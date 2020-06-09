«Не надо бежать искать парня, чтобы быстрее лишиться девственности»: гинекологи и психологи назвали лучший возраст начала половой жизни

В мои школьные годы потеря девственности в подростковом возрасте была скорее исключением из правил. Современная молодежь более раскрепощенная, и 15-летние девчонки знают о сексе столько, сколько мы и в 30 не знали. Хорошо это или плохо? Может, и правда они сейчас созревают быстрее, чем мы, и им по физиологии положен более ранний сексуальный опыт? Об этом шел интересный разговор на одном из онлайн-стримов комитета по здравоохранению Мингорисполкома «Марафон женского здоровья», где экспертом по теме начала половой жизни выступила Алина Терешина, врач-акушер-гинеколог 8-й городской поликлиники Минска.

- Психологи считают, что оптимальный возраст для начала половой жизни - 19 - 20 лет, когда в достаточной степени сформирована личность, у человека есть позитивное отношение к здоровому образу жизни, планированию семьи, своему здоровью, - рассказала Алина Терешина. - С точки зрения физиологии оптимальный возраст - 18 лет, потому что к этому времени достаточно сформированы все системы органов, в том числе репродуктивная.

Но современная молодежь считает иначе. По данным ВОЗ, треть европейских (и белорусских в том числе) подростков начинает жить половой жизнью в возрасте 15 лет. По данным опроса центров дружественных отношений к подросткам, лишь 12% девушек считает воздержание нормальным сексуальным поведением, 58% считает нормой секс с презервативом, 30% - секс с постоянным половым партнером.

«При ранних половых контактах повышен риск рака шейки матки»

Чем чревата ранняя половая жизнь? Такой же ранней беременностью, которая часто заканчивается прерыванием (кстати, решение об аборте могут принять только родители девочки-подростка). Кроме того, есть риск проблем со здоровьем.

- При ранних половых контактах возникает повышенный риск рака шейки матки. Особенно если у девушки будет большее количество половых партнеров или половой контакт с мужчиной, у которого до этого было много половых партнерш, - обращает внимание Алина Терешина. - При ранних половых контактах идет выброс гормонов. Они дополнительно влияют на гормональную регуляцию и нарушают тем самым становление репродуктивной системы. Кроме того, если первый сексуальный опыт, который остается в памяти на всю жизнь, был травмирующим, девушка будет проецировать это на последующих половых партнеров, на свое отношение к мужскому полу в целом. То же будет и с молодым человеком. У него может развиться импотенция, у девушки - фригидность.

«Не нужно бояться быть девственницей»

- Когда подруги, которые живут половой жизнью, рассказывают о своих похождениях, у девочки при виде их уверенности в себе возникает идея-фикс, что ей тоже необходимо это сделать. При этом неважно, что рядом нет нужного молодого человека. Поэтому маме, беседуя с дочкой, надо рассказать о том, что даже по достижении совершеннолетнего возраста не надо бежать куда-то из дома, искать себе парня, чтобы быстрее лишиться девственности и стать увереннее. Не надо бояться быть девственницей! - призывает врач.

- Вы будете удивлены, но не все подростки знают, откуда берется кровь при первом половом акте. Их нужно в этом просветить тоже, - говорит Алина Терешина. - Надо рассказать о том, что если крови при разрыве девственной плевы слишком много (в норме это одна прокладка), нужно обратиться к гинекологу, а если это произошло ночью - возможно, даже вызвать скорую.

«Презерватив - обязательно, но один!»

В качестве защиты от нежелательной беременности - особенно если нет постоянного полового партнера - врач рекомендует молодым девушкам использовать презерватив плюс спермициды (средства контрацепции, которые содержат вещества, разрушающие сперматозоиды).

Чего точно не стоит делать, так это надевать два презерватива для надежности - так больше шансов, что они, наоборот, сползут. Предохраняться гормональными контрацептивами молодой девушке врач тоже не советует. А спирали в юном возрасте противопоказаны вообще.

А что насчет препаратов экстренной гормональной контрацепции - тех, что «достаточно одной таблетки», - при незащищенном сексе?

- Это таблетки с большими дозами гормонов. Использовать их следует только в том случае, если не применялись плановые методы контрацепции или если презерватив порвался и вы уверены, что есть риск беременности. Но этот метод не должен быть постоянным. Такие препараты можно использовать 1 - 2 раза в течение всей жизни, - предупреждает врач.

«Оральный секс - не лучший вариант для начала половой жизни»

Есть в ранней половой жизни такой деликатный момент: девушка не против секса, но девственности лишаться не хочет, поэтому согласна на альтернативные варианты.

- Если запланировали жить половой жизнью, то анальный и оральный секс - это не лучший вариант для начала. Тем более если вы не подготовились, не почитали дополнительную информацию. Это может привести к психологической травме и девушки, и ее партнера. Если же молодой человек настаивает и не хочет уступать, стоит задуматься, надо ли с ним оставаться.

ИСТОРИИ В ТЕМУ

«Занимались сексом где только можно, даже на переменках между уроками успевали забежать домой»

У одной из моих подруг первый секс случился в 13 лет. Справедливости ради, парень у нее был постоянный, старше ее на 4 года, любил ее безумно. Девочка в 13 лет фигурой была на все 16, так что никто не воспринимал ее как малолетку.

- Страсть была такая, что занимались сексом где только можно и нельзя, - вспоминает молодость мать двоих взрослых сыновей. - Даже на переменках между уроками успевали забежать домой и получить удовольствие.

Фантазии у обоих хватало на то, чтобы устраивать настоящую Камасутру и не знать никаких границ. Подруги-девственницы охали, краснели, слушая ее рассказы, и с тихой завистью мечтали когда-нибудь повторить такое. Пылкий роман длился несколько лет и сошел на нет, когда страсть ушла. Оба создали семьи, живут счастливо. Но, по словам подруги, такого секса, как тогда, в подростковом возрасте, у нее никогда и близко не было.

А вот одна из тех, кого так возбуждали рассказы подружки о сексуальных экспериментах, свою половую жизнь начала лет в 18. И то лишь потому, что все вокруг уже лишились девственности, а ей все не попадался достойный претендент. В итоге отдалась тому, к кому испытывала что-то вроде влюбленности. Сделала это осознанно: выбрала день, когда соседки по комнате в общежитии разъехались, купила шампанское, надела красивое белье. Но первый раз получился настолько не впечатляющим (было больно, неловко и неприятно), что она в погоне за теми ощущениями, о которых рассказывала подруга в ранней юности, начала менять партнеров как перчатки. Угомонилась годам к сорока пяти. Два раза выходила замуж.

- Если б вернуть время, осталась бы девственницей до тех пор, пока не встретила большую страстную любовь. А так у меня вся жизнь превратилась в погоню за оргазмом, - рассуждает сегодня женщина, разменявшая шестой десяток.