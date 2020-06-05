2020-06-05T18:01:51+03:00
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КП Беларусь

«Самое трогательное - когда выглядывают в окна»: Дядя Ваня устроил гастроли по минским больницам

Концерты были на крыше автобуса, зрители - в масках. Рок-музыкант назвал эти концерты антимассовым мероприятием в эпоху коронавируса [фото]
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Концерт прошел прямо через дорогу от БНТУ, где Иван долгое время работал преподавателем.Концерт прошел прямо через дорогу от БНТУ, где Иван долгое время работал преподавателем.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Певец Дядя Ваня в пятницу устроил мини-гастроли по минским больницам. Причем по всем правилам карантинного времени - без массовых собраний, с соблюдением социальной дистанции. Группа ездила по городу на двухэтажном автобусе с открытым верхом и, как в аквариуме, выступала. На звуки музыки во двор выходили врачи - практически все в масках и перчатках. Открывались окна, из которых выглядывали удивленные лица пациентов. Некоторые даже подпевали.

Выступление получилось очень позитивным. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Выступление получилось очень позитивным.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Автором идеи и организатором тура стала студентка 6-го курса стоматологического факультета Медуниверситета Галина Жук:

- Я сама медик и музыкант - поэтому обе сферы мне близки. Всё понимаем: в больницах есть определенный режим, нарушать его нельзя. Мы обошли все инстанции - ГАИ, МВД, здравоохранение, горисполком, Министерство культуры - и везде получили разрешения. Нас поддержали Minsk Sity Tour, они совершенно бесплатно выделили нам автобус. А бар «Нора» раздавал врачам и пациентам прохладительные напитки. Объехали мы за день три больницы.

А придумала этот мини-тур Галина Жук, будущий стоматолог. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А придумала этот мини-тур Галина Жук, будущий стоматолог.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дядя Ваня тем временем объявил свою песню «Комнатный рок», как раз на тему изоляции и коронавируса.

Такого концерта 1-я Городская больница Минска еще не видела! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Такого концерта 1-я Городская больница Минска еще не видела!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Братцы, выздоравливайте скорее, и тогда всем будет простое человеческое счастье! - крикнул он и помахал пациентам в окнах.

Персонал больницы в обед вышел погреться на солнышке и послушать живую музыку. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Персонал больницы в обед вышел погреться на солнышке и послушать живую музыку.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После концерта Иван Вабищевич признался, что это как раз самый трогательный момент - когда поешь и видишь, как открываются окна. Дядя Ваня также заметил, что организовать концерт было непросто - приходилось объяснять чиновникам, что это не массовый, а скорее антимассовый концерт. На что ушли добрые две недели. Но в итоге все получилось.

Вся группа Дяди Вани разместилась на втором этаже автобуса. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вся группа Дяди Вани разместилась на втором этаже автобуса.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Барабанщик устроился удобней всех - на красных сиденьях. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Барабанщик устроился удобней всех - на красных сиденьях.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Иван играл для медперсонала и пациентов добрые полчаса. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Иван играл для медперсонала и пациентов добрые полчаса.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Хорошо, что концерт совпал с первым по-настоящему теплым летним днем. Дядю Ваню все знают и любят, так что его концерт стал зарядом бодрости и для наших врачей, и медсестер - ну и для пациентов, конечно. Когда наши сотрудники видят поддержку, и работать легче. Сегодня особенно хорошо ощущалось, что мы вместе, - сказал главный врач больницы Дмитрий Шевцов.

Некоторые зрители подпевали артистам. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Некоторые зрители подпевали артистам.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Практически все были в средствах индивидуальной защиты. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Практически все были в средствах индивидуальной защиты.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В окна то и дело с интересом выглядывали и врачи, и пациенты. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В окна то и дело с интересом выглядывали и врачи, и пациенты.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Главврач больницы Дмитрий Шевцов сказал, что этот концерт зарядил всех позитивом. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Главврач больницы Дмитрий Шевцов сказал, что этот концерт зарядил всех позитивом.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Оказалось, что врачи прекрасно знают Дядю Ваню по многим популярным телепроектам. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Оказалось, что врачи прекрасно знают Дядю Ваню по многим популярным телепроектам.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Песню "Приятные люди" зрители пели вместе с Дядей Ваней. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Песню "Приятные люди" зрители пели вместе с Дядей Ваней.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Поначалу думали выступать на фуре - но оказалось, что перевозить людей в грузовом транспорте у нас запрещено. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Поначалу думали выступать на фуре - но оказалось, что перевозить людей в грузовом транспорте у нас запрещено.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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