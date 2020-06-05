2020-06-05T16:31:13+03:00
Общество
КП Беларусь

Вытирали отпечатки пальцев рукавом, а один пропустили: угонщиков нашли по «пальчику» на лобовом стекле

Два парня ночью угнали три машины, чтобы покататься. На одной доехали до бордюра, на второй до газона, а третья не завелась
Наталья ПАРТОЛИНА
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Зеленую "шестерку" угонщики бросили на зеленой зоне. Фото: ГКСЭ.Зеленую "шестерку" угонщики бросили на зеленой зоне. Фото: ГКСЭ.
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За одну ночь в областном центре угнали сразу три автомобиля. Правда, владельцы двух машин не сразу обратились в милицию - свои авто они нашли сами, машины были исправны и даже не поцарапаны. Одна из машин - ВАЗ-21053 - оказалась в 500 метрах от места парковки. На ней немного проехали и уперлись в бордюр. «Фольксваген Венто», на который тоже положили глаз угонщики, не завелась - даже с толкача.

Пока автовладельцы раздумывали, стоит ли писать заявления, если ущерба нет, эксперты колдовали над еще одним авто. ВАЗ-2106 мужчина припарковал у своего дома, а утром нашел около соседнего. Машина стояла на газоне.

Эксперты внимательно осмотрели автомобиль. Было видно, что злоумышленники пытались замести, а точнее, затереть следы - возможно, вытирали машину рукавом или какой-либо тряпицей. Пропустили они лишь один отпечаток пальца - на лобовом стекле.

- Эксперты проверили след по базе Автоматизированной дактилоскопической информационной системы Госкомитета судебных экспертиз и в считаные часы установили личность злоумышленника. Им оказался 18-летний житель Могилевского района, - рассказала главный специалист по работе со СМИ УГКСЭ по Могилевской области Ирина Рачковская.

Авто парни протерли тщательно, но один отпечаток пальца на лобовом стекле просмотрели. По нему угонщиков и отыскали. Фото: ГКСЭ.

Авто парни протерли тщательно, но один отпечаток пальца на лобовом стекле просмотрели. По нему угонщиков и отыскали. Фото: ГКСЭ.

Молодого человека задержали. Теперь он и его 19-летний приятель подозреваются в совершении угона двух машин и попытке угона третьей. Возбуждено уголовное дело.

- Ранее молодые люди уже были судимы за хулиганство, - рассказала официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

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