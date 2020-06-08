Детский международный лагерь межкультурного общения FANTASY CAMP

Современных детей сложно чем-то удивить и увлечь. Они не хотят тратить время на то, что им не интересно, требовательны к авторитетам, знают, что мир многообразен и открыт, потому мечтают о путешествиях. К счастью, есть детский лагерь, который соответствует всем этим требованиям! Детский лагерь Fantasy Camp - это место, где дети окунаются в доброжелательное англоязычное окружение, даже не выезжая из страны. Здесь ребята могут попрактиковаться в разговорной речи с иностранцами, узнать много нового и как следует отдохнуть. Дети возвращаются из лагеря как будто прожившими маленькую жизнь - наполненными вдохновением и знаниями.

В этом году организаторы лагеря Fantasy Camp особое внимание уделяют здоровью детей в связи с пандемией коронавируса. Вносятся изменения в режим дня. Предприятием закуплены тепловизоры, благодаря которым всем детям три раза в день будут измерять температуру тела и регистрировать это в журнале у медицинского работника. Под жесткий контроль будут взяты правила соблюдения личной гигиены. Дезинфекция помещений, проветривание комнат, игровых, постоянный контроль за мытьем рук поручается специально принятому на эту должность сотруднику.

Организация и проведение мероприятий профильного направления по разговорному английскому также будут скорректированы. Организаторы приглашают в лагерь иностранных студентов, проживающих в Минске и обучающихся в белорусских ВУЗах. Если власти дадут разрешение на въезд иностранных волонтеров из-за границы, организаторы примут их, но с обязательными по форме справками о состоянии здоровья. В любом случае, с недоехавшими иностранцами будут налажены видеоуроки, презентации, игры через интернет.

Cитуация с коронавирусом на качество программы не повлияет, так как многие белорусские вожатые прекрасно владеют английским языком, обучаясь на нем в зарубежных вузах.

Где находится

Лагерь располагается на базе детского оздоровительного лагеря «Купалинка» в Радошковичах - это Молодечненский район Минской области.

Расписание смен

1 смена: 04.07.2020 - 21.07.2020.

2 смена: 23.07.2020 - 09.08.2020.

3 смена: 11.08.2020 - 28.08.2020.

Питание

Полнорационное пятиразовое.

Условия

Отряды формируются по возрасту: от 9 до 18 лет. В каждом отряде по 20 человек + 4 вожатых: 2 студента факультета иностранных языков и 2 волонтера-иностранца.

Дети живут в 3-х или 2-х этажных корпусах по 4 человека в корпусе с удобствами на этаже.

Территория детского лагеря огорожена и охраняется.

Стоимость

Стоимость путевки в лагерь Fantasy Camp состоит из двух частей. Первая часть - это оплата за проживание и питание в ДОЛ «Купалинка», а вторая часть - оплата за программу Fantasy Camp. Путевка в ДОЛ «Купалинка» покупается c места работы родителей (ее можно уменьшить на сумму государственной дотации на оздоровление детей). Полная стоимость - 580 рублей за 18 дней лагерной смены или 375 рублей за минусом дотации, которая в этом году составляет 205 рублей. Стоимость участия в профильном лагере оплачивается дополнительно и составляет 380 рублей.

Fantasy Camp - это новые слова и фразы каждый день, свобода общения, лучшее произношение, много свежего воздуха, подвижные игры, творческие активности, театральные постановки, флешмобы, разучивание песен, командные игры, экскурсии, встречи с интересными людьми, долгие разговоры на разные важные темы, дискотеки, новые друзья.

Этот лагерь нацелен на то, чтобы погрузить детей в англоязычную среду. На каждый день разработана своя программа с учетом того, что в лагере будут отдыхать ребята с разным уровнем владения языком - от начального до продвинутого.

Обучение проходит в игровой форме - дети даже и не заметят, что они изучают английский. Все происходит естественно, ненавязчиво и увлекательно. Например, дети участвуют в театральных постановках и инсценировках. Это очень весело и дает ребятам возможность применить свои таланты.

Ну а заговорить на английском волей-неволей придется даже самому стеснительному молчуну! Ведь ребята в лагере обсуждают все то, что интересует современную молодежь - знаменитостей, кино, музыку, путешествия, еду… В дружеской атмосфере детям легче стать более раскрепощенными и научиться поддерживать беседу на иностранном языке.

В течение смены за победы в викторинах, конкурсах и квестах, особые отличия в занятиях или творчестве дети получают значки. В конце отдыха самых активных ждут призы! Ну а чтобы 18-дневный интенсив уж точно остался в памяти надолго, дети к завершению смены готовят отчетный концерт. Каждый получит сертификат о прохождении языковой образовательной программы в Международном лагере межкультурного общения.

В программе:

- занятия английским (2 академических часа ежедневно) с носителями языка или свободно говорящими преподавателями;

- развлечения: мастер-классы, сюжетно-ролевые игры, вечерние шоу, дискотеки;

- встречи с интересными людьми, которые рассказывают о своем пути к успеху в профессии и изучении иностранного языка;

- презентации о странах, откуда в лагерь приехали волонтеры;

- концерты и праздники;

- спортивная программа;

- экскурсии.

Преподаватели

Занятия с детьми проводят квалифицированные педагоги, студенты факультетов иностранных языков и иностранцы - люди, которые свободно говорят по-английски, знают нюансы разговорной речи, умеют общаться с детьми и имеют желание делиться с ними своими знаниями.

ОТЗЫВЫ

Рома Мовчан:

Приезжаю в лагерь уже 24(!!!) раза и ни разу не пожалел об этом. Fantasy - это не обычный белорусский лагерь, это нечто большее. И я не единственный старожил в лагере. Многие приезжают сюда раз за разом из-за атмосферы, где тебя принимают таким, какой ты есть, где ты можешь раскрыться на полную, где тебя всегда будут ждать.

Георгий Скворцов:

Прошла моя 3-я смена в Fantasy и могу сказать, что мне ни одной минуты не было скучно. Атмосфера теплая, домашняя и семейная. В лагере тебя не заставляют, а ты сам вливаешься в процесс и уже хочешь участвовать во всем. Уже жду свою следующую смену с таким нетерпением, что не могу усидеть на месте!

КОНТАКТЫ

Адрес:

Минск, ул. Кирова, дом 19, пом. 63

Телефоны:

+375 (17) 3-555-111

+375 (17) 3-555-222

+375 (17) 3-555-353

Сайт: fantasytours.by

https://vk.com/club52609311

https://www.instagram.com/fantasy_camp_belarus/