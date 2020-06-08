2020-06-08T16:45:06+03:00
Общество
КП Беларусь

В Москве отменяют карантин. Узнали, начнут ли туда летать самолеты, ездить поезда и автобусы из Минска

Выходить из режима самоизоляции столица России будет в несколько этапов
Поделиться:
Узнали о планах перевозчиковУзнали о планах перевозчиковФото: Оксана БРОВАЧ
Изменить размер текста:

С 9 июня в Москве отменяется режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок для горожан. Из карантина, который ввели еще 29 марта, столица России будет выходить поэтапно. Так, с 9-го возобновят работу парикмахерские, салоны красоты, а театры и концертные организации смогут приступить к репетициям. С 16 июня заработают летние веранды кафе, ресторанов, откроют свои двери библиотеки, музеи, стоматологические клиники. С 23 июня вернутся к работе все кафе и рестораны. Можно будет снова посещать бассейны, фитнес-клубы, также будут сняты ограничения по работе детских садов.

Хорошие новости из Москвы наверняка порадовали тех, кому нужно туда по работе, делам или просто увидеться с родственниками и друзьями. Однако выяснилось, что в ближайшие недели добраться в Москву будет затруднительно, если вообще возможно.

- Автобусы в Москву из Минска ездят: «Визит-Тур», Intercars, - но доступны они только для граждан России или тех белорусов, у которых есть приглашение на работу или вид на жительство в России. Пока речи о возобновлении постоянных регулярных массовых рейсов не идет, - сказали в справочной минского автовокзала «Центральный».

В кассах Белорусской железной дороги сообщили, что в графике поездов рейсов в Москву нет. В ближайшее время возобновления железнодорожного сообщения со Златоглавой не запланировано.

- Наши рейсы в Москву до 30 июня отменены. До этой даты включительно самолеты «Белавиа» в Москву летать не будут, - прокомментировали ближайшие перспективы в пресс-службе авиакомпании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В белорусских аптеках продаются тесты на ВИЧ, гепатит В и С. А вот купить тест на коронавирус нельзя: в продаже их нет. Узнали, появятся ли (здесь можно прочесть про это подробнее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Проведите лето с безлимитным интернетом! Популярный тариф «Без Лимита» от А1 для новичков за 9,90 рубля в месяц
Компания А1 предлагает всем, кто еще не успел оценить преимущества высокоскоростного мобильного интернета 4G от А1, воспользоваться специальными условиями подключения на самый популярный тариф в линейке А1 – «Без Лимита»
«Вдруг появившийся в 40 лет ПМС - первый звонок, что начинается климакс». Гинеколог-эндокринолог о первых проявлениях климакса и когда готовиться к менопаузе
Почему женщины в преддверии климакса портят жизнь себе и окружающим и что с этим делать - "Комсомолке" рассказала гинеколог-эндокринолог Оксана Ледощук
«Люди были апатичны 3-4 месяца назад, а теперь поняли, что все зависит от них»: претендент в кандидаты Сергей Черечень приехал в Витебск
Потенциальный кандидат в президенты считает, что президент должен учитывать мнение народа и не обижается, что другие кандидаты «пользуются его тезисами»
Новости 24
Официально «Белавиа» возобновляет регулярные рейсы в Кишинев, но билеты уже можно купить в Варшаву и Вену
Фельдшеру из Лиды, который вел блог и ходил на пикеты, не продлили контракт
Хоккейный тренер Николая Лукашенко о его характере: «В нем есть неуступчивость, все делает, чтобы победить»
«Рядовой Джеймс из миротворческих сил ООН» выманил у 52-летней витебчанки все сбережения
Басков разыгрывает шоколадку с автографом Александра Лукашенко
В Беларусь пришла жара: в выходные 13 и 14 июня столбик термометра поднимется до +36!
В Витебской области православная община самовольно установила луковицу на 200-летнюю усадьбу. Минкульт требует ее убрать
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 8 июня 2020 года: за сутки +823 заражения и +7 смертей
Фотофакт. В Минске рука игромана застряла в автомате «Проверь свою ловкость!»
Китайская вакцина от COVID-19 будет доступна для всего мира
«Жгли охотничьи вышки и угрожали расправой». В Житковичском районе поймали браконьеров-беспредельщиков
Самый богатый житель Витебской области заработал 290 тысяч рублей в 2019 году
Непристегнутого ремнем водителя выбросило через багажник во время ДТП
Женщина упала в колодец в Калинковичском районе
ВОЗ: Коронавирусом заболели более 7 миллионов человек по всему миру