«На прежние объемы выйдем только осенью»: в санаториях Беларуси в июне отдыхает всего 100 россиян

Коронавирус разрушил планы белорусского туризма на весну. В прошлом году цифры были рекордными – в 306 курортно-оздоровительных организациях отдохнули почти 1,4 миллиона человек. Из них 794 тысячи по бесплатным или удешевленным за счет госсредств путевкам. И 594 тысячи человек приехали самостоятельно через турфирмы.

В этом году о таких планах пока можно только мечтать. Если первый квартал этого года начали бодро, то с закрытием границ турбизнес просто встал. Сейчас в Беларуси в оздоровительных учреждениях находятся всего около 100 россиян – а ведь они чаще других иностранцев приезжают к нам.

В санаториях пока пустынно - но туристическая сфера уже начала оживляться.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

- Мы плотно работаем с теми туристами, кто бронировал у нас места в санаториях - предлагаем не отказываться от отдыха, а перенести его на август-сентябрь. Очень надеемся, что к этому времени у нас уже будет хорошая эпидемиологическая ситуация. И в четвертом квартале этого года заполняемость санаториев у нас уже будет на уровне 70%, - рассказал замдиректора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай. – В нынешней ситуации иностранные граждане, чтобы попасть к нам в санаторий, должны уйти на две недели на самоизоляцию. Мы можем предоставить им такую возможность в санатории – но они не смогут выйти за его территорию, посетить достопримечательности, съездить на шоппинг, ну и, конечно, они не смогут получить то количество процедур, которое им оказывается в обычное время. Конечно, мало кому захочется в санатории сидеть в своей комнате две недели. Так что у нас отдыхают в основном те россияне, кто приехали заранее, еще до карантинных мер. У некоторых из них в Беларуси есть недвижимость. Или родственники, к которым они приезжают.

- Сами белорусы стали больше отдыхать в санаториях?

- Весной мы вводили ограничения в санаторно-курортных учреждениях, чтобы уменьшить риск заражения населения коронавирусом. Многие и вовсе приостанавливали прием отдыхающих. Кто-то использовал эту вынужденную паузу, чтобы провести косметический ремонт и так далее. С 15 июня мы снимаем эти ограничения, но при этом с соблюдением всех предосторожностей для туристов – заполняемость позволяет расселять по одному человеку в номере, ежедневно проводится измерение температуры отдыхающих, регулярно проводится полная дезинфекция помещений, введены дополнительные меры безопасности в пищеблоке, все сотрудники санаториев обеспечены средствами индивидуальной защиты. Мы видим, что многие белорусы отказались от отпуска за границей в этом году и переориентировались на отдых в своей стране.

Туристам предлагают максимально безопасное расселение по одному в номере. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

- Были случаи у нас, когда отдыхающие привозили коронавирус?

- Официально нет такой статистики – но в санаторно-курортных организациях сделано все, чтобы минимизировать риск в таком случае. Есть изоляторы для заболевших, весь порядок действий в случае обнаружения коронавируса у нас везде отработан.