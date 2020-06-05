2020-06-05T18:10:12+03:00
Общество
КП Беларусь

«Если тесты на коронавирус продавать в любой аптеке, будет хаос и паника»: спросили у импортеров, почему тестов нет и когда будут

Мы задались наивным вопросом: почему в белорусских аптеках можно купить тесты на ВИЧ и гепатит, а на коронавирус - нельзя? Тем более, Минздрав обещал
Виктор ПАЖИТОК
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Тест занимает совсем немного времениТест занимает совсем немного времениФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Современные технологии сделали доступными экспресс-тесты, с помощью которых человек сам, без обращения в медучреждение, может проверить, есть ли у него ВИЧ, гепатиты В и С или сифилис. ВИЧ и гепатит В уже возможно определить по слюне, анализ займет около 20 минут. Правда, медики постоянно предупреждают о том, что окончательную и достоверную информацию о наличии или отсутствии этих серьезных болезней у человека могут дать только неоднократные тестирования в условиях поликлиники или больницы. Но первичную ориентировочную информацию вполне можно получить и дома, купив экспресс-тест в аптеке.

Экспресс-тесты на COVID-19 тоже уже появились, но пока только в поликлиниках и больницах. Мы задались наивным вопросом: а почему в белорусских аптеках можно купить тесты на ВИЧ и гепатит, а на коронавирус - нельзя?

Получить ответ на этот вопрос оказалось не так просто.

- Мы более чем заинтересованы в том, чтобы организовать поставку экспресс-тестов на коронавирус и их реализацию в розничной сети, - рассказал нам на условиях анонимности представитель одного из крупных частных импортеров лекарственных средств и изделий медицинского назначения. - Однако мы действуем исключительно на основе тех регламентов, которые для всех участников рынка устанавливает Министерство здравоохранения. Около трех недель назад представители этого ведомства заявили о том, что в Беларусь будут поставлены первые экспресс-тесты по выявлению антител и диагностике COVID-19. И эти тесты будут централизованно поставлены только в государственные больницы, клиники и поликлиники: сначала областных городов, затем - районных. Эти тесты недоступны для всех частных оптовых импортеров - Минздрав не выдает разрешений на их поставку. Сейчас ни одна розничная аптечная сеть Беларуси не продает эти тесты еще и потому, что на международном глобальном фармацевтическом рынке они не выставлены в свободную продажу. Ввоз тестов в Беларусь пока осуществляется только государственным сектором, это происходит в том числе и в рамках гуманитарной помощи.

Пока тесты появятся только в медучреждениях республики Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пока тесты появятся только в медучреждениях республикиФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Все-таки есть ли какая то перспектива, что экспресс-тесты на коронавирус появятся в аптеках и стать доступными для всех желающих?

- Здесь должен быть триггер: это может произойти, если Минздрав даст частным компаниям возможность завозить в Беларусь эти тесты и продавать их. Кроме того, экспресс-тесты нужно будет в обязательном порядке лицензировать - этот процесс при самом благоприятном раскладе занимает в среднем не меньше шести месяцев. Таким образом, COVID-тесты в аптеках в обозримом будущем вряд ли появятся в свободной продаже. Политика регулирующего ведомства - это политика сдерживания. Здесь есть и тонкий психологический аспект: если тесты сделать доступными для массовой продажи, то люди начнут сами себе ставить диагнозы. После этого может произойти настоящий вал обращений в медучреждения, начнется хаос и паника. Позиция Минздрава понятна: диагностику, разумеется, надо держать под контролем.

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