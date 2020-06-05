Из-за обновленного списка льготников в Беларусь ввезут больше машин по льготной растаможке. Дилеры недовольны

Президентский указ «О возвращении таможенных пошлин и налогов» действует уже больше года - с прошлого апреля. С тех пор по нему родителям в многодетных семьях (включая мачеху или отчима) и инвалидам I и II групп предоставляется 50%-ная скидка при растаможке машин, пригнанных из Европы и США. На этой неделе Александр Лукашенко внес изменения в указ: к списку имеющих льготы добавились родители детей-инвалидов до 18 лет. А также усыновители (удочерители) и опекуны детей с инвалидностью. «Данный указ главой страны был принят для дополнительной соцподдержки граждан отдельных категорий», - уточнили в пресс-службе президента.

По некоторым данным, под указ подпадают около 500 тысяч человек. Напомним, купить машину, привезенную из-за границы, со льготной растаможкой можно раз в год. Причем пригнать машину может любой человек - достаточно доверенности от льготника. Не требуется даже личное присутствие при растаможке - достаточно заключенного договора с таможенным представителем. Интересно, что в дальнейшем никаких ограничений на автомобиль не налагается - то есть его можно продать, подарить и так далее.

С тех пор многие стали присматривать себе интересные варианты из Европы - ведь после вступления Беларуси в Таможенный союз у нас сильно сократился выбор моделей машин. Перегонщики стали предлагать услуги по пригону машин по льготной растаможке для всех - их растаможивают на многодетных родителей, которые получают за это около 100 долларов. А на авторынке появилось много машин непривычных белорусу моделей - например, Renault Talisman Kadjar, новый Grand Scenic, даже Passat B8 или Mercedes E-класса в универсале выглядят непривычно.

Что привозят?

Наиболее выгодные варианты - это 3 - 5-летние малолитражки. Растаможка на них с учетом 50%-ной скидки составит 1275 евро. Среди интересных вариантов - Chevrolet Aveo (1,2 литра), Ford Fiesta (1,25 литра), Skoda Citigo (1 литр), Dacia Lodgy (дизельный 1,5), Renault Grand Scenic (дизельный 1,5). К стоимости самого авто и растаможки нужно будет еще прибавить утильсбор (544 - 816 рублей) и расходы по пригону машины (перегонщики возьмут за это примерно 500 долларов).

Сколько машин по льготной растаможке уже ввезли?

- Официально эта цифра никогда не озвучивалась, но по нашим оценкам, под этот указ уже ввезли несколько десятков тысяч автомобилей, - рассказал «Комсомолке» председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации Сергей Михневич. - Расширив перечень льготников, государство лишь упростило задачу перегонщиков и перекупщиков. Официальные автомобильные импортеры и дилеры считают такие автомобили серым импортом и, конечно, недовольны таким положением вещей.

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Прибавилось ли машин, растаможенных по «льготному» указу для многодетных родителей? С апреля прошлого года многодетные родители и инвалиды могут сэкономить половину стоимости растаможки автомобиля, пригнанного из Европы или США