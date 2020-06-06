Минздрав: Выезжающие за границу белорусы смогут сделать тест на COVID-19, но пока только в Минске

С 1 июня 2020 года ЕС определил список стран, граждане которых смогут путешествовать этим летом по Евросоюзу. Беларуси в этом списке нет.

Чтобы для наших туристов открылись границы ЕС, количество заболевших коронавирусом за последние две недели на 100 тысяч человек не должно превышать 25 случаев. В этом смысле белорусская статистика неутешительная: на 5 июня показатель составляет больше 120 человек. Однако на этот случай ВОЗ придумал лазейку: по их рекомендации страны ЕС могут принимать граждан из списка неблагополучных в плане эпидемиологической ситуаций государств при наличии у человека справки об отсутствии заболеваний COVID-19.

- Минздрав Беларуси разработал данные справки на основании рекомендаций ВОЗ на русском и английском языках и готов выдавать их по необходимости, - рассказала редактор сайта Республиканского союза туристических услуг Лилии Кобзик.

Чтобы сдать тест и получить такую справку, туристам нужно иметь на руках оплаченный билет туда и обратно, по которому белорус будет выезжать из страны, либо другой документ, подтверждающий поездку. Стоимость такого теста для граждан Беларуси - 41,38 рубля, для нерезидентов - 56,63. По завершении тестирования выдается результат лабораторного исследования на русском и английском языках.

На данный момент сделать такой тест можно только в Минске в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

- Забор материала производится по предварительной записи по телефону. Для проведения исследований на инфекцию COVID-19 его берут натощак либо не ранее чем через 1,5 часа после приема пищи. Также желательно не чистить зубы, а за два часа до сдачи материала на исследование необходимо воздержаться от курения, - сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В областных центрах «Комсомолке» сообщили, что, возможно, тесты на COVID-19 для выезжающих за границу начнут делать со следующей недели.

По состоянию на 5 июня известно, что белорусских туристов с 12 июня пустят в Албанию, с 16 июня - в Черногорию, а с 1 июля - в Турцию. Остальные страны для путешественников закрыты. Выехать в соседнюю Польшу могут только водители-международники, студенты, которые там учатся, и белорусы с картой поляка. В Литву и Австрию пускают только дальнобойщиков.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз сообщил «Комсомолке» о том, что ждет белорусов по прибытии в некоторые страны.

Въезжающие в Италию не граждане ЕС по приезду помещаются в карантин на 14 дней для медобследования. Но это правило не распространяется на лиц, прибывающих по работе на 72 часа. В Латвии до 9 июня действует режим чрезвычайной ситуации. В Грузии до 30 июня действует запрет для въезда иностранных граждан. Границы в Азербайджане закрыты с 17 марта.

- Мы советуем гражданам, выезжающим за границу, обращаться за подробной информацией в посольства стран, куда они планируют ехать, так как ситуация постоянно меняется, - добавил Анатолий Глаз.

СПРАВКА «КП»

Предварительная запись, чтобы сдать тест на COVID-19 при выезде за границу, в минском Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья ведется по тел.: +375 29 184-71-81 в понедельник - пятницу с 14.00 до 17.00. Дополнительную информацию можно получить по тел.: 8 (017) 398-22-64.

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