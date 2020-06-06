«Люди были апатичны 3-4 месяца назад, а теперь поняли, что все зависит от них»: претендент в кандидаты Сергей Черечень приехал в Витебск

- Подходите, знакомьтесь, эталонный бизнесмен и прекрасный семьянин!

Такими словами зазывал жителей Витебска молодой человек из команды претендента в кандидаты Сергея Черечня. В субботу, 6 июня, Черечень побывал в Витебске. Беседовал с людьми, отвечал на вопросы. Желающих пообщаться с 35-летним председателем БСДГ было немного, больше десятка людей одновременно вокруг Черечня не собиралось, но он был удовлетворен:

- Еще три-четыре месяца назад люди были полностью апатичны! А сейчас интересуются кандидатами, их программами, люди поняли, что все зависит от них, от того, как они поддержат своих кандидатов. Если нас зарегистрируют, мы получим право проводить митинги, другие агитационные акции, например, концерты, на которых мы сможем показать свою силу. Если придет сто тысяч человек, будет понятно, что у альтернативных кандидатов серьезная поддержка. А если мы придем с полутора тысячами человек, накостыляют и нам, и этим людям.

Жители Витебска подходили, задавали вопросы, знакомились с программными тезисами кандидата в кандидаты.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

У Черечня необычная фамилия. Генеалогией своей он всерьез не интересовался, но уверяет, что в Беларуси больше людей с такой фамилией нет – только он и его родные.

- Есть еще родственники на Урале, но там фамилия немного по-другому пишется.

Сергей Черечень постоянно подчеркивал, что власть должна ориентироваться на волю народа. На вопрос, вернет ли он бело-красно-белый флаг и герб «Пагоня», если станет президентом, ответил, что в таких вопросах ответственность на себя взять не сможет:

- Как люди решат. Я считаю, что это наша символика, наша идентичность, но единолично принимать такое решение буду не вправе. Это должен решать парламент, при условии, что парламентарии будут действительно представлять людей. Власть может задать вектор развития, но решать должны люди.

"Все зависит от того, как люди поддержат своих кандидатов!" - считает Черечень.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

- Вот у вас тут написано, время перемен. А знаете такое выражение: не дай вам бог жить во время перемен? – спрашивает пожилой мужчина, представившийся отставным военным. – Что ваш Черечень сделал? Он с молодежью работал? А вот Лукашенко обещал, что скоро будем блины жарить на электроплитках, и это дешевле будет, чем на газовых. Нет, не дам свою подпись.

- А я за всех подписался, кроме одного. Чем черт не шутит? – говорит другой прохожий.

Женщина спрашивает, планирует ли Сергей Черечень в случае прихода к власти реформировать медицину. И, кажется, задевает претендента за живое. Он рассказывает личную историю:

- Недавно моя жена почувствовала себя плохо, мы сдали анализы в нескольких клиниках, и получили разные результаты и разные рекомендации! Четыре клиники – четыре разных вывода, разные схемы лечения. Причем в трех из них анализы сдавали в один день. Мы считаем себя IT-страной, но в медицине в этом плане полная разруха. Нет централизованной базы данных, карточки до сих пор заполняют. Нужно уйти от бюрократии, максимально загнать всю писанину в цифровую среду и дать врачам возможность работать, не отвлекаясь.

Некоторые прохожие обращают внимание на то, что предвыборные тезисы Сергея Черечня перекликаются или даже полностью совпадают с тезисами других кандидатов.

- Да, некоторые пользуются нашими тезисами. И я им за это даже благодарен, это хорошо.

По словам Серегея Черечня, его команда собрала уже более 60 тысяч подписей. За выдвижение Черечня кандидатом в президенты подписываются известные люди – накануне в Бресте свою подпись ему отдал олимпийский чемпион тяжелоатлет Андрей Арямнов.

"А знаете такое выражение - не дай вам бог жить во время перемен?" - спрашивает пенсионер.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

За выдвижение в кандидаты Сергея Черечня во время встречи в Бресте подписался олимпийский чемпион тяжелоатлет Андрей Арямнов. Фото: из архива инициативной группы Сергея Черечня.

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