В Минске открывается автокинотеатр с «живым» звуком и изображением

Сохранить независимость и «автономность» и при этом насладиться кинопросмотром можно в автокинотеатре. Команда Silver Screen предлагает на выбор несколько форматов с различными достоинствами, первый из которых можно будет оценить уже на этих выходных.

Silver Screen представляет первый сетевой автокинотеатр особого формата - Silver Screen Open Air - место, где безопасный отдых на открытом воздухе сочетается с просмотром отличного фильма. Автокинотеатр расположился на площадке парка Dreamland (ул. Орловская 80) и рассчитан на 50 легковых автомобилей.

Технология показа в Silver Screen Open Air отличается от обычной: зрителей ждет огромный экран размером 16 на 7 метров с «живым» изображением и «живым» звуком. Кино показывается в исходном качестве, именно так, как его задумывал режиссер. Кинотеатральный проектор Sony позволяет показывать изображение любого размера без ухудшения качества, ограничение лишь фокусное расстояние до экрана. Концертная акустическая система Meyer Sound распределяет звук по всей площадке по классической 5.1 схеме: две фронтальных системы колонок, центральный канал и две боковых системы.

- В репертуаре автокинотеатра можно будет увидеть лицензированные фильмы в таком же высоком качестве, как в обычном кинотеатре. Но мы не будем ограничиваться только показами фильмов. На данной площадке прекрасный концертный звук, поэтому мы работаем и над лицензиями концертов и музыкальных фильмов. Планируем удивлять прямыми трансляциями, тематическими вечерами короткометражного кино и экспериментировать с проведением интересных активностей для зрителей, - говорит Анастасия Орловская, директор по репертуару Silver Screen.

На территории автокинотеатра организован снекбар с едой и напитками, но для комфорта зрителей предусмотрен и предзаказ на сайте со скидкой до 30%. При выборе сеанса в онлайн-меню можно заказать различные виды попкорна, начос и напитков - заказ будет доставлен в течение 10 минут после парковки автомобиля.

Стоимость киносеанса - 20-25 рублей за автомобиль и 15 рублей за мотоцикл, билеты уже продаются онлайн на silverscreen.by. Первый сеанс пройдет 6 июня в 23:00, будет показан мюзикл «Ла-Ла Ленд».

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Правила посещения автокинотеатра

Наденьте удобную и теплую одежду, запаситесь пледами для максимального комфорта.

Приезжайте за полчаса до начала сеанса, чтобы избежать очереди. Въезд разрешен легковым автомобилям и мотоциклам.

Припаркуйтесь на место, указанное в билете, заглушите мотор. Выключите фары и видеорегистраторы. Запрещается фото- и видеосъемка экрана, подача звуковых сигналов во время сеанса.

В автомобиле в начале сеанса приоткройте стекла (для звука).

Курение на территории автокинотеатра запрещено.

После окончания сеанса выезд осуществляется в порядке очереди, начиная с ближайшего ряда к выезду. Сотрудник кинотеатра будет помогать с навигацией на площадке.