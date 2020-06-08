«Людям надоело бояться»: покупатели в Минске возвращаются в торговые центры, их в два раза больше и они без масок

Если пару месяцев назад в практически безлюдных магазинах продавцы с тревогой говорили о падающей выручке, то сейчас в популярных торговых точках они еле успевают обслуживать покупателей: к кассам снова выстроились очереди.

«Как вы ходите в масках?»

Чтобы обезопасить посетителей, торговые центры продолжают вводить дополнительные меры безопасности: так, в нескольких популярных магазинах одежды у касс поставили защитные пластиковые экраны, которые смогут стать барьером при контакте покупателя с кассиром. Однако, по словам продавцов, покупатели не особенно стремятся оставаться за прозрачной оградой пластика и по старинке ищут более тесного контакта с кассиром.

- Люди заходят сбоку от экрана, подходят к нам максимально близко, для них это не барьер. Как и везде, у нас есть разметка для соблюдения дистанции, но и ее чаще всего игнорируют, - говорит кассир магазина. - Учитывая, какое количество людей ходят без средств защиты, для них меры безопасности, которые предпринимает магазин, не имеют особого значения. Некоторые даже последнее время спрашивают: «А как вы ходите в масках? В них же жарко. Минздрав же говорит, что это плохо, их не нужно носить». Но как мы можем их не носить, если нас обязали?

По словам собеседницы, покупатели начали возвращаться примерно пару недель назад. По сравнению с мартом людей стало вдвое больше.

- Особенно много покупателей в выходные дни - конечно, еще не так, как было до пандемии, но уже поток людей восстанавливается. Мы надеемся, что к концу лета количество посетителей выйдет на прежний уровень, - поясняет собеседница.

Магазины подчеркивают свою заботу о покупателяхФото: Павел МАРТИНЧИК

Покупателей манят скидки, а не противовирусный наноспрей

В еще одном из популярных магазинов одежды около входа и в зале висят броские объявления о том, что для заботы о здоровье «в магазине используют противовирусный наноспрей». Из чего состоит и как работает наноспрей, узнать не удалось, директор магазина отвечать на эти вопросы не стала, сославшись на то, что «надо работать». К слову, посетителей в этом магазине было очень много: очередь в кассу растянулась на ползала, не обещая закончиться скоро. Правда, в другом магазине одежды с такими же увесистыми скидками тоже стоят две очереди в кассы без всяких наноспреев - и, кстати, без особенного соблюдения социальной дистанции.

- Люди возвращаются в магазины. Если месяц назад люди заходили с опаской, боялись подойти к нам, то теперь многие ходят без масок и ведут себя, как раньше. Даже сейчас в зале, как видите, ни одного покупателя в маске нет, да и в целом их носит 20% где-то, - говорит кассир Екатерина, которая работает в еще одном из магазинов одежды. - Мы тоже раньше очень боялись, маски носили, а теперь перестали. Нам их предоставляют, но уже не обязывают носить. Мы себя хорошо чувствуем, все нормально.

Да и сами покупатели, по ее словам, ни разу не заговорили о дополнительных мерах безопасности, только дважды попросили соблюдать дистанцию, хотя продавцы магазина и без этого стараются близко к посетителям не подходить.

Принцип работы дезинфекционной кабины непонятенФото: Павел МАРТИНЧИК

«Разбирают 200 масок в час»

Абсолютное большинство покупателей все же ходят по торговому центру без масок, хотя сам торговый центр проявляет заботу о них: около центрального входа можно бесплатно получить одноразовую маску.

- Мы раздаем маски целый день, приблизительно двести масок в час разбирают. Иногда и больше, - рассказывает администратор Ольга, которая предлагает средства защиты всем входящим в холл. - Люди берут маски. Кто-то, конечно, отказывается, говорит «у нас свои». Какая-то часть покупателей не носит маски совсем, наверное, устали уже люди за три месяца, а кому-то неудобно в ней.

На входе в ТЦ поставили дезинфицирующие кабины. Как они работают, не совсем понятно. Заходишь внутрь - ничего не происходит. Тех, кто проявляет к ним интерес, мало.

- Ай, как это поможет, если все ходят без масок? - замечает покупательница, выходя из кабины. - Я понимаю, что это не от людей зависит, нужно, чтобы это было узаконено, тогда маски начнут носить все.

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