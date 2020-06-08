Cправка об отсутствии коронавируса для выезжающих за границу белорусов будет действовать три-пять дней

В Минске в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья начали делать тесты на коронавирус для тех, кто хочет выехать за границу. Мы уже писали, как организована эта процедура (см. «КП» за 06.06.2020 г. и сайт kp.by). Сейчас удалось получить кое-какие уточнения. Тест - это мазок из носоглотки, а не анализ крови. Результат будет готов на следующий день.

Как известно, чтобы пройти этот анализ, надо записаться предварительно (на месяц вперед уже все расписано) и предъявить купленный билет. А если я собираюсь ехать на автомобиле?

- В таком случае вы можете предъявить бронь жилья либо приглашение, - посоветовали в Центре.

- А сколько дней будет действительна справка с результатами теста?

- В разных странах по-разному. В среднем - примерно трое суток. Но это лучше уточнить в посольстве той страны, куда вы собираетесь ехать.

Как выяснилось, например, в Казахстане такая справка действует пять дней. Но при условии, что вы прилетели в страну на самолете. Остальные будут сдавать тест на месте.

В более близких странах все сложнее.

- В любом случае вы попадаете на двухнедельный карантин, - ответили мне в польском посольстве, когда я позвонила уточнить, сколько дней будет действительна справка об отсутствии коронавируса в Польше.

- Так получается, все равно, есть у меня справка или нет?

- Да. Все равно. Две недели карантин.

Напомним, что в Польшу сейчас пускают далеко не всех: обладателей карты поляка, карты побыту или разрешения на работу, дипломатов, супругов и детей граждан Польши, студентов и т. д. Популярный международный автобусный перевозчик, у которого с 11 июня открывается сообщение Минск - Варшава, тоже напоминает: билеты купить можно, но пересечь границу смогут не все. При посадке карту поляка или другой документ, позволяющий поехать во время пандемии в Польшу, проверять не будут, но на границе - обязательно.

Условие обязательного 14-дневного карантина для приезжих действует пока во многих странах. Минздрав Литвы опубликовал список стран, из которых можно приехать и обойтись без самоизоляции. Беларуси в этом списке пока нет. Следим за новостями - литовские медики обещают, что по понедельникам этот список будет обновляться.

Читайте также

Как мы купили с рук и испытали тест на антитела к коронавирусу

Почему тесты на коронавирус не продаются в аптеках

Где можно сделать тест на коронавирус