2020-06-09T14:50:57+03:00
Экономика
КП Беларусь

«Экопосуда в 2 - 2,5 раза дороже пластиковой». Что подорожает, когда запретят пластик в белорусском общепите

Общепит поддерживает изменения, но пока не очень понимает, где в Беларуси закупить экологичную посуду
Таисия ЧЕРНУХО
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Полностью пластиковые стаканчики запретят, а бумажные с прослойкой пластика - нет.Полностью пластиковые стаканчики запретят, а бумажные с прослойкой пластика - нет.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Запрет на одноразовый пластик вступит в силу с 1 января 2021 года, и такая посуда исчезнет из баров, кафе и ларьков фастфуда. Министерство антимонопольного регулирования и торговли анонсировало изменения в конце 2019 года, но тогда предполагалось, что 4 из 10 видов пластиковой посуды все равно останутся.

- Для вилок, ложек и ножей у нас сегодня нет альтернативной замены, - объясняла в конце прошлого года начальник отдела методологии управления организации торговли и общественного питания МАРТ Ирина Шпак. - Кроме того, у нас в стране никто не производит палочки для размешивания, трубочки. Мы четыре месяца искали таких производителей и не нашли. А крышечкам для стаканов нет альтернативы нигде в мире.

В июне этого года стало понятно, что МАРТ все же включил их в список запрещенной посуды - соответствующий проект постановления вынесли на общественное обсуждение. Так, со следующего года из заведений общепита должны исчезнуть пластиковые вилки, ложки, ножи, палочки для размешивания напитков, стаканчики, чашки, тарелки, трубочки для напитков, всевозможные контейнеры для еды, банки, бутылки (исключение - упаковка для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий).

Правда, есть ряд проблем, которые еще предстоит решить. Например, сейчас из всего перечня альтернативной экологичной посуды мы умеем делать только бумажные стаканы и упаковку, а импортные стоят немало. Кроме того, любой натуральный аналог посуды в несколько раз дороже пластиковой, что обязательно отразится на стоимости еды и напитков в заведениях.

- Вилки, ложки и ножи не производятся в Беларуси - их доля небольшая, нет экономического смысла заниматься этим. Кроме того, для их производства нужны значительные инвестиции, - объясняет Юрий Труханов, коммерческий директор компании по производству бумажной упаковки «Суперпак компани». - Проблема в том, что сейчас у нас хотят запретить то, к чему не готово производство. А то, что можно заменить (например, пластиковые пакеты), у нас полностью не заменили - мы до сих пор не загружены и вынуждены искать клиентов в Европе. А одноразовые бумажные стаканы - не полностью бумажные, но их не запрещают. Мы бы могли теоретически сделать полностью бумажные, но зачем? А ввязываться в тему, где есть вкрапление пластика, не будем - сегодня это можно, а завтра тоже могут запретить. Сейчас мы планируем расширить свой перечень супницами, тарелками и контейнерами из экологически чистого материала, в этом году планируем запустить завод. Для них будет использоваться вторично переработанное сырье, мало кто сейчас такое делает. Состав секретный, но абсолютно экологически чистый. Такая посуда будет незначительно дороже контейнеров из вспененного полистирола, которые используются сейчас, - примерно на 15%. Испытания, которые мы проводили, показали, что она не пропускает воду сутки.

Площадки с уличной едой изменения поддерживают, но говорят, что экопосуда для покупателя выйдет дороже пластика.

- Конечно, мы поддерживаем инициативу МАРТ. Однако на данный момент встает вопрос альтернативы. Экопосуда в 2 - 2,5 раза дороже пластиковой, это влияет на стоимость конечного продукта, снижая спрос на него, - говорит учредитель «Песочницы» Ольга Малейко. - Если рассматривать конкретно нашу площадку с сетами по 8 рублей, то их стоимость в эко-упаковке повысится в среднем на 1 рубль. Тем не менее, в этом году «Песочница» сделала первые шаги к экодружественности. Например, в некоторых точках можно будет брать напитки по акции «My cup, please» (прийти со своей кружкой и получить скидку), экологичные трубочки пришли на замену пластику, а сахарные пакетики мы исключили из продажи.

Почему запрет важен? Если у вас все еще возникает такой вопрос, то вот немного статистики: по данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды средний белорус выбрасывает около 29,4 кг пластика в год. А по статистике МАРТ, мы используем 200 млн единиц одноразовой пластиковой посуды в год. Почти треть всех заведений общепита в Беларуси использует пластиковую посуду, а 18% используют только пластиковую посуду (в основном - ларьки и летние террасы).

КСТАТИ

Страны Евросоюза с 2021 года также вводят запрет на использование одноразовой пластиковой посуды.

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