2020-06-05T12:40:42+03:00
Общество
КП Беларусь

В тестовой 5G-сети А1 прошел киберспортивный матч по онлайн-играм

В Минске состоялся первый киберспортивный матч по мобильным играм в тестовой сети 5G SA. В нем приняли участие три команды мобильных геймеров
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Преимущества и возможности недавно развернутой А1 тестовой 5G-сети SA (Standalone) им предстояло испытать в поединках по мобильным версиям популярных многопользовательских онлайн-игр PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), Dota Underlords и Clash Royale.

Три игры, принимавшие участие в тестировании, относятся к разным классам – это и онлайн-шутеры, и стратегии в реальном времени, и автошахматы, поэтому как нельзя лучше подходят для демонстрации всех возможностей 5G: насколько точным окажется выстрел, как быстро сделает ход противник и, соответственно, в чью пользу обернется ход всего боя, решают доли секунды. Поэтому как скорость передачи данных, так и время отклика сети имеют критически важное значение.

В ходе тестирования скорость передачи данных составила 1,2 Гбит/с, а время отклика сети (ping) – 10 миллисекунд.

Для тестирования возможностей мобильного гейминга в сетях пятого поколения использовались смартфоны Huawei P40 Pro – флагманские устройства бренда на базе высокопроизводительного процессора Kirin 990 с поддержкой 5G SA.

«Сегодня мобильный гейминг по темпам роста обгоняет все остальные сегменты – и традиционных игр для ПК, и консольный. Взрывной рост сегменту мобильного гейминга сообщило развитие мобильных игр, а внедрение связи пятого поколения позволяет игровой индустрии выйти на недоступный ранее уровень и предложить пользователям принципиально новые возможности – например, такие, как активное использование технологий виртуальной и дополненной реальности, облачный гейминг и другие. Первый шаг к этому сегодня сделан и у нас в стране на базе тестовой 5G-сети А1», – отметил заместитель генерального директора компании А1 по цифровым платформам и контенту Антон Бладик.

А1 5Gaming: первый киберспортивный матч в тестовой сети 5G SA.

Тестовая 5G-сеть А1 создана на базе автономной архитектуры – SA (Standalone). В отличие от сетей с неавтономной архитектурой (NSA, Non-Standalone), «чистые» 5G-сети развертываются без привязки к инфраструктуре сетей 4G/LTE. Такой подход требует от оператора более значительных временных и финансовых затрат на начальном этапе, однако позволяет сразу обеспечить абонентов полноценной 5G-связью с поддержкой всех ключевых преимуществ данного стандарта – в частности, сверхвысокоскоростной передачей данных с минимальной задержкой.

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