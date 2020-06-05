2020-06-05T18:17:21+03:00
Общество
КП Беларусь

Скажи медикам спасибо!

Во всем мире люди объединяются, чтобы выразить свою благодарность и поддержку врачам, медсестрам и всем тем, кто имеет отношение к медицине
Поделиться:
Скажи медработникам спасибо!Скажи медработникам спасибо!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Они сегодня на передовой в борьбе с серьезной незнакомой инфекцией. Спасают людей, рискуя здоровьем, сутками не видят своих близких. В это непростое время они как никогда нуждаются в добром слове, и вы можете поддержать их вместе с «Комсомолкой»! Традиционно перед Днем медика, который будет праздноваться 21 июня, мы предлагаем вам рассказать свою историю о том, как медицинский работник помог вам или вашим близким. И это не обязательно история про коронавирус! Ведь у памятных событий нет срока давности.

Мы опубликуем ваши истории на сайте kp.by, а самые интересные - в газете накануне праздника. Каждому медику, о котором вы напишете, вышлем благодарность от вас и редакции «Комсомолки». Поэтому, пожалуйста, указывайте имя и фамилию вашего героя и его место работы. А нескольких авторов самых душевных историй мы поощрим сувенирами от «Комсомолки» и нашего партнера «Geely Атлант-М Боровая».

Присылайте ваши истории до 18 июня на e-mail med@phkp.by или в Вайбер на номер +375 29 124-42-59. Не забывайте подписываться.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Если тесты на коронавирус продавать в любой аптеке, будет хаос и паника»: спросили у импортеров, почему тестов нет и когда будут
Мы задались наивным вопросом: почему в белорусских аптеках можно купить тесты на ВИЧ и гепатит, а на коронавирус - нельзя? Тем более, Минздрав обещал
«Квартирантам запрещала подходить к морозилке». Что известно о семье, в квартире которой нашли тела двух младенцев
Женщина жила в четырехкомнатной квартире с сыном, свободные комнаты сдавала квартирантам. Как погибли дети, выясняют, а уголовное дело заведено по статье «Убийство»
«Муж бил ее дома, в подъезде, во дворе, а она бегала по соседям, чтобы в милицию не жаловались»: мужчина убил жену за то, что не показала переписку в соцсети
Оба супруга – социальные сироты, в семье жена работала, а муж выпивал. Скорую женщине он вызвал поздно и соврал, что на нее напали
Первая минчанка, родившая в 2000 году: «Храню вырезку из «Комсомолки» о том, как благодаря газете и городу мне подарили квартиру»
В этом году «Комсомолка» отмечает 95-летие. За это время было рассказано немало историй! Одну из них - о том, как только появившаяся на свет малышка благодаря газете стала обладательницей квартиры в Минске, - мы и решили вспомнить
«В ближайший месяц нельзя расставаться и увольняться». Астролог рассказала о коридоре затмений, который начинается 5 июня
«Никаких резких движений», - вот главное послание месяца. От разводов, смены работы и других судьбоносных решений в этот период стоит воздержаться
Новости 24
Лукашенко о запуске первого блока Белорусской АЭС: «Будет введен буквально днями»
Cемга, кофе и дорогой алкоголь. Минчанин набрал в магазине корзину дорогих продуктов и вынес их через черный ход
В Витебске милиция по одежде пытается отыскать родных погибшей женщины, которую нашли в лесу без сознания
В Минске на пешеходном переходе автомобиль столкнулся с велосипедисткой
Ребенок шести лет травмировал себе ногу газонокосилкой в Березинском районе
Лукашенко подарил Орбану именную майку сборной Беларуси по футболу под вторым номером и шоколад «Президент»
Курсы валют в Беларуси на 5 июня: доллар и российский рубль подешевели
Донорами плазмы в Беларуси стали уже более 300 человек
Выступал перед очередью: в Гомеле задержан потенциальный кандидат Владимир Непомнящих
Сын убил отца, спрятал труп в сарае, а потом закопал ночью в лесу. Так он отомстил за случайное убийство мамы
Покупали по 30 рублей, а продавали за 70. В Минске задержали двух мужчин, которые незаконно продавали тесты на антитела
Платный тест на коронавирус для выезда за границу можно сделать в Минске. Его стоимость - 41,38 белорусского рубля
Фотофакт. Двое мужчин из Украины пытались незаконно ввезти в Беларусь 500 попугаев