2020-06-09T13:57:04+03:00
Общество
КП Беларусь

«Их затолкали как кильки в маленькие коробки». На границе с Беларусью задержали 500 попугаев, больше 100 птичек погибли

Сейчас контрабандные попугайчики в зоопарке, они съедают в день 15-литровое ведро корма [фото]
Павел МИЦКЕВИЧ
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500 попугаев, изъятых на границе, доставили в зоопарк. Фото: Жлобинского зоопарка500 попугаев, изъятых на границе, доставили в зоопарк. Фото: Жлобинского зоопарка
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500 попугаев, недавно изъятых у контрабандистов на границе Украины и Беларуси, передали в Жлобинский зоопарк. Правда, многие птицы не выжили.

- Их привезли к нам в картонных коробках высотой сантиметров 10, длиной сантиметров 80 и шириной сантиметров 50. Сверху сетка для воздуха. В этих коробках волнистые попугайчики были напиханы, как кильки. Как минимум двое суток они были без воды и без еды. Жалко до боли, до слез, - рассказывают «КП» в зоопарке.

В таком виде живой товар перевозили контрабандисты. Затем ушло время на оформление документов и доставку птиц в зоопарк.

Волнистые попугаи радуют посетителей. Фото: Жлобинского зоопарка

Волнистые попугаи радуют посетителей. Фото: Жлобинского зоопарка

- Птички маленькие, им надо постоянно кушать и пить, потому что у них очень высокий метаболизм. И птицы просто начали гибнуть: задыхались, от недостатка еды, воды, интоксикации гибли, - говорят специалисты.

Сразу было около 60 трупиков, из них буквально выковыривали тех, кто был еще жив. Многие были совсем слабые, поэтому тоже погибали. В итоге осталось около 380 попугаев.

- Были еще и кореллы - они почему-то были все мокрые, слабые, сушили их под обогревателями, до ночи провозились, но отходили. Штук пять тоже ушли прямо на глазах, - добавили в зоопарке.

Корелл пришлось сушить под обогревателями. Фото: Жлобинского зоопарка

Корелл пришлось сушить под обогревателями. Фото: Жлобинского зоопарка

Все выжившие птички сейчас чирикают и жизни радуются, веселят посетителей зоопарка и съедают в день 15-литровое ведро корма:

- Люди видят эти разноцветные облака из волнистых попугайчиков и не подозревают, каково им пришлось. Многие хотят купить, но мы не можем продавать их до суда - они у нас просто на хранении. Суд может конфисковать птиц в доход государства, тогда они пойдут на реализацию. И то, скорее всего, не к нам, а в зоомагазины.

В зоопарке отметили, что живой товар везут в Беларусь из Украины, потому что там их массово разводят, а здесь на них есть спрос: не было бы заказов, птиц бы не подвергали таким жестоким испытаниям.

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