Коронавирус в Беларуси, последние новости на 9 июня 2020 года: справка для выезжающих за границу действительна 3-5 дней, Москва отменяет карантин, Китай готовит вакцину

Количество зараженных коронавирусом в мире превысило семь миллионов человек. По данным на 9 июня, эта цифра составляет 7 115 283 человека.

На первом месте по-прежнему США, где количество зараженных уже больше двух миллионов (2 007 531 человек). На втором – Бразилия (691 962). На третьем месте - Россия (476 658). Жертвами коронавируса во всем мире стали 406 599 человек.

В Беларуси прирост за сутки составил +823 человека. С положительным тестом зарегистрированы 49 453 человека. Выздоровели и выписаны 23 880 пациентов, у которых раньше был диагностирован коронавирус.

За время распространения инфекции в стране умерли 276 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. Это на семь человек больше, чем вчера. Проведено 632 993 теста.

Cправка об отсутствии коронавируса для выезжающих за границу белорусов будет действовать три-пять дней

В Минске в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья начали делать тесты на коронавирус для тех, кто хочет выехать за границу. Тест - это мазок из носоглотки, а не анализ крови. Результат будет готов на следующий день.

Чтобы пройти этот анализ, надо записаться предварительно (на месяц вперед уже все расписано) и предъявить купленный билет. Если вы собираетесь ехать на автомобиле, можно предъявить бронь жилья либо приглашение.

На вопрос, сколько дней будет действительна справка с результатами теста, нам ответили, что примерно трое суток, но в разных странах по-разному. Это лучше уточнить в посольстве той страны, куда вы собираетесь ехать. Например, в Казахстане такая справка действует пять дней. Но при условии, что вы прилетели в страну на самолете. Остальные будут сдавать тест на месте.

А, например, в Польше вы в любом случае вы попадаете на двухнедельный карантин, независимо от того, есть у вас справка или нет. Об этом нам рассказали в польском посольстве.

Условие обязательного 14-дневного карантина для приезжих действует пока во многих странах. Минздрав Литвы опубликовал список стран, из которых можно приехать и обойтись без самоизоляции. Беларуси в этом списке пока нет.

В Москве отменяют режим самоизоляции. Можно ли белорусам туда поехать?

В Москве с 9 июня 2020 года отменяется режим самоизоляции и пропускная система. Теперь для передвижения по городу не нужно заранее оформлять цифровой пропуск. Гулять теперь можно в свободном режиме.

- Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места, - сообщил Сергей Собянин.

Эти новости из Москвы наверняка порадовали тех, кому нужно в Москву по делам или к родственникам. Но пока добраться в Москву будет затруднительно, если вообще возможно.

- Автобусы в Москву из Минска ездят: «Визит-Тур», Intercars, - но доступны они только для граждан России или тех белорусов, у которых есть приглашение на работу или вид на жительство в России. Пока речи о возобновлении постоянных регулярных массовых рейсов не идет, - сказали в справочной минского автовокзала «Центральный».

В кассах Белорусской железной дороги сообщили, что в графике поездов рейсов в Москву нет. В ближайшее время возобновления железнодорожного сообщения со Златоглавой не запланировано.

- Наши рейсы в Москву до 30 июня отменены. До этой даты включительно самолеты «Белавиа» в Москву летать не будут, - прокомментировали ближайшие перспективы в пресс-службе авиакомпании.

Самолеты летят в Молдову и Турцию

Официально «Белавиа» возобновляет регулярные рейсы в Кишинев.

- С 16 июня мы возобновляем выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск - Кишинев - Минск! Вылеты 2 раза в неделю по вторникам и пятницам, - говорится в сообщении. К слову, эконом-билет в одну сторону стоит от 200 рублей.

Также билеты уже можно купить в Варшаву и Вену. На сайте авиакомпании также есть в продаже билеты во Львов, Ташкент и другие города. Но официальной информации о возобновлении других регулярных рейсов «Белавиа» пока нет.

Кроме того, появилось расписание чартеров в Турцию, турагенства начали продавать путевки. «Белавиа» будет летать из Минска, Гродно, Бреста и Витебска (читать подробнее)

Китайская вакцина от COVID-19 будет доступна для всего мира

Китайские ученые разрабатывают пять видов вакцины от COVID-19: инактивированную, на основе рекомбинантного белка, живую ослабленную гриппозную, аденовирусную векторную, на основе нуклеиновой кислоты. На сегодняшний день четыре инактивированные вакцины и одна аденовирусная были одобрены для клинических испытаний.

Сообщается, что Китай сделает вакцину доступной для всего мира, когда она будет готова для применения после успешного проведения исследований и клинических испытаний. В разработке препарата приоритет отдается обеспечению его безопасности, эффективности и доступности.

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