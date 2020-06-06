Новинки минских пляжей и водохранилищ в 2020 году: детский паровозик, лесная мебель и металлические беседки

У минчан есть выбор, где поплавать в жаркую погоду: оборудованных пляжей на водоемах хватает как черте города, так и в окрестностях. В этом году специалисты предприятия «Минское лесопарковое хозяйство» окультурили все 20 зон отдыха на водохранилищах Дрозды, Заславское, Криница и Цнянское.

Там установили дополнительные скамейки, стационарные мангалы, урны, а все пляжи оборудовали биотуалетами - всего около 60. Произвели подсыпку пляжей песком высшего класса - в общей сложности для этого использовали 6 тысяч кубометров материала.

В сезон очищать песок от мелкого мусора будет пляжеуборочная машина. Также почти на всех пляжах теперь есть уличные тренажеры либо спортивные площадки. И это далеко не все улучшения.

Как рассказал агентству «Минск-Новости» заместитель директора УП «Минское лесопарковое хозяйство» Александр Проминский, пляж №3 водохранилища Криница и пляжи №1 и №5 Заславского водохранилища оборудовали пятью металлическими беседками.

Большие инновации ожидают тех, кто любит отдыхать на Цнянке: для детей запустили детских паровозик, который будет курсировать по пляжам №2 и №3. На пляже №2 откроется тир, а на его шашлычном дворике установили комплект лесной мебели. А вот катапульта на Цнянском водохранилище в этом году работать не будет.

Облагородили пляжи Заславского водохранилища. На 5-й пляж теперь ведет дорога из асфальтогранулята - раньше здесь была гравийка. На пляже №9 заменили две кабинки для переодевания.

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