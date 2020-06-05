Лукашенко подарил венгерскому премьеру футболку под №2, а в ответ получил сервиз

Александр Лукашенко во время встречи во Дворце Независимости с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном говорил о большом потенциале торгово-экономических и политических отношений между странами.

- Товарооборот в 255 млн долларов - это не тот, который должен быть между Венгрией и Беларусью, - цитирует президента его пресс-служба.

Виктор Орбан поддержал:

- Я не вижу никаких политических столкновений. Мы не помним, чтобы Беларусь когда-либо неуважительно отнеслась к Венгрии, и не помним такого, чтобы мы вам не отдали дань уважения. То есть в принципе все хорошо, но, к сожалению, вы правы, что мы очень мало из этого почерпнули. Наши политические контакты недостаточно тесны. Мы мало разговариваем друг с другом, и объем экономического сотрудничества тоже скромен.

По словам Александра Лукашенко, Венгрия является самым близким для Беларуси партнером в Евросоюзе.

- Как никто другой, понимает нас и способствует углублению наших отношений с ЕС. За последние годы они значительно улучшились, стали более прагматичными, равноправными и, самое главное, продуктивными.

Один из примеров сотрудничества - это проект белорусско-венгерско-швейцарской кооперации по производству электропоездов «Штадлер».

- Мы поставили в Венгрию произведенные в Беларуси составы, первые из которых уже протестированы и скоро выйдут на линию. С учетом планов Венгрии по переходу на «зеленые» технологии особенно перспективной видится кооперация в производстве автобусов, электробусов, возможно, иной техники, - предложил президент.

В конце встречи состоялся обмен подарками. Кроме прочего Александр Лукашенко подарил гостю именную майку сборной Беларуси по футболу под №2. Это номер под которым Орбан, будучи футболистом, играл за клуб третьей лиги «Фельчут».

В свою очередь Виктор Орбан презентовал Александру Лукашенко кофейный и чайный фарфоровый сервиз ручной работы.

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