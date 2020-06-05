2020-06-05T15:59:00+03:00
Досуг
КП Беларусь

В Минске открывается автокинотеатр с «живым» звуком и изображением

Сеть кинотеатров Silver Screen продолжает радовать новыми проектами любителей кино, которые заскучали без премьерных показов и ищут способы разнообразить свой досуг, соблюдая необходимое социальное дистанцирование
Поделиться:
Фото: twitter.com/cocy_magФото: twitter.com/cocy_mag
Изменить размер текста:

Сохранить независимость и «автономность» и при этом насладиться кинопросмотром можно в автокинотеатре. Команда Silver Screen предлагает на выбор несколько форматов с различными достоинствами, первый из которых можно будет оценить уже на этих выходных.

Silver Screen представляет первый сетевой автокинотеатр особого формата - Silver Screen Open Air - место, где безопасный отдых на открытом воздухе сочетается с просмотром отличного фильма. Автокинотеатр расположился на площадке парка Dreamland (ул. Орловская 80) и рассчитан на 50 легковых автомобилей.

Технология показа в Silver Screen Open Air отличается от обычной: зрителей ждет огромный экран размером 16 на 7 метров с «живым» изображением и «живым» звуком. Кино показывается в исходном качестве, именно так, как его задумывал режиссер. Кинотеатральный проектор Sony позволяет показывать изображение любого размера без ухудшения качества, ограничение лишь фокусное расстояние до экрана. Концертная акустическая система Meyer Sound распределяет звук по всей площадке по классической 5.1 схеме: две фронтальных системы колонок, центральный канал и две боковых системы.

- В репертуаре автокинотеатра можно будет увидеть лицензированные фильмы в таком же высоком качестве, как в обычном кинотеатре. Но мы не будем ограничиваться только показами фильмов. На данной площадке прекрасный концертный звук, поэтому мы работаем и над лицензиями концертов и музыкальных фильмов. Планируем удивлять прямыми трансляциями, тематическими вечерами короткометражного кино и экспериментировать с проведением интересных активностей для зрителей, - говорит Анастасия Орловская, директор по репертуару Silver Screen.

На территории автокинотеатра организован снекбар с едой и напитками, но для комфорта зрителей предусмотрен и предзаказ на сайте со скидкой до 30%. При выборе сеанса в онлайн-меню можно заказать различные виды попкорна, начос и напитков - заказ будет доставлен в течение 10 минут после парковки автомобиля.

Стоимость киносеанса - 20-25 рублей за автомобиль и 15 рублей за мотоцикл, билеты уже продаются онлайн на silverscreen.by. Первый сеанс пройдет 6 июня в 23:00, будет показан мюзикл «Ла-Ла Ленд».

БУДЬ В КУРСЕ

Правила посещения автокинотеатра

Наденьте удобную и теплую одежду, запаситесь пледами для максимального комфорта.

Приезжайте за полчаса до начала сеанса, чтобы избежать очереди. Въезд разрешен легковым автомобилям и мотоциклам.

Припаркуйтесь на место, указанное в билете, заглушите мотор. Выключите фары и видеорегистраторы. Запрещается фото- и видеосъемка экрана, подача звуковых сигналов во время сеанса.

В автомобиле в начале сеанса приоткройте стекла (для звука).

Курение на территории автокинотеатра запрещено.

После окончания сеанса выезд осуществляется в порядке очереди, начиная с ближайшего ряда к выезду. Сотрудник кинотеатра будет помогать с навигацией на площадке.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
В Минске открывается автокинотеатр с «живым» звуком и изображением
Сеть кинотеатров Silver Screen продолжает радовать новыми проектами любителей кино, которые заскучали без премьерных показов и ищут способы разнообразить свой досуг, соблюдая необходимое социальное дистанцирование
Хиты четырех десятилетий – в четырех онлайн-концертах VOKA Party
Видеосервис VOKA предлагает своим зрителям новый формат летних концертов и вечеринок: пока традиционные фестивали отменяются, повеселиться под любимую музыку каждый сможет прямо у себя дома благодаря серии тематических онлайн-концертов VOKA Party
Рок и классика онлайн: Президентский оркестр выступит в прямом эфире
30 апреля состоится большой концерт Президентского оркестра Республики Беларусь. Бесплатная онлайн-трансляция начнется в 19:00 и будет доступна не только из любой точки Беларуси, но и за ее пределами
Хакатон Global Hack против коронавируса - зарегистрируйтесь сейчас, чтобы присоединиться к борьбе
Европейский Союз и инициатива EU4Digital поддерживают Global Hack - онлайн-хакатон, предназначенный для обмена и быстрой разработки идей для срочно необходимых решений в рамках нынешней пандемии коронавируса
Новости 24
Ребенок шести лет травмировал себе ногу газонокосилкой в Березинском районе
Лукашенко подарил Орбану именную майку сборной Беларуси по футболу под вторым номером и шоколад «Президент»
Курсы валют в Беларуси на 5 июня: доллар и российский рубль подешевели
Донорами плазмы в Беларуси стали уже более 300 человек
Выступал перед очередью: в Гомеле задержан потенциальный кандидат Владимир Непомнящих
Сын убил отца, спрятал труп в сарае, а потом закопал ночью в лесу. Так он отомстил за случайное убийство мамы
Покупали по 30 рублей, а продавали за 70. В Минске задержали двух мужчин, которые незаконно продавали тесты на антитела
Платный тест на коронавирус для выезда за границу можно сделать в Минске. Его стоимость - 41,38 белорусского рубля
Фотофакт. Двое мужчин из Украины пытались незаконно ввезти в Беларусь 500 попугаев
Андрей Кобяков ответил на фейки в Телеграме: «Я никаких подписей ни в одних подписных листах нигде не ставил»
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 5 июня 2020 года: за сутки 887 заражений, 259 смертей за все время
«Чтобы показатели были выше среднемировых». Президент поставил задачу новому министру промышленности увеличить производство белорусских предприятий
Решил помочь пенсионерке: в Новополоцке мужчина мыл окна на балконе и выпал с пятого этажа
Авария в Минском районе: столкнулись два микроавтобуса, оба водителя в больнице
Золотовалютные резервы Беларуси в мае стали меньше на $3,7 млн
Самоизоляцию могут отменить, а путешествовать разрешат после результатов теста. Минздрав рассказал о туризме
В ВОЗ заявили, что здоровье большей части пациентов, перенесших коронавирус, полностью восстанавливается
Тушили огнетушителем: в Дятловском районе мужчина заправлял автомобиль, и на нем загорелась одежда
В отпуске, после вечера с супругой в пиццерии, сотрудник департамента охраны задержал пьяного водителя
«Брестская область отличается». Эпидемиологи рассказали, что количество зараженных коронавирусом на Брестчине пока не снижается
Бабарико заявил, что хочет восстановить понятие офицерской чести
Опубликован ранее неизвестный рассказ Хемингуэя
Кладовщик райпо создавала излишки мяса и продавала их по низким ценам
Отомстил родному сельсовету: в Пинском районе пьяный вандал разбил окна местной администрации, повредил забор и скрылся
Скончался известный белорусский политик Василий Хрол
На Гомельщине жены-руководительницы пошли на преступления, прикрываясь мужьями: одна - ради денег, другая - чтобы не платить тунеядский налог
Видеофакт. Сергей Черечень предложил запустить челлендж - находим доллары под диваном
Видеофакт. В Минске 4-летний малыш выбежал прямо под колеса Audi, пока мама сидела в своей машине
Фотофакт. Польша отправила почти 50 фур со второй партией гуманитарного груза для Беларуси