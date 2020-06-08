Чтобы белорусов пустили в Евросоюз, заболеваемость коронавирусом в стране должна сократиться в пять раз

По данным Минздрава на 8 июня в Беларуси подтверждено 49 453 случая COVID-19. За все время пандемии от заболеваний, отягощенных коронавирусной инфекцией, умерли 276 пациентов.

Замминистра здравоохранения Елена Богдан уже заявила, что в Минске, Минской и Витебской областях заболеваемость COVID-19 пошла на спад, а вот в Брестской ситуация ухудшилась. Еще 3 июня Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии сообщил, что каждый день с пневмонией в областном центре госпитализируют свыше 100 человек, несколько больниц в городе уже перепрофилировали под больных с пневмониями.

Евросоюз тем временем назвал список стран, граждане которых с 1 июня могут путешествовать по ЕС. Чтобы стать евротуристом, число инфицированных COVID-19 на 100 тыс. населения у нас должно быть почти в 5 раз меньше - не больше 25 случаев на 100 тыс. населения. Но лазейка все же есть. Граждане стран с эпидемиологически неблагополучной обстановкой, к которым ЕС нас относит, могут въехать в страны Евросоюза при наличии справки об отсутствии COVID-19. Чтобы получить эту справку, в минском Республиканском центре гигиены и здоровья надо сдать анализ на коронавирус, предварительно записавшись на него по телефону и при визите предъявив оплаченный билет в обе стороны либо другой документ, подтверждающий будущую поездку. Если вы белорус, мазок будет стоить 41,38 руб., если нерезидент - 56,63 руб. Результаты анализа известны на следующий день и выдаются на русском и английском языках.

5 июня в силу вступил приказ №615 «Об оказании медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19». По нему до 15 июня начальники управлений по здравоохранению облисполкомов и Мингорисполкома должны разработать поэтапные планы возвращения медучреждений к обычному режиму работы, но с возможностью организовать инфекционный стационар. Тесты на COVID теперь будут делать контактам 1-го уровня – на 3−5-е сутки с момента контакта и повторно на 10-12-е сутки (если это ПЦР) или на 13-е (экспресс-тест). Делать тесты теперь начнут и контактам 2-го уровня, но только если это дети в возрасте до 10 лет.

В мире число инфицированных коронавирусом уже превысило 7 млн человек, 403 тыс. человек с подтвержденным COVID-19 умерли.

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