Скажи медикам спасибо!

Они сегодня на передовой в борьбе с серьезной незнакомой инфекцией. Спасают людей, рискуя здоровьем, сутками не видят своих близких. В это непростое время они как никогда нуждаются в добром слове, и вы можете поддержать их вместе с «Комсомолкой»! Традиционно перед Днем медика, который будет праздноваться 21 июня, мы предлагаем вам рассказать свою историю о том, как медицинский работник помог вам или вашим близким. И это не обязательно история про коронавирус! Ведь у памятных событий нет срока давности.

Мы опубликуем ваши истории на сайте kp.by, а самые интересные - в газете накануне праздника. Каждому медику, о котором вы напишете, вышлем благодарность от вас и редакции «Комсомолки». Поэтому, пожалуйста, указывайте имя и фамилию вашего героя и его место работы. А нескольких авторов самых душевных историй мы поощрим сувенирами от «Комсомолки» и нашего партнера «Geely Атлант-М Боровая».

Присылайте ваши истории до 18 июня на e-mail med@phkp.by или в Вайбер на номер +375 29 124-42-59. Не забывайте подписываться.