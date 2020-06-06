Коронавирус в Беларуси, последние новости на 6 июня 2020 года: в Минске можно сделать тест для выезда за границу, ВОЗ рассказал о восстановлении после коронавируса

По данным на 6 июня в мире заражено коронавирусом 6,721 миллиона человек. За последние сутки количество зараженных увеличилось на 60 803 человека. Количество смертей от COVID-19 в мире уже 393 548 человек.

На первом месте - США (1,924 млн человек), на втором – Бразилия (почти 615 870 человек), на третьем – Россия (почти 449 834).

В Беларуси прирост за сутки - 887 новых случаев. Число выздоровевших уже третий день больше, чем заболевших. По последним данным, это 904 человека за сутки. Всего за время пандемии в стране зарегистрированы 46 868 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 22 066 пациента.

Всего в Беларуси умерло 259 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки - плюс шесть человек.

В стране было проведено 597 013 тестов на коронавирус.

"Покупали по 30 рублей, а продавали за 70"

В Минске задержали двух мужчин, которые незаконно продавали тесты на антитела. Один из них рассказал, что он по интернету заказал из России 10 тестов. Он покупал их по 30 рублей за штуку, а продавал в Минске - по 70. Второй закупил 30 тестов и планировал продавать их по такой же схеме.

- В настоящий момент все тесты изъяты, - сообщили в милиции. - В отношении минчан составлены административные протоколы за незаконную предпринимательскую деятельность.

Платный тест на коронавирус для выезда за границу сделают за 41,38 рублей

Евросоюз определил список стран, граждане которых могут путешествовать в страны ЕС. Пока Беларуси в этом списке нет, но со временем стран будет становиться больше.

Главное условие для страны, откуда можно путешествовать, - количество заболевших. Их должно быть не больше 25 человек на 100 000 жителей. В Беларуси эта цифра почти в 20 раз больше. Но ВОЗ разрешает принимать туристов и из стран не из списка. Для этого нужно показать справку о том, что нет коронавируса. Чтобы получить такую справку, нужно показать оплаченный билет в обе стороны. В этом случае туристу сделают тест.

Стало известно, что платный тест на коронавирус для выезда за границу можно сделать в Минске за 41,38 белорусских рублей. Для тех, кто не является гражданином Беларуси, стоимость теста - 56,63 рубля.

Сделать его можно в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. В Минздраве говорят, что в ближайшее время могут быть отменены постановления №171 и №49, которые обязывают белорусов, вернувшихся из-за границы, самоизолироваться на 14 дней.

«Если тесты на коронавирус продавать в любой аптеке, будет хаос и паника»

Современные технологии сделали доступными экспресс-тесты, с помощью которых человек сам, без обращения в медучреждение, может проверить, есть ли у него ВИЧ, гепатиты В и С или сифилис. Мы задались наивным вопросом: почему в белорусских аптеках можно купить тесты на ВИЧ и гепатит, а на коронавирус - нельзя?

- Мы более чем заинтересованы в том, чтобы организовать поставку экспресс-тестов на коронавирус и их реализацию в розничной сети, - рассказал нам на условиях анонимности представитель одного из крупных частных импортеров лекарственных средств и изделий медицинского назначения. - Однако мы действуем исключительно на основе тех регламентов, которые для всех участников рынка устанавливает Министерство здравоохранения. Около трех недель назад представители этого ведомства заявили о том, что в Беларусь будут поставлены первые экспресс-тесты по выявлению антител и диагностике COVID-19. И эти тесты будут централизованно поставлены только в государственные больницы, клиники и поликлиники: сначала областных городов, затем - районных. Эти тесты недоступны для всех частных оптовых импортеров - Минздрав не выдает разрешений на их поставку. Сейчас ни одна розничная аптечная сеть Беларуси не продает эти тесты еще и потому, что на международном глобальном фармацевтическом рынке они не выставлены в свободную продажу. Ввоз тестов в Беларусь пока осуществляется только государственным сектором, это происходит в том числе и в рамках гуманитарной помощи.

По словам нашего собеседника, COVID-тесты в аптеках в обозримом будущем вряд ли появятся в свободной продаже. Здесь есть и психологический аспект: если тесты сделать доступными для массовой продажи, то люди начнут сами себе ставить диагнозы. После этого может произойти настоящий вал обращений в медучреждения, начнется хаос и паника.

Эпидемиологи: «Брестская область отличается»

Ситуация с коронавирусом в регионах Беларуси разная:

- Если на предыдущем этапе у нас более раннее вхождение было у Витебской области, сейчас мы там видим устойчивое снижение показателей заболеваемости. Брестская область отличается, она гораздо позже вошла в эпидемиологический процесс, и поэтому там пока заметного снижения показателей мы не видим и прогнозируем, что такая ситуация сохранится примерно в течение 1 - 2 недель, - рассказала замглавврача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская в эфире Беларусь 1.

Специалист назвала ситуацию с коронавирусом в Беларуси контролируемой. О напряженной эпидемиологической ситуации в Бресте сообщил местный центр гигиены и эпидемиологии. Известно, что каждый день госпитализируют с пневмонией более 100 человек.

Донорами плазмы в Беларуси стали уже более 300 человек

Директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко рассказал, что некоторые доноры приходят уже в третий-четвертый раз.

- Мы рады, что люди так активно откликаются. Очень приятно, что прослеживается такая цепочка добра.

По словам Карпенко, сама процедура мало чем отличается от обычной сдачи крови. Но есть одно важное отличие: у доноров при сдаче плазмы смотрят наличие антител. Помимо этого, им необходимо пройти полный медосмотр и сдать более детальные анализы. Как сообщает БелТА, донорами плазмы в Беларуси стали уже более 300 человек.

ВОЗ: здоровье большинства пациентов, перенесших коронавирус, полностью восстанавливается

Миллионы пациентов уже выздоровели после заболевания коронавирусом. Сейчас эксперты отслеживают их состояние.

- Большая часть пациентов, которые заразились и переболели коронавирусом, полностью восстанавливается, - сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.

Вместе с тем эксперт добавила, что у тех пациентов, которые идут на выздоровление после серьезного воспаления легких или токсического шока, восстановление, возможно, будет более длительное.

Мария ван Керкхове отметила, что за состоянием пациентов ВОЗ будет тщательным образом следить.

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