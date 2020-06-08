В Москве отменяют карантин. Узнали, начнут ли туда летать самолеты, ездить поезда и автобусы из Минска

С 9 июня в Москве отменяется режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок для горожан. Из карантина, который ввели еще 29 марта, столица России будет выходить поэтапно. Так, с 9-го возобновят работу парикмахерские, салоны красоты, а театры и концертные организации смогут приступить к репетициям. С 16 июня заработают летние веранды кафе, ресторанов, откроют свои двери библиотеки, музеи, стоматологические клиники. С 23 июня вернутся к работе все кафе и рестораны. Можно будет снова посещать бассейны, фитнес-клубы, также будут сняты ограничения по работе детских садов.

Хорошие новости из Москвы наверняка порадовали тех, кому нужно туда по работе, делам или просто увидеться с родственниками и друзьями. Однако выяснилось, что в ближайшие недели добраться в Москву будет затруднительно, если вообще возможно.

- Автобусы в Москву из Минска ездят: «Визит-Тур», Intercars, - но доступны они только для граждан России или тех белорусов, у которых есть приглашение на работу или вид на жительство в России. Пока речи о возобновлении постоянных регулярных массовых рейсов не идет, - сказали в справочной минского автовокзала «Центральный».

В кассах Белорусской железной дороги сообщили, что в графике поездов рейсов в Москву нет. В ближайшее время возобновления железнодорожного сообщения со Златоглавой не запланировано.

- Наши рейсы в Москву до 30 июня отменены. До этой даты включительно самолеты «Белавиа» в Москву летать не будут, - прокомментировали ближайшие перспективы в пресс-службе авиакомпании.

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