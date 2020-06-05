2020-06-05T17:23:12+03:00
Общество
КП Беларусь

Температура воздуха повышается, а осадков выпадает все меньше

Статистики еще сообщили, что площадь водных объектов стала меньше
Алексей БЕЛОУСОВ
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На рост среднегодовой температуры воздуха прямое влияние оказывают выбросы парниковых газов.На рост среднегодовой температуры воздуха прямое влияние оказывают выбросы парниковых газов.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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5 июня все прогрессивное человечество отмечало День охраны окружающей среды. В праздник хорошо бы пополнить свои знания о природе, в чем нам помог Национальный статистический комитет.

Вот, например, как делятся земельные ресурсы страны:

- 6,1% - болота, реки, озера и т. п.;

- 42,5% - лес;

- 40,4% - сельскохозяйственные земли;

- 11,0 - прочие земли, в том числе наши города.

Это данные на 2019 год. По сравнению с 2010-м площадь болот и сельхозземель уменьшилась, а лесов и прочих земель увеличилась.

Специалисты отмечают, что тех же болот и прочей воды стало меньше потому, что и осадков меньше выпадает, и среднегодовая температура растет. Поразительно, но с 2000 года площадь водных объектов снизилась почти на 9%.

Если в 2010-м среднегодовая температура воздуха была +6,9 градуса, то в 2019 году - +8,8. А зима 2020-го прошла со средней температурой +1,5 (на 5,5 градуса выше нормы). Аномалия, какой не было за все 140 лет метеонаблюдений.

Какое уж там таяние снегов, паводки, если снег зимой мы почти не видели. Количество среднегодовых осадков в период 2010 - 2019 гг. уменьшилось с 728 мм до 574 мм.

На рост среднегодовой температуры воздуха прямое влияние оказывают выбросы парниковых газов.

В 2018 году объем выбросов парниковых газов составил 92 млн. тонн СО2-эквивалента в год, что на 33% ниже, чем в 1990 году. Вместе с тем на протяжении последних десяти лет объем выбросов парниковых газов в Беларуси довольно статичен и колеблется в пределах 88 - 94 млн. тонн СО2-эквивалента, сообщает Белстат.

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