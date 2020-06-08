Коронавирус в Беларуси, последние новости на 8 июня 2020 года: Китай обещают вакцину для всех стран, а эпидемиологи прогнозируют более масштабную вторую волну

Количество зараженных коронавирусом в мире приближается к 7 миллионам. По данным на вечер 7 июня, эта цифра составила 6 944 916 человек. Такие данные приводит Университет Джона Хопкинса, который следит за распространением ковид в мире.

Статистика по количеству зараженных выглядит таким образом: на первом месте США. За Штатами следует Бразилия. На третьем месте оказалась Россия. И далее - Великобритания. Больше 400 тысяч человек с подтвержденным коронавирусом умерли.

В Беларуси за сутки умерли 6 человек

В Беларуси, по статистике предоставленной 7 июня Минздравом, выздоровели и выписаны 23 647 пациентов с подтвержденным ранее коронавирусом. За последние сутки выздоровели 632 пациента. А зарегистрированы за все время с положительным тестом 48 630 человек (+879 за сутки). Опять заболевших больше, чем выздоровевших, хотя несколько дней было наоборот. Умерли 269 пациентов (+6 человек за сутки).

Вторая волна коронавируса будет масштабнее первой

Не успели мы распрощаться с первой волной коронавируса, как известный японский инфекционист уже предсказал вторую - еще более масштабную. Акихиро Сато отмечает, что сейчас очень мало положительных тестов на антитела (инфекционист в первую очередь говорил о Японии, но затрагивал и ситуацию в других странах). Это значит, что переболело мало людей, коллективный иммунитет еще не выработан. Ведь для его выработки нужно, чтобы антитела были минимум у 60% населения. Но до такой цифры очень далеко! Конечно, создать коллективный иммунитет помогла бы вакцина, но пока что от коронавируса не прививают.

В Китае разрабатывают минимум 5 видов вакцин. Обещают сделать их доступными во всех странах

Но созданием вакцины уже озаботились - в Китае. 7 июня на пресс-конференции министр науки и техники КНР Ван Чжиган рассказал, что после окончания исследований и тестирования вакцины от коронавируса Китай планирует сделать ее доступной по всему миру. Китайские ученые разрабатывают сейчас минимум пять видов вакцин. И уже начались испытания препаратов.

У минчан появился необычный способ сделать тест на коронаврус

Во многих странах постепенно происходят послабления карантина. Евросоюз определил список стран, граждане которых смогут путешествовать этим летом. Беларуси в этом списке нет, но по рекомендации ВОЗ, туристов из эпидемиологически неблагополучных стран принимать тоже могут. Но с условием: должна быть справка о том, что турист не болеет коронавирусом. Чтобы сдать тест и получить такую справку, туристам нужно иметь на руках оплаченный билет туда и обратно. Стоит тест для граждан Беларуси - 41,38 рубля, для нерезидентов - 56,63. Пока что сделать его можно только в Минске в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

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