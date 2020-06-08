«Полгода без игр - это слишком!»

Хоккей на траве сейчас на слуху. Сборная Беларуси зимой выиграл женский чемпионат Европы в залах. Ребята из «Минска» привезли бронзу престижного турнира Евротрофи.

После долгих, почти двухмесячных сомнений решили возобновить и чемпионат Беларуси, первый круг которого завершился еще осенью.

- Мы действовали согласно всем рекомендациям Международной федерации, Минспорта и Минздрава, - отметил глава национальной федерации Александр Якименко.

Старт летнего сезона получился. Погода - солнечная. Место - в самом центре Минска. На трибунах в Парке Горького - людей раз в десять больше, чем на финале чемпионата Беларуси по хоккею. В субботу с большой командой на хоккее побывал глава Беолкоопсоюза Валерий Иванов. Он вот уже десть лет - председатель наблюдательного совета.

Посмотреть здесь есть на кого. Девчата - все как на подбор. Те же гости с Кавказа, которые заглянули на огонек в Парк Горького, то и дело довольно вскидывали руки вверх: хоккей им определенно понравился.

В женской части турнира - настоящая битва. Борьбу за золото ведут сразу три команды - чемпион страны прошлого года «Минск», гродненский «Ритм» и «Виктория» (Смолевичи). Без поражений не обходится никто. Преимущество пока у Минска, в составе которого даже есть две легионерки из Украины - капитан команды Евгения Керноз и Ольга Куровская. Первая скрипка у Анастасии Сыроежко - чемпионка Европы ведет игру своей команды в полузащите. А в атаке блистает Крестина (именно так) Попкова - в первом же матче после полугодичного перерыва против «Виктории» она сделала хет-трик.

- Невероятно соскучилась по игре. Тренироваться люблю, но не до такой же степени! Почти полгода без игр на открытом воздухе - это слишком. Сегодня выходила на поле, и в душе каждая струнка пела от удовольствия, - призналась лучший игрок прошлого первенства.

У мужчин все более прозрачно - не первый год за чемпионский трофей сражаются брестский «Строитель» и «Минск». Прошлый чемпионат остался за столичной командой. Посмотрим, как будет на этот раз.

В турнире у принципиальных соперников сразу по две команды. Юношам пока откровенно рано тягаться со взрослыми. Так тот же «Минск» обыграл свою молодежь - 14:0 и 8:0. Но здесь как раз тот случай, когда без поражений не бывает больших побед в будущем.