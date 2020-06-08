К нему особый интерес – ведь это новый облик белорусской столицы. Он определяет, какие стандарты жизни укореняться в Минске завтрашнего дня. Возведение комплекса «Минск Мир» развивается успешно – график работ по инвестиционному договору полностью выполняется, параллельно с жилыми зданиями ведется активное строительство социальных объектов, а также дорожной инфраструктуры нового комплекса.

Минск Мир : взгляд в завтрашний день. Современный комплекс задает новые стандарты жизни в столице.

Появление комплекса «Минск Мир» было предвосхищено течением времени. Существование аэропорта в самом центре белорусской столицы в определенный момент стало анахронизмом – взлетная полоса не была рассчитана на прием современных самолетов, а пролеты воздушных судов над городскими кварталами не отвечали требованиям безопасности. Сотни гектаров городской земли пустовали и требовали поиска нестандартных решений их использования.

Несколько попыток создать проекты развития этой территории потерпели неудачу. При этом они не отличались оригинальностью – по сути, проектировщики шли протоптанным путем, пытаясь воссоздать на этом месте очередной безликий «спальник». Международный застройщик, который имеет опыт работы в 17 странах мира, предложил принципиально иную концепцию развития этого городского района – строительство полноценного комплекса, в котором жизнь горожан обеспечивается всем комплексом необходимых услуг, а также создаются условия для развития бизнеса и привлечения инвестиций со всего мира.

Доминантой нового комплекса призван стать Международный финансовый центр Minsk World. При его создании предлагалось использовать опыт Дубая, основанный на активном привлечении внешних инвестиций и позволяющий принимать более 11 млн туристов в год. К проектированию центра были привлечены не только белорусские, но и известные зарубежные архитекторы, реализовавшие немало интереснейших задач в развитых странах мира.

Принципиально важно, что у компании-застройщика – богатый опыт международной работы и партнерские отношения с крупнейшими мировыми инвесторами. Кроме того, большое значение при заключении инвестиционного договора имела и отличная репутация. Ведь у застройщика к тому времени уже был успешный опыт реализации ряда интересных решений в Минске – несколько жилых зданий, которые построила к этому времени компания, вызвали большой резонанс.

К слову, практически завершенный сегодня застройщиком комплекс «Маяк Минска» показал, как в современной эстетике сочетаются жилые здания и общественные. И как грамотно вписывается в современный комплекс социальная инфраструктура – школа и детские сады, паркинги и объекты торговли.

Реализация проекта строительства комплекса «Минск Мир» была поддержана Президентом Александром Лукашенко, и первый камень нового комплекса был торжественно заложен 2 октября 2015 года.

Как это выглядит на практике? В городе появился целый новый район! Уже сейчас комплекс «Минск Мир» поражает. Не случайно он был признан самым масштабным в Европе!

«Минск Мир» сегодня – это строительная площадка размером более 340 га! Здесь будет возведено более 3 млн кв. метров жилой и коммерческой недвижимости. Срок завершения проекта – 2027 год.

Сейчас ведется строительство жилых кварталов, объектов общественного назначения, в том числе паркинга, детского сада, общеобразовательной школы с бассейном.

«Минск Мир» – это строительная площадка размером более 340 га!

По словам председателя совета директоров застройщика Вибора Мулича, социальная инфраструктура комплекса и доступность жилья для большинства белорусов – в приоритетах компании.

– Только в комплекс «Минск Мир» в этом году нашей компанией будет инвестировано более 200 млн евро – в строительство зданий и в финансовые инструменты для их покупки. Нам важно, чтобы белорусские семьи могли покупать новые квартиры, поэтому мы делаем отличные ценовые предложения, предоставляем длительную рассрочку от застройщика, выгодный партнерский кредит «Беларусбанка». Большое внимание уделяется и скорости строительства – мы неукоснительно выдерживаем все оговоренные сроки, привлекаем необходимое число подрядных организаций и сдаем жилые и социальные объекты не только по графику, но и досрочно! – отметил Вибор Мулич.

Председатель совета директоров застройщика Вибор Мулич.

Конечно же, особенно важно, что началось строительство Международного финансового центра Minsk World.

Его возведение ведется в сотрудничестве с Международным финансовым центром Дубая. Партнерские соглашения с ОАЭ были подписаны на правительственном уровне, а еще ранее аналогичные соглашения с Дубайским МФЦ подписал застройщик. В Минск приезжали архитекторы, работавшие над созданием Дубайского МФЦ, чтобы принять участие в разработке белорусского проекта.

Опыт коллег из Эмиратов будет использован и при построении работы МФЦ Minsk World.

Кроме того, МФЦ Minsk World – это тысячи новых прямых и косвенных рабочих мест для граждан Беларуси.

Рядом ведется строительство крупнейшего в стране торгово-развлекательного центра. Такие объекты – не только досуговые центры для жителей города, но и важный компонент для стимулирования деловой активности, развития предпринимательства и привлечения инвестиций.

Очень знаковый объект комплекса – новый большой городской парк. Застройщик убежден, что современный город не должен превращаться в каменные джунгли, поэтому парк будет разбит по центральной оси застройки. Тенистые аллеи, фонтаны и скульптурные композиции, детские и спортивные площадки – здесь будет все для отдыха на свежем воздухе.

Знаковый объект комплекса – новый большой городской парк.

И еще одна важнейшая строительная площадка – станция метро «Аэродромная». Для жителей комплекса будут доступны сразу две станции новой, третьей линии минского метрополитена, первые поезда по которой пробегут уже очень скоро!

Для жителей комплекса будут доступны сразу две станции новой, третьей линии минского метрополитена.

Конечно же, активно строится и жилье. Ведь этот комплекс – в первую очередь, для людей, для тех семей, кто хотел бы решить свой квартирный вопрос раз и навсегда. Сегодня в комплексе можно купить квартиры в домах в десяти кварталах! И количество предложений растет практически ежемесячно!

Хотите увидеть, каким будет весь комплекс, и почувствовать его настроение – загляните в квартал «Эмиратс Люкс». Это первый полноценный квартал комплекса «Минск Мир», который уже практически завершен – последние штрихи нанесут как раз в канун пятилетия закладки первого камня!

Квартал «Эмиратс Люкс».

Здесь большой зеленый двор с многочисленными детскими и спортивными площадками.

Во дворах детские и игровые площадки со специальным покрытием.

Ведутся завершающие отделочные работы в просторном торговом центре, который расположен в квартале. Его площадь превысит 4 тысячи кв. метров, при этом предназначен он в основном именно для «своих» - жителей ближайших домов.

Торговый центр.

Десять зданий квартала полностью готовы и в большинстве своем заселены. Дома серии «Марина», «Жемчужина» и «Пальма» создают настроение приморской набережной, а грандиозная «Эмиратс Волна» дополняет – архитектура квартала эмоционально близка застройке прибрежной полосы Дубая!

Дом серии «Пальма».

Дом серии «Жемчужина».

Дома серии «Марина».

Для тех, кто хотел бы здесь жить, нужно поторопиться – свободные квартиры есть лишь в последних двух секциях дома «Эмиратс Волна», седьмой и восьмой. Их сдача – буквально через несколько месяцев.

Дом «Эмиратс Волна».

Все квартиры – свободной планировки, которая позволяет организовать пространство в полном соответствии с потребностями жильцов и выделить необходимое количество комнат.

Выбор отличный! Квартиры-студии, так называемые «евродвушки» и «евротрешки» имеют площадь от 42 до 89 кв. метров, квартиры с террасами на верхних этажах - от 51 до 113 «квадратов».

В доме будет всегда много света! Во всех квартирах - остекленные лоджии, а также широкие окна с детскими замками безопасности.

В седьмой секции - два скоростных бесшумных лифта, в восьмой - три. Лифты - производства ведущего производителя компании OTIS.

В седьмой секции - два скоростных бесшумных лифта.

В восьмой секции - три лифта. Все лифты производства компании OTIS.

Цоколь, крыльцо и террасы дома получат отделку керамогранитной плиткой. При входе - удобные пандусы.

Цоколь, крыльцо и террасы дома «Эмиратс Волна» получат отделку керамогранитной плиткой.

Лобби просторные, с высокими потолками. Предусмотрена стойка для консьержа, зона ожидания курьера и туалетная комната с пеленальным столиком. К слову, средняя площадь лобби превышает 55 кв. метров!

Лобби дома «Волна».

Возле дома предусмотрены велопарковки.

Стояночные места для автомобилей расположены по наружному контуру квартала, а в соседнем квартале есть многоуровневый автомобильный паркинг, который вмещает около 800 автомобилей. Он был введен в эксплуатацию еще полгода назад.

Отметим также, что рядом, возле дома «Диадема», с которого началось строительство комплекса, уже открыт детский сад, во дворах у каждого дома – детские городки со специальным покрытием и спортивные площадки. Проведено дизайнерское озеленение. Проложены новые улицы, построены велодорожки.

Детский сад.

Велодорожка.

Во дворах у каждого дома – детские городки со специальным покрытием и спортивные площадки.

Почти завершенный квартал – яркий пример того, что застройщик ведет комплексное возведение современного города, не забывая о социальный объектах и соответствующей инфраструктуре. Новоселам не придется годами ждать, пока по соседству появится школа, откроется магазин или заасфальтируют улицу.

Не забудьте обратить внимание и на соседний квартал «Чемпионов». В доме «Рио-де-Жанейро» свободных квартир уже нет, в домах «Сидней Люкс» и «Сочи» - последние квартиры. Больше половины жилья распродано и в грандиозном доме «Пекин».

Дом и лобби «Рио-де-Жанейро».

Дом и лобби «Сидней Люкс».

Дом и лобби «Сочи.

Дом и лобби «Пекин».

Квартал примечателен тем, что это – территория спорта и здорового образа жизни. Во дворах квартала будут обустроены спортивные и тренировочные площадки, велодорожки, построен физкультурно-оздоровительный центр.

Квартал «Чемпионов» - территория спорта и здорового образа жизни.

Напомним также, что именно в квартале Чемпионов во время II Европейских игр, проводившихся в Минске, членами команды Сербии в основание будущего дома была заложена капсула с обращением к потомкам – жителям самого масштабного жилого комплекса Европы.

Интересен квартал «Северная Америка», в котором будут построены сразу две школы с бассейнами, а в соседних кварталах – детские сады.

Во дворах разместятся современные площадки для спорта, игр и отдыха в окружении зелени.

Здесь в продаже есть квартиры в домах «Сан-Франциско» и «Лос-Анджелес», «Квебек» и «Ванкувер», «Нью-Йорк» и «Новый Орлеан». Но свободных с каждым днем все меньше – ведь только до 30 июня здесь действует акция «Минус 10%»! На все квартиры во всех домах квартала объявлено о снижении цены на 10% от указанной на сайте застройщика – независимо от способа финансирования покупки!

Дом и лобби «Сан-Франциско».

Дом и лобби «Лос-Анджелес».

Дом и лобби «Квебек.

Дом и лобби «Нью-Йорк».

Дом и лобби «Новый Орлеан».

В квартале «Средиземноморский» пока в продаже только один дом – «Ницца». И от покупателей нет отбоя – уж очень привлекательные цены были объявлены застройщиком на старте продаж! Распроданы 70% квартир – всего за две недели!

Дом и лобби «Ницца».

В квартале «Южная Европа» в доме «Афины» свободных квартир уже нет, а жилье можно купить только в величественном «Стамбуле».

Дом и лобби «Стамбул».

В квартале «Азия» дома «Киото» и «Джакарта» проданы, квартиры остались лишь в «Гонконге» и «Токио».

Дом и лобби «Гонконг».

Дом и лобби «Токио».

Буквально одна квартира осталась в квартале «Мировых танцев» – в доме «Вальс»!

Дом и лобби «Вальс».

Несколько десятков квартир осталось в квартале «Африка», который будет примыкать к будущему парку – в доме «Александрия».

Дом и лобби «Александрия».

Архитекторы постарались – все кварталы имеют свой неповторимый характер, отличаются архитектурой и планировками. Но у всех домов в комплексе есть общие и очень важные характеристики:

– свободные планировки всех квартир вне зависимости от площади;

– высота потолков – от 2,7 до 3 метров;

– отличная инсоляция;

– стеклопакеты – лучших производителей;

– просторные дизайнерские лобби, где есть и стойка консьержа, и санитарная комната с пеленальным столиком;

– скоростные и бесшумные лифты OTIS, при этом в некоторых домах лифты панорамные.

Это новый уровень комфорта и совсем иное эстетическое восприятие современного жилья!

Каждый квартал по количеству жителей – это небольшой европейский городок, которому нужны и торговые площади, и коммерческие помещения, и школы, и сады, и детские, а также спортивные площадки, и возможность для организации развлечений. Именно так строится комплекс «Минск Мир» – по принципу «город в городе».

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Офис по продаже квартир в комплексе «Минск Мир» работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 («Дана Центр», 1-й этаж), ст. метро «Восток». Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

«Минск Мире» – комплекс, который определяет будущее!

ИООО «Дана Астра». УНП 191295361.