2020-06-05T21:47:55+03:00
Общество
КП Беларусь

«В расчетнике написано: к выплате ноль! Как жить месяц?»: что получили медики за работу с коронавирусом в мае 2020

Многие белорусские медики по-прежнему не понимают логику начисления денег. Многие получили какие-никакие надбавки, но есть и те, кому не добавили ничего
Таисия ЧЕРНУХО
Поделиться:
На этой неделе медики получили расчетники за май.На этой неделе медики получили расчетники за май.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Идет четвертый месяц борьбы с пандемией коронавируса, но многие медики по-прежнему не понимают логику начисления обещанных им надбавок. В прошлый раз мы выяснили, что Минздрав многое оставил на усмотрение самих медучреждений, отсюда и отсутствие единой системы. На этой неделе медики получили расчетники за май. Мы спросили у них о том, что изменилось в доплатах за работу с коронавирусными пациентами.

«У всех разные системы выплат»

Большинство наших собеседников сказали, что получило какие-никакие, но надбавки.

- У нас руководство адекватное, понимают, что сейчас практически военные условия. Сначала честно нам сказали: мы не понимаем, как считать, и считали всем одинаковые суммы. В мае начислили полную сумму по указу, если более 30% смен с подтвержденными контактами. А вот у коллег из другой скорой попросили вернуть все излишне начисленное, - рассказывает фельдшер Алина.

- У нас каждую смену по несколько подтвержденных контактов, их уже просто нет смысла считать. В больнице только такие и лежат. Сейчас мы пишем в отчете для бухгалтерии несколько человек в день, не всех, - рассказывает терапевт поликлиники. - Доплата за май у меня вышла 1500 рублей.

Расчетный листок медика.

Расчетный листок медика.

Но есть и те, кто не получил никаких надбавок. Начальство посчитало, что прямого контакта с пациентами они не имели.

- Врачам-рентгенологам доплаты положены только в случае контакта 1-го уровня, и то по усмотрению комиссии на местах, - рассказывает рентгенолог Мария. - В нашей больнице комиссия решила, что у рентгенологов не было контактов с коронавирусными больными. Правда, мне пообещали вернуть за апрель надбавку за напряженность, но пока только на словах. А вот санитарке, которая работает вместе со мной, платят надбавки. Это обосновали тем, что она помогает укладывать престарелых пациентов, которые не могут самостоятельно передвигаться. Да и ей платят не за всех коронавирусных, а только за тех, кто в преклонном возрасте. Многим другим коллегам тоже платят, но у всех разные системы выплат, попробуй разберись. Даже некоторые рентгенологи, которые смогли доказать прямой контакт в поликлиниках, получили разовые выплаты.

Расчетный листок медика.

Расчетный листок медика.

Кое-кому начислили хорошие надбавки в апреле, а вот в мае попросили вернуть деньги.

- В апреле нам заплатили, а потом все пересчитали: убрали смены с контактами первого уровня, смены, где коронавирус у перевезенных пациентов подтвердился позже, а количество смен считали за фактически отработанное время, В итоге оказалось, что коронавирусных смен у нас было меньше 30% от всех, и доплаты нам оказались не положены, - жалуется фельдшер Витебской скорой помощи. - Обещали сделать перерасчет и удерживать «ошибочно начисленную доплату» частями в течение 2 - 3 месяцев. А в майском расчетнике оказалось, что у всей скорой все сразу отняли. У меня в расчетнике написано: к выплате ноль! Как и за что жить месяц? У меня двое несовершеннолетних детей. Получается, что отняли 1670 рублей, и еще около 600 рублей я осталась должна больнице. Еще и запланированный на 1 июля отпуск мне теперь тоже не положен: производственная необходимость. И так у всех.

Медик другой районной скорой тоже рассказал, что их попросили добровольно вернуть неправильно начисленные надбавки (сумма в расчетнике - 900 рублей).

- Практически у всех было более 30% смен с подтвержденным у пациентов COVID-19, а оказывается, что нам неправильно начислили! - анонимно рассказывает работник скорой. - Мы отказались возвращать деньги, пока из зарплат ничего не отняли, но что дальше будет - не знаем.

Расчетный листок медика.

Расчетный листок медика.

«Мое заявление на матпомощь от профсоюза даже не приняли»

У заразившихся коронавирусом медработников тоже нет понимания, положены ли им какие-то надбавки. Одним заплатили, другим - нет, а третьи возмущаются, что из доплаты вычли подоходный налог.

- Медработник - контакт 1-го уровня - сидел дома на больничном с ОРВИ, мазок показал, что коронавируса нет. В итоге закрыли больничный, врач вышла на работу, а через два дня приходит положительный результат повторного мазка. И вот так постоянно! - рассказывает работник санстанции.

- У нас пока так: если врач имел контакт на работе, то больничный лист не открывается, мазки не берут. Но трижды в день измеряется температура, и если начнет задыхаться - тогда проводят КТ. Есть признаки пневмонии - только тогда госпитализация и мазки. Хотя знакомым после контакта с подтвержденным пациентом сразу открывали листок нетрудоспособности и делали мазок. Логики нет, - говорит сотрудница поликлиники.

После контакта с подтвержденным пациентом сразу открывали листок нетрудоспособности и делали мазок.

После контакта с подтвержденным пациентом сразу открывали листок нетрудоспособности и делали мазок.

- Я за 20 дней на больничном с коронавирусом получил доплату 200 рублей. Предоставил в бухгалтерию ксерокопию больничного - и все выплатили, - рассказывает Валерий.

Один из медработников, переболевших в мае коронавирусом, предоставил нам копию больничного и расчетник, в котором никаких доплат нет, хотя в больничном диагноз В34 (он же - коронавирусная инфекция). А врач из поликлиники рассказала, что она была на больничном 25 дней, у всей ее семьи тоже подтвердился коронавирус, но когда она подала заявление на материальную помощь в профсоюз, его даже не приняли:

- Сказали, будут проводить расследование по заболеванию, выяснять, от кого я заразилась. А что тут выяснять, если в нашей поликлинике многие врачи болеют, а врач, которой я открывала больничный по коронавирусу, умерла?

Заявление на материальную помощь в профсоюз.

Заявление на материальную помощь в профсоюз.

«А мне выплатили материальную помощь от профсоюза медработников за умершую от COVID-19 маму-врача. Сумма помощи - 5000 рублей. Но из нее вычли подоходный налог - 631,8 рубля. Вот тебе и матпомощь», - удивился один из наших читателей.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Удержания нужно было разделить на три месяца»

- Подоходный удержали правильно, - комментирует юрист Александр Жук. - Подоходный налог не нужно было бы уплачивать, если бы учреждение здравоохранения, в котором работала умершая мать, напрямую выплачивало материальную помощь ее ребенку. А так как она перечисляется из республиканского профсоюза в профсоюз этого учреждения, то облагается подоходным налогом. А вот в ситуации с удержанием неправильно начисленных сумм все не так однозначно. В статье 107 Трудового кодекса говорится, что заработная плата, излишне выплаченная работнику нанимателем при неправильном применении закона, не может быть с него взыскана (исключение - счетная ошибка). Но формально здесь неправильно применили не закон, а указ. Что делать в таком случае, не совсем ясно. Но даже если допустить, что можно взыскать сумму без согласия работника, есть ограничение по общему размеру удержаний, указанное в статье 108 Трудового кодекса. Оно не может превышать 50% зарплаты, причитающейся к выплате. И вот тут уже явное нарушение: удержания, исходя из суммы заработка, нужно было разделить на три месяца, а не вычесть все разом.

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«В расчетнике написано: к выплате ноль! Как жить месяц?»: что получили медики за работу с коронавирусом в мае 2020
Многие белорусские медики по-прежнему не понимают логику начисления денег. Многие получили какие-никакие надбавки, но есть и те, кому не добавили ничего
«Если тесты на коронавирус продавать в любой аптеке, будет хаос и паника»: спросили у импортеров, почему тестов нет и когда будут
Мы задались наивным вопросом: почему в белорусских аптеках можно купить тесты на ВИЧ и гепатит, а на коронавирус - нельзя? Тем более, Минздрав обещал
«Квартирантам запрещала подходить к морозилке». Что известно о семье, в квартире которой нашли тела двух младенцев
Женщина жила в четырехкомнатной квартире с сыном, свободные комнаты сдавала квартирантам. Как погибли дети, выясняют, а уголовное дело заведено по статье «Убийство»
«Муж бил ее дома, в подъезде, во дворе, а она бегала по соседям, чтобы в милицию не жаловались»: мужчина убил жену за то, что не показала переписку в соцсети
Оба супруга – социальные сироты, в семье жена работала, а муж выпивал. Скорую женщине он вызвал поздно и соврал, что на нее напали
Первая минчанка, родившая в 2000 году: «Храню вырезку из «Комсомолки» о том, как благодаря газете и городу мне подарили квартиру»
В этом году «Комсомолка» отмечает 95-летие. За это время было рассказано немало историй! Одну из них - о том, как только появившаяся на свет малышка благодаря газете стала обладательницей квартиры в Минске, - мы и решили вспомнить
«В ближайший месяц нельзя расставаться и увольняться». Астролог рассказала о коридоре затмений, который начинается 5 июня
«Никаких резких движений», - вот главное послание месяца. От разводов, смены работы и других судьбоносных решений в этот период стоит воздержаться
Новости 24
«Начинает Гомельская область»: В Минздраве рассказали о ситуации с коронавирусом по стране
Замминистра о коронавирусе в Брестской области: «При необходимости может быть развернуто дополнительное количество коек»
С начала года белорусы купили валюты на $580 миллионов больше, чем сдали в банки
ГАИ предупредила, что на выходных 6 - 7 июня массировано отработают трассу М1. Что это значит?
Солдаты-срочники после армии смогут учиться на заочке на бюджете или идти в сузы и колледжи без экзаменов
Огонь с воздуха! Видео, как под Барановичами истребители Су-30 авиабомбами и неуправляемыми ракетами поражают наземные цели
Лукашенко о последствиях пандемии: «Давить будут со всех сторон, и выдержит только сильный»
Орбан о санкциях Евросоюза в отношении Беларуси: «Наступил момент отменить санкции»
Лукашенко о запуске первого блока Белорусской АЭС: «Будет введен буквально днями»
Cемга, кофе и дорогой алкоголь. Минчанин набрал в магазине корзину дорогих продуктов и вынес их через черный ход
В Витебске милиция по одежде пытается отыскать родных погибшей женщины, которую нашли в лесу без сознания
В Минске на пешеходном переходе автомобиль столкнулся с велосипедисткой
Ребенок шести лет травмировал себе ногу газонокосилкой в Березинском районе
Лукашенко подарил Орбану именную майку сборной Беларуси по футболу под вторым номером и шоколад «Президент»
Курсы валют в Беларуси на 5 июня: доллар и российский рубль подешевели
Донорами плазмы в Беларуси стали уже более 300 человек
Выступал перед очередью: в Гомеле задержан потенциальный кандидат Владимир Непомнящих
Сын убил отца, спрятал труп в сарае, а потом закопал ночью в лесу. Так он отомстил за случайное убийство мамы
Покупали по 30 рублей, а продавали за 70. В Минске задержали двух мужчин, которые незаконно продавали тесты на антитела
Платный тест на коронавирус для выезда за границу можно сделать в Минске. Его стоимость - 41,38 белорусского рубля
Фотофакт. Двое мужчин из Украины пытались незаконно ввезти в Беларусь 500 попугаев