«Приходили жених и невеста расписываться, оба в масках!»: как работает обязательный масочный режим в Могилевской области

С 3 июня в Белыничском районе введен обязательный масочный режим. Такое распоряжение подписал председатель райисполкома. Ранее подобные меры ввели еще в одном районе Могилевщины - Кировском.

Согласно документу, жители должны использовать маски для защиты органов дыхания на объектах и в организациях района. В качестве примера называются магазины, аптеки, отделения банка, связи, почты, общественный транспорт. «Введен обязательный масочный режим в организациях и учреждениях Белыничского района с обеспечением смены использованных масок каждые 3 часа», - говорится в распоряжении. Также предлагается ограничивать количество посетителей, что одновременно могут находиться в учреждениях, ввести дополнительные перерывы для проветривания и уборки с дезсредствами. Также распоряжение запрещает на территории района выездную торговлю.

- Мы в таком режиме давно уже работаем, - рассказала Ксения Минчук, управляющая делами Мощеницкого сельисполкома Белыниччины. - Антисептик при входе, вход в здание строго в масках, сами мы в масках и перчатках. Я вот посетителей принимаю в холле, выхожу к ним, беру документы, возвращаюсь в кабинет, делаю нужные записи и снова выношу документы в холл, отдаю. По коридору за день столько нахаживаю, надо уже заводить часы с шагомером! А вчера вот молодоженов расписывали, оба были в масках.

За нарушение прописанных в распоряжении норм никаких санкций не предусмотрено.

- Распоряжение носит рекомендательный характер. Оно призвано еще раз обратить внимание населения на то, что нужно соблюдать противоэпидемические нормы. Чтобы продавцы, например, почаще напоминали людям о необходимости соблюдать дистанцию, - комментирует заместитель председателя Белыничского райисполкома Ирина Фурсова.

Считать посетителей в магазинах и выгонять лишних специально обученные люди тоже не будут. Но, как рассказали в районном центре гигиены и эпидемиологии, владельцы торговых объектов могут обратиться в центр гигиены и эпидемиологии за консультацией. Там расскажут, сколько человек безопасно одновременно обслуживать. Это зависит не столько от площади, например, торгового зала, сколько от его планировки, количества касс.

- Ведем работу, чтобы в каждом торговом объекте, вне зависимости от его специализации, можно было купить защитную маску, - рассказала главный врач ЦГЭ Елена Домарацкая. - Если человек пришел в магазин без маски, он должен иметь возможность ее купить, а потом уже выбрать товар. Кстати, за последнее время у нас втрое снизилась заболеваемость кишечными инфекциями, это показатель, что люди задумываются о своей безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Брестская область отличается." Эпидемиологи рассказали, что количество зараженных коронавирусом на Брестчине пока не снижается. (Читать далее).

"Если тесты продавать в любой аптеке, будет хаос и паника": спросили у импортеров, почему нет тестов и когда будут. (Читать далее).