министр архитектуры и строительства - Дмитрий Микуленок - Руслан Пархамович (заместитель председателя Могилевского облисполкома)

6. Министр информации - Александр Карлюкевич - Игорь Луцкий (глава телеканала СТВ)

7. Министр промышленности - Павел Утюпин - Петр Пархомчик (гендиректор БЕЛАЗа)

8. Министр ЖКХ - Александр Терехов - Андрей Хмель (замминистра природных ресурсов)

9. Министр финансов - Максим Ермолович - Юрий Селиверстов (замминистра финансов)

10. Комитет государственного контроля - Леонид Анфимов - Иван Тертель (заместитель председателя КГБ)

11. Государственный комитет по имуществу - Андрей Гаев - Дмитрий Матусевич (заместитель министра экономики)

12. Государственный военно-промышленный комитет - Роман Головченко - Дмитрий Пантус (заместитель главы Госвоенпрома)

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