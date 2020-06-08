2020-06-08T16:45:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Проведите лето с безлимитным интернетом! Популярный тариф «Без Лимита» от А1 для новичков за 9,90 рубля в месяц

Компания А1 предлагает всем, кто еще не успел оценить преимущества высокоскоростного мобильного интернета 4G от А1, воспользоваться специальными условиями подключения на самый популярный тариф в линейке А1 – «Без Лимита»
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Тариф «Без Лимита» предоставляет пользователям безлимитный мобильный интернет без ограничений по скорости, 500 минут для звонков абонентам всех операторов Беларуси, а также раздачу интернет-трафика другим пользователям бесплатно до конца лета.

С 4 июня 2020 года для всех новых абонентов А1, которые выберут подключение на тарифный план «Без Лимита» для своего смартфона или планшета, период акционнной абонентской платы составит 9 месяцев (270 дней). В течение первых 90 дней абонентская плата составит всего 9,90 рубля в месяц, затем – 14,90 рубля в месяц последующие 90 дней и 17,90 рубля в месяц еще 90 дней до момента завершения акционного периода.

Специальное предложение действует для абонентов, подключившихся на «Без Лимита» с 4 июня по 15 сентября 2020.

Проведите лето на полных скоростях с А1!

Подробности – на официальных страницах A1 в социальных сетях Facebook, «Вконтакте» и «Одноклассники», через удобный онлайн-чат на сайте www.A1.by, а также по единому телефону контакт-центра – 150.

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