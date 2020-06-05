«В расчетнике написано: к выплате ноль! Как жить месяц?»: что получили медики за работу с коронавирусом в мае 2020

Идет четвертый месяц борьбы с пандемией коронавируса, но многие медики по-прежнему не понимают логику начисления обещанных им надбавок. В прошлый раз мы выяснили, что Минздрав многое оставил на усмотрение самих медучреждений, отсюда и отсутствие единой системы. На этой неделе медики получили расчетники за май. Мы спросили у них о том, что изменилось в доплатах за работу с коронавирусными пациентами.

«У всех разные системы выплат»

Большинство наших собеседников сказали, что получило какие-никакие, но надбавки.

- У нас руководство адекватное, понимают, что сейчас практически военные условия. Сначала честно нам сказали: мы не понимаем, как считать, и считали всем одинаковые суммы. В мае начислили полную сумму по указу, если более 30% смен с подтвержденными контактами. А вот у коллег из другой скорой попросили вернуть все излишне начисленное, - рассказывает фельдшер Алина.

- У нас каждую смену по несколько подтвержденных контактов, их уже просто нет смысла считать. В больнице только такие и лежат. Сейчас мы пишем в отчете для бухгалтерии несколько человек в день, не всех, - рассказывает терапевт поликлиники. - Доплата за май у меня вышла 1500 рублей.

Расчетный листок медика.

Но есть и те, кто не получил никаких надбавок. Начальство посчитало, что прямого контакта с пациентами они не имели.

- Врачам-рентгенологам доплаты положены только в случае контакта 1-го уровня, и то по усмотрению комиссии на местах, - рассказывает рентгенолог Мария. - В нашей больнице комиссия решила, что у рентгенологов не было контактов с коронавирусными больными. Правда, мне пообещали вернуть за апрель надбавку за напряженность, но пока только на словах. А вот санитарке, которая работает вместе со мной, платят надбавки. Это обосновали тем, что она помогает укладывать престарелых пациентов, которые не могут самостоятельно передвигаться. Да и ей платят не за всех коронавирусных, а только за тех, кто в преклонном возрасте. Многим другим коллегам тоже платят, но у всех разные системы выплат, попробуй разберись. Даже некоторые рентгенологи, которые смогли доказать прямой контакт в поликлиниках, получили разовые выплаты.

Расчетный листок медика.

Кое-кому начислили хорошие надбавки в апреле, а вот в мае попросили вернуть деньги.

- В апреле нам заплатили, а потом все пересчитали: убрали смены с контактами первого уровня, смены, где коронавирус у перевезенных пациентов подтвердился позже, а количество смен считали за фактически отработанное время, В итоге оказалось, что коронавирусных смен у нас было меньше 30% от всех, и доплаты нам оказались не положены, - жалуется фельдшер Витебской скорой помощи. - Обещали сделать перерасчет и удерживать «ошибочно начисленную доплату» частями в течение 2 - 3 месяцев. А в майском расчетнике оказалось, что у всей скорой все сразу отняли. У меня в расчетнике написано: к выплате ноль! Как и за что жить месяц? У меня двое несовершеннолетних детей. Получается, что отняли 1670 рублей, и еще около 600 рублей я осталась должна больнице. Еще и запланированный на 1 июля отпуск мне теперь тоже не положен: производственная необходимость. И так у всех.

Медик другой районной скорой тоже рассказал, что их попросили добровольно вернуть неправильно начисленные надбавки (сумма в расчетнике - 900 рублей).

- Практически у всех было более 30% смен с подтвержденным у пациентов COVID-19, а оказывается, что нам неправильно начислили! - анонимно рассказывает работник скорой. - Мы отказались возвращать деньги, пока из зарплат ничего не отняли, но что дальше будет - не знаем.

Расчетный листок медика.

«Мое заявление на матпомощь от профсоюза даже не приняли»

У заразившихся коронавирусом медработников тоже нет понимания, положены ли им какие-то надбавки. Одним заплатили, другим - нет, а третьи возмущаются, что из доплаты вычли подоходный налог.

- Медработник - контакт 1-го уровня - сидел дома на больничном с ОРВИ, мазок показал, что коронавируса нет. В итоге закрыли больничный, врач вышла на работу, а через два дня приходит положительный результат повторного мазка. И вот так постоянно! - рассказывает работник санстанции.

- У нас пока так: если врач имел контакт на работе, то больничный лист не открывается, мазки не берут. Но трижды в день измеряется температура, и если начнет задыхаться - тогда проводят КТ. Есть признаки пневмонии - только тогда госпитализация и мазки. Хотя знакомым после контакта с подтвержденным пациентом сразу открывали листок нетрудоспособности и делали мазок. Логики нет, - говорит сотрудница поликлиники.

После контакта с подтвержденным пациентом сразу открывали листок нетрудоспособности и делали мазок.

- Я за 20 дней на больничном с коронавирусом получил доплату 200 рублей. Предоставил в бухгалтерию ксерокопию больничного - и все выплатили, - рассказывает Валерий.

Один из медработников, переболевших в мае коронавирусом, предоставил нам копию больничного и расчетник, в котором никаких доплат нет, хотя в больничном диагноз В34 (он же - коронавирусная инфекция). А врач из поликлиники рассказала, что она была на больничном 25 дней, у всей ее семьи тоже подтвердился коронавирус, но когда она подала заявление на материальную помощь в профсоюз, его даже не приняли:

- Сказали, будут проводить расследование по заболеванию, выяснять, от кого я заразилась. А что тут выяснять, если в нашей поликлинике многие врачи болеют, а врач, которой я открывала больничный по коронавирусу, умерла?

Заявление на материальную помощь в профсоюз.

«А мне выплатили материальную помощь от профсоюза медработников за умершую от COVID-19 маму-врача. Сумма помощи - 5000 рублей. Но из нее вычли подоходный налог - 631,8 рубля. Вот тебе и матпомощь», - удивился один из наших читателей.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Удержания нужно было разделить на три месяца»

- Подоходный удержали правильно, - комментирует юрист Александр Жук. - Подоходный налог не нужно было бы уплачивать, если бы учреждение здравоохранения, в котором работала умершая мать, напрямую выплачивало материальную помощь ее ребенку. А так как она перечисляется из республиканского профсоюза в профсоюз этого учреждения, то облагается подоходным налогом. А вот в ситуации с удержанием неправильно начисленных сумм все не так однозначно. В статье 107 Трудового кодекса говорится, что заработная плата, излишне выплаченная работнику нанимателем при неправильном применении закона, не может быть с него взыскана (исключение - счетная ошибка). Но формально здесь неправильно применили не закон, а указ. Что делать в таком случае, не совсем ясно. Но даже если допустить, что можно взыскать сумму без согласия работника, есть ограничение по общему размеру удержаний, указанное в статье 108 Трудового кодекса. Оно не может превышать 50% зарплаты, причитающейся к выплате. И вот тут уже явное нарушение: удержания, исходя из суммы заработка, нужно было разделить на три месяца, а не вычесть все разом.