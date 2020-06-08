«Оплатили ущерб и принесли извинения»: под Житковичами браконьеры сожгли охотничьи вышки

- Они оплатили ущерб за сожженные охотничьи вышки - более тысячи рублей. И втроем принесли извинения. Пообещали больше на нашей территории не появляться, - сказал «Комсомолке» начальник охотничьего хозяйства «Лосиный остров» Александр Багай. - Я сам не пострадал.

Это произошло в середине мая. Компанию из трех мужчин от 27 до 32 лет обнаружил в лесу начальник местного охотхозяйства. Он потребовал показать документы, позволяющие им находиться на охотничьих угодьях. А также захотел осмотреть машину, так как мужчины могли незаконно охотиться.

- Подозреваемые отказались подчиниться и стали угрожать мужчине расправой. Тот сел в служебный автомобиль и попытался уехать - машину заблокировали. Когда на место вызвали милицию, молодые люди скрылись. Через некоторое время удалось установить их личности, а в последующем у беглецов были изъяты прибор ночного видения и оптический прицел, - сообщает МВД, добавляя: дома у одного из фигурантов нашли незарегистрированное охотничье ружье.

Один из задержанных - местный житель, его приятели - из Минска и Минской области. К слову, все трое не раз привлекались к административной ответственности. У одного молодого человека две судимости, в том числе за браконьерство. А как выяснилось в ходе расследования уголовного дела, в июне 2016-ого года двое из них были застигнуты во время незаконной ловли рыбы в закрытом водоеме. Браконьеры оказали сопротивление и избили одного из охранников.

Следователи возбудили уголовные дела за хулиганство, насилие и угрозу насилия в отношении должностных лиц, выполняющих служебные обязанности.