Министр прогнозирует восстановление экономики Беларуси уже в третьем квартале 2020. Спросили у эксперта, есть ли повод для оптимизма

Министр экономики Александр Червяков считает, что экономика Беларуси начнет восстанавливаться уже с июля. Основанием для этого является постепенное улучшение ситуации с коронавирусом в мире.

- Основные наши торговые партнеры уже начинают снимать ограничения, возобновляют работу предприятия, возрастает спрос, в том числе на белорусскую продукцию. На основе этих факторов мы делаем выводы, что экономика начнет восстанавливаться уже в III квартале, - сделал свой прогноз министр в эфире телеканала «Беларусь 1».

Назвал министр и те отрасли, которые, несмотря на пандемию, не только не сократились, но и показывают стабильный рост. Это сельское хозяйство, строительство, IT-сфера, производство и переработка пищевых продуктов. Положительная динамика прослеживается в таких сферах как производство нефтепродуктов и калийных удобрений.

Министр экономики Александр Червяков. Фото: БелТА

Высказался глава экономического ведомства и том, надо ли было приостанавливать работу предприятий из-за пандемии коронавируса, как это было сделано в большинстве стран мира.

-То, что мы не закрылись, спасло нашу экономику. Это не кран с водой, который закрыл-открыл, и она точно так же будет течь. Если экономику закрыть, то восстанавливаться придется не один год. И то, что мы не закрылись, нашу экономику и спасло, - сказал Александр Червяков.

Он также дал свою оценку результативности мер по поддержке производства, которые уже реализовываются. По его словам, указ № 143 «О поддержке экономики» работает и эффективен. Так руководство всех областей страны и Минска приняло решение о снижении ставки единого налога в два раза. В два раза снизили размер арендной платы на землю на территории свободных экономических зон. На 117 миллионов рублей уменьшена нагрузка в виде оплаты за энергоносители.

- Это реальные деньги, которые не нужно платить предприятиям, индивидуальным предпринимателям, - обобщил Александр Червяков.

ЭКСПЕРТ: «СКОРОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ВОЗМОЖНО, НО ЭТО ТОЛЬКО ОДИН ИЗ СЦЕНАРИЕВ»

- Тезис о том, что если бы мы «закрыли» экономику, то потом ее бы долго ее «открывали» и восстанавливали, мне не кажется в полной мере обоснованным. Пауза возможна, это доказал актуальный мировой опыт: предприятия в условиях форс-мажора можно остановить, а потом вновь возобновить производства. У меня нет уверенности в том, что мы что-то выиграли, - отметил в беседе с «Комсомолкой» старший научный сотрудник аналитического центра BEROC Дмитрий Крук. – Производить есть смысл, когда есть спрос. Вот эти полтора-два месяца, когда предприятия работали «на склад», привели не только к росту запасов продукции (на которую еще надо будет найти покупателя), но и к тому, что предприятия потеряли свои оборотные средства - они «заморожены» в запасах готовой продукции. Склады забиты, особенно в промышлености. Даже если спрос на внешних рынках начнет восстанавливаться, сначала надо будет распродать склады, а это значит, что какое-то время предприятия будут вынуждены работать не на полной загрузке. Условные потери в выпуске, которые можно было понести в апреле-мае, они просто будут «размазаны» по более длительному периоду. Однозначного выигрыша здесь, на мой взгляд, нет.

- Может ли экономика действительно начать расти уже в третьем квартале?

- Потенциально это возможно, но это только один из сценариев, однако, если проанализировать ситуацию последних нескольких недель, то вероятность его усилилась: в мировой экономике начинает прослеживаться определенный оптимизм. Но здесь стоит отметить, что основной фактор - не экономический, основное – это пандемия. Для наших широт, я имею в виду главным образом Восточную Европу и Россию, ситуация с коронавирусом остается непростой. Если не будет второй волны, то экономика действительно может начать восстанавливаться, - отметил эксперт.

- Меры, которые предпринимаются для поддержки бизнеса - снижение налогов, аренды, отсрочки - насколько они, с вашей точки зрения, своевременны и эффективны? Почему, например, в списке отраслей, которым теперь помогают, нет такого сектора, как общепит? В чем причина такой избирательности?

- У нас не такое большое поле для маневра. На начало года был профицит средств бюджета, накопленный за прошлые годы. Этот запас можно было начать использовать как подушку безопасности гораздо раньше. Но в правительстве, видимо, опасались того что она слишком быстро закончится. Отчасти это обусловлено экономически, отчасти - политически. Как мне кажется, все видели, что в правительстве не хотели признавать, что кризис из-за пандемии коронавируса оказывает на нас очень болезненное воздействие. Что касается того, почему одним секторам помогают, а другим - нет, то здесь, как мне кажется надо отметить следующее. Указ был сконструирован с позиции разбивки не по отраслевой принадлежности, а в разрезе «частное или государственное». Логика следующая: частным предприятиям предоставлять поддержку в косвенной форме, в виде отсрочек, а не в виде прямых финансовых вливаний. Живые деньги оставить для крупных государственных предприятий, чтобы, если ситуация этого потребует, поддерживать рублем именно их. Что касается эффективности этих мер, то отвечу так: эти меры могут оказаться достаточными для сглаживания потерь ВВП, если все пойдет по оптимистичному сценарию и, начиная с июля, все начнет восстанавливаться. При этом, даже ограничиваясь только косвенными мерами поддержки, без прямых денежных вливаний, можно было для частного бизнеса найти множество дополнительных эффективных инструментов.

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