Городская площадка DВОР открывает летний сезон бесплатным концертом AKUTE

Новое городское пространство находится на территории бывшей мебельной фабрики по адресу Кальварийская, 21. Летняя атмосфера с множеством сюрпризов: командный Квиз, угощения от фуд-точек, жаркая атмосфера. Обязательный дресс-код - маски и перчатки для соблюдения всех необходимых мер безопасности.

Новая творческая площадка в Минске под интересным названием DВОР заявила об открытии летнего сезона. Это большая локация с деревянными фуд-домиками, которая появилась еще зимой как европейская рождественская ярмарка «Арт-Арена». Однако к лету тут решили абсолютно поменять формат и провести ребрендинг.

- Мы учли пожелания гостей и решили сделать модный, добрый и очень красивый DВОР в европейском стиле для всех на любой вкус, цвет и возраст, - говорят представители локации.

Что (съ)есть в нашем DВОРе

Сейчас на площадке можно поиграть на уличном пианино, есть большой шатер от непогоды, деревянные качели, спортивные зоны, красивые локации для фото. Территория DВОРа разделена на две зоны: фудкорт и чилаут с разными напитками. В планах - работа около 20 фуд-поинтов с различным меню для любого возраста (семейные и детские сеты). Среди фуд-домиков много «знаменитостей»: Monkey Brothers с авторскими крафтовыми сэндвичами, Bulba Frites c картошечкой по-бельгийски, вина Италии и стейки к ним от Просекко бара, известная всем кофейня DREVA, «Чайхона» и другие.

Как и зимой, летом на площадке представлены блюда разных кухонь народов мира: от белорусских традиционных драников до японской и тайской еды, а также авторский стритфуд. Каждый домик предлагает гостям эксклюзивное меню, а средняя цена сета - 7 рублей.

Как будем от(к)рываться?

Сцена в виде огромного ангара ждет своих артистов, и уже 13 июня на ней будет жарко. Хедлаи неры вечера - AKUTE - зададут ритм и атмосферу лета: наконец после продолжительных онлайн-выступлений есть возможность послушать их вживую. Также во DВОРе прозвучит трибьют легендарной группы Queen в исполнении The Feedback, а днем пройдет интеллектуальный квиз среди 16-ти команд, с предварительной регистрацией. Победители получат вкуснейший сет на компанию от фуд-точек. Количество команд ограничено. Зарегистрироваться для участия в квизе можно по ссылке тут.

Непременно все будет ...безопасно

Площадка обещает соблюдать меры безопасности, а также раздавать посетителям маски с перчатками на входе. У каждого фуд-домика есть в наличии антисептик. Организаторы сообщают, что территория DВОРа занимает 3,5 тысячи квадратных метров, так что у посетителей есть возможность держаться на безопасном расстоянии друг от друга и отдыхать на свежем воздухе.

ВАЖНО

Открытие летнего сезона во DВОРе

Где: @d.v.o.r_minsk (Кальварийская, 21)

Когда: 13 июня/15:30

Вход свободныи

15:00 - 15.30 - Регистрация команд на Fast Quiz

15:30 - 17.00 - Проведение квиза

17.30 - 18.30 - The Feedback (трибьют Queen)

19.00 - 20.00 - Выступление AKUTE

20.00 - 22.00 - DJ Verde

Мы работаем ежедневно с 12:00 до 23:00

ДО ВСТРЕЧИ #воDВОРе