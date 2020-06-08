В Беларусь пришла жара, но ОСВОД просит пока не купаться – могут быть спазмы

Купальный сезон в Беларуси только начинается, поэтому большой наплыв отдыхающих ожидается у водоемов в выходные 13 и 14 июня . По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье температура превысит+ 30 градусов, а в Гомельской области и вовсе достигнет рекордных +36 градусов. Вообще, все дни на этой неделе будут жаркими, а ночи теплыми - вода хорошо прогреется.

Но сейчас купаться еще рано, говорят в ОСВОДе. Мало того что температура воды не достигла безопасных для купания 18 градусов, так еще и перепады между температурой воздуха и воды слишком большие. Конечно, в водоемах со стоячей водой и небольшой глубиной вода прогревается быстрее. А по данным понедельника, при температуре воздуха +27 средняя температура воды в водоемах Минска была всего +14.

- Перепад температур больше 10 градусов. Купание в таких условиях опасно тем, что это большой стресс для организма: могут возникать спазмы, которые чреваты судорогами, тем, что можно потерять сознание. Особенно если человек выпивший: спазм, хлебнул воды - и все, несчастный случай, - объяснил «КП» ведущий специалист Белорусского республиканского общества спасания на водах Олег Борозна.

Ежедневно температуру воды измеряют и записывают на специальных табличках или стендах в тех местах, где есть спасательные посты и станции. А работают спасатели на водах уже с мая - когда официально открылся купальный сезон.

- Мы предполагаем, что закрытые из-за коронавируса границы могут увеличить наплыв отдыхающих на водоемах Беларуси. Если это произойдет, возможно, будем усиливать посты, набирать больше спасателей, - добавил ведущий специалист ОСВОДа.

В зависимости от погоды и числа отдыхающих на пляжах спасатели могут продлевать время дежурства на водоемах.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На прошлой неделе случились первые этим летом трагедии на воде. В Хотимском районе в первые жаркие выходные лета: в воскресенье здесь утонула 17-летняя девушка. В тот день она купалась на реке Беседь возле деревни Янополье, рассказали в Могилевском областном управлении МЧС. До позднего вечера спасатели и работники ОСВОДа искали тело девушки, но до наступления темноты так и не нашли. Поиски продолжили в понедельник.

А в Островце на прошлой неделе утонул 17-летний парень. За неделю погибли на воде трое взрослых, еще троих удалось спасти, в том числе одного ребенка. Больше 400 человек спасатели ОСВОДа предупредили об опасном поведении на воде.