2020-06-08T16:45:06+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларусь пришла жара, но ОСВОД просит пока не купаться – могут быть спазмы

Здоровью угрожает слишком большая разница температур воды и воздуха. А еще из-за закрытых границ на пляжах в Беларуси летом ожидают аншлаг
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Большой наплыв ожидают на пляже в Гомеле, где температура в выходные поднимется до +36Большой наплыв ожидают на пляже в Гомеле, где температура в выходные поднимется до +36Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

Купальный сезон в Беларуси только начинается, поэтому большой наплыв отдыхающих ожидается у водоемов в выходные 13 и 14 июня . По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье температура превысит+ 30 градусов, а в Гомельской области и вовсе достигнет рекордных +36 градусов. Вообще, все дни на этой неделе будут жаркими, а ночи теплыми - вода хорошо прогреется.

Но сейчас купаться еще рано, говорят в ОСВОДе. Мало того что температура воды не достигла безопасных для купания 18 градусов, так еще и перепады между температурой воздуха и воды слишком большие. Конечно, в водоемах со стоячей водой и небольшой глубиной вода прогревается быстрее. А по данным понедельника, при температуре воздуха +27 средняя температура воды в водоемах Минска была всего +14.

- Перепад температур больше 10 градусов. Купание в таких условиях опасно тем, что это большой стресс для организма: могут возникать спазмы, которые чреваты судорогами, тем, что можно потерять сознание. Особенно если человек выпивший: спазм, хлебнул воды - и все, несчастный случай, - объяснил «КП» ведущий специалист Белорусского республиканского общества спасания на водах Олег Борозна.

Ежедневно температуру воды измеряют и записывают на специальных табличках или стендах в тех местах, где есть спасательные посты и станции. А работают спасатели на водах уже с мая - когда официально открылся купальный сезон.

- Мы предполагаем, что закрытые из-за коронавируса границы могут увеличить наплыв отдыхающих на водоемах Беларуси. Если это произойдет, возможно, будем усиливать посты, набирать больше спасателей, - добавил ведущий специалист ОСВОДа.

В зависимости от погоды и числа отдыхающих на пляжах спасатели могут продлевать время дежурства на водоемах.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На прошлой неделе случились первые этим летом трагедии на воде. В Хотимском районе в первые жаркие выходные лета: в воскресенье здесь утонула 17-летняя девушка. В тот день она купалась на реке Беседь возле деревни Янополье, рассказали в Могилевском областном управлении МЧС. До позднего вечера спасатели и работники ОСВОДа искали тело девушки, но до наступления темноты так и не нашли. Поиски продолжили в понедельник.

А в Островце на прошлой неделе утонул 17-летний парень. За неделю погибли на воде трое взрослых, еще троих удалось спасти, в том числе одного ребенка. Больше 400 человек спасатели ОСВОДа предупредили об опасном поведении на воде.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Проведите лето с безлимитным интернетом! Популярный тариф «Без Лимита» от А1 для новичков за 9,90 рубля в месяц
Компания А1 предлагает всем, кто еще не успел оценить преимущества высокоскоростного мобильного интернета 4G от А1, воспользоваться специальными условиями подключения на самый популярный тариф в линейке А1 – «Без Лимита»
«Вдруг появившийся в 40 лет ПМС - первый звонок, что начинается климакс». Гинеколог-эндокринолог о первых проявлениях климакса и когда готовиться к менопаузе
Почему женщины в преддверии климакса портят жизнь себе и окружающим и что с этим делать - "Комсомолке" рассказала гинеколог-эндокринолог Оксана Ледощук
«Люди были апатичны 3-4 месяца назад, а теперь поняли, что все зависит от них»: претендент в кандидаты Сергей Черечень приехал в Витебск
Потенциальный кандидат в президенты считает, что президент должен учитывать мнение народа и не обижается, что другие кандидаты «пользуются его тезисами»
Новости 24
Официально «Белавиа» возобновляет регулярные рейсы в Кишинев, но билеты уже можно купить в Варшаву и Вену
Фельдшеру из Лиды, который вел блог и ходил на пикеты, не продлили контракт
Хоккейный тренер Николая Лукашенко о его характере: «В нем есть неуступчивость, все делает, чтобы победить»
«Рядовой Джеймс из миротворческих сил ООН» выманил у 52-летней витебчанки все сбережения
Басков разыгрывает шоколадку с автографом Александра Лукашенко
В Беларусь пришла жара: в выходные 13 и 14 июня столбик термометра поднимется до +36!
В Витебской области православная община самовольно установила луковицу на 200-летнюю усадьбу. Минкульт требует ее убрать
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 8 июня 2020 года: за сутки +823 заражения и +7 смертей
Фотофакт. В Минске рука игромана застряла в автомате «Проверь свою ловкость!»
Китайская вакцина от COVID-19 будет доступна для всего мира
«Жгли охотничьи вышки и угрожали расправой». В Житковичском районе поймали браконьеров-беспредельщиков
Самый богатый житель Витебской области заработал 290 тысяч рублей в 2019 году
Непристегнутого ремнем водителя выбросило через багажник во время ДТП
Женщина упала в колодец в Калинковичском районе
ВОЗ: Коронавирусом заболели более 7 миллионов человек по всему миру