Канопацкая поругалась с Бабарико, зато подписей собрала в два раза меньше, чем он: как потенциальные кандидаты проводят свои кампании

Александр Лукашенко: «Нам нужна валюта, чтобы жить»

Сбор подписей в стране идет уже девятнадцатый день. Но первый массовый пикет по сбору подписей за действующего президента организовали вечером пятницы 5 июня возле столичного ТЦ Dana Mall. Палатки, стенды и флаги появились в 17:30, выстроилась очередь из людей, приехали съемочные группы государственных телеканалов, а в 18:30 пикеты уже свернулись, люди исчезли.

В субботу Александр Лукашенко полетел на вертолете в Могилев. Там он встретился с активом области. Президент, помимо прочего, затронул тему пандемии коронавируса:

- У нас нет той ситуации, чтобы вводить комендантский час. Но когда начали некоторые «плявузгать» у нас в стране, я сказал: вы не переживайте, если нужно, в течение суток закроем. Но надо же думать, как люди будут жить в однокомнатной квартире, а как в общежитиях… Я понимал, какое будет настроение людей, и с каким настроением выйдут эти люди после закрытия, и что будет потом, - цитирует президента БелТА.

Александр Лукашенко отметил, что, если пока и нет ответа на вопрос, является ли пандемия рукотворной, кое-кто в мире пытается воспользоваться ситуацией.

- Опрокинута экономика всего мира. А ведущие компании, миллиардеры и государства в карман положили триллионы долларов.

По мнению Лукашенко, за медицинской пандемией последовала экономическая, и она затронула не только развивающиеся, но и крупнейшие государства. Естественно, влияние на себе ощущает и Беларусь со своей ориентированной на экспорт экономикой.

- Нам нужна валюта, чтобы жить. А валюту можно получить, только продавая свой товар на внешних рынках.

По его словам, третья пандемия - рукотворная субъективного характера - политическая, а четвертая - инфопандемия, которая оказала сильное воздействие на людей.

После пикета на Комаровке задержали 18 человек

В выходные на площадке перед столичным Комаровским рынком вновь было многолюдно: тут традиционно расположились пикеты сразу нескольких кандидатов. Как и в предыдущие выходные, из желающих подписаться выстроились очереди. В воскресенье на пикет пришел оппозиционный активист Павел Северинец. Используя портативный звукоусилитель, он давал высказаться всем желающим, собрав вокруг себя небольшой митинг. После того, как все закончилось, Северинец с соратниками дошел уже практически до своего дома - у станции метро «Пушкинская». Из подъехавшего микроавтобуса выбежали люди в штатском, затолкали оппозиционера в машину и увезли - соратникам не удалось его отбить. Вечером по белорусским гостелеканалам сообщили, что кроме Северинца задержали еще 18 «самых активных участников несанкционированного мероприятия - за нарушение законодательства о массовых мероприятиях».

Валерий Цепкало: «Белорусы хотят видеть страну другой»

Другие кандидаты в выходные ездили по регионам. Валерий Цепкало был в Гродно, Кореличах и Новогрудке. В это же время в российском «Коммерсанте» появилось его большое интервью:

- Я хорошо представляю себе реалии современного мира и понимаю, что, если так будет продолжаться, Беларусь перестанет существовать как независимое государство, - заявил Цепкало.

Он рассказал, что власть Беларуси пользуется поддержкой лишь 3% населения, что это самая активная предвыборная кампания за последние 20 лет. Она отличается огромным желанием белорусов к переменам, они хотят видеть страну другой.

Также он рассказал об отношении к России:

- Мне кажется, нам надо сесть за стол переговоров с российскими партнерами и провести ревизию союзного договора, который был заключен в другую эпоху.

Канопацкая схлестнулась с Бабарико

Другие кандидаты тоже в выходные ездили по регионам. Андрей Дмитриев был в Жлобине и Светлогорске. В субботу в Витебск приехал председатель партии Белорусская социал-демократическая «Грамада» Сергей Черечень. Желающих пообщаться с 35-летним председателем БСДГ было немного, но он был удовлетворен:

- Еще три-четыре месяца назад люди были полностью апатичны! А сейчас интересуются кандидатами, их программами - люди поняли, что все зависит от них, от того, как они поддержат своих кандидатов. Если нас зарегистрируют, мы получим право проводить митинги, другие агитационные акции, например, концерты, на которых мы сможем показать свою силу. Если придет сто тысяч человек, будет понятно, что у альтернативных кандидатов серьезная поддержка. А если мы придем с полутора тысячами человек, накостыляют и нам, и этим людям.

Анна Канопацкая на выходных побывала в Бобруйске, Жлобине, Гомеле, Речице и Мозыре. В это же время на телеканале «Белсат» появилось ее интервью, в котором Канопацкая нелицеприятно ответила на вопрос о коллеге по избирательной кампании Викторе Бабарико. Он заявила, что «менеджер «Газпрома» не может быть президентом нашей страны». «Это равнозначно тому, что педофил не может быть воспитателем в детском саду», - добавила Канопацкая.

Сам экс-банкир на выходных тоже ездил по регионам - встречался с членами своей инициативной группы в Гродно, Бресте и Могилеве. Кстати, в Могилеве Бабарико спросили, что он ответит Канопацкой:

- Если одним, а вернее, двумя словами, я отвечу так: «Бог простит», - сказал Бабарико.

Светлана Тихановская дала свое первое интервью

Напомним, изначально баллотироваться собирался ее муж Сергей – гомельский предприниматель и блогер. Но он заявление подать не смог – отбывал административный арест. В последний момент зарегистрировалась его супруга Светлана. Сейчас подписи собирают за нее. В пикетах она не участвует, по стране не ездит, однако на минувших выходных дала два интервью: российскому телеканалу «Дождь» и британскому BBC. Проводим несколько цитат:

- Я абсолютно не публичный человек, для меня это все так в новинку! Я оказалась абсолютно случайно в этом положении, никогда не хотела этого. Я очень застенчива, я не умею красиво говорить. У меня нет такой харизмы, как у мужа — он просто заряжает людей, когда общается. Я стесняюсь, что меня люди стали узнавать на улице. Мне, конечно, приятно, что подходят, говорят, что мы за вас, переживаем очень сильно, но для меня это все в диковинку.

- У нас все работают на голом энтузиазме. Люди говорят: «У нас нет денег, на топливо надо». Я говорю: «Ребята, я не помогу, ну никак не помогу». Народ носит пиццы, кофе, булочки девушкам и парням, которые подписи собирают, помогают заправить автомобили, с ночевкой. Это голый энтузиазм, вера в какие-то перемены людей поддерживает. Я читала, что какие-то бешеные деньги нужны на сбор подписей. Не знаю, нам не нужны — у нас люди сами. Я ни копейки со своей стороны никому из них не дала, потому что у меня физически этих денег нет. Да, Сергей зарабатывал деньги и приносил их в дом. Но мать Сергея не ожидала, что ей вынесут такую огромную стопку денег (речь о найденных 900 тысячах долларов, прим. ред.). Это было 5 утра. Она в такой прострации находилась! И на нервном истощении она постоянно повторяла эту фразу: «Мы же зарабатывали, мы же откладывали!». Это у нее такая оборонительная реакция. Люди же там умеют психологически работать.

- Хотя у меня проснулся инстинкт самосохранения, когда все это произошло, весь этот ужас, обыски — я никогда с этим не сталкивалась. Я уже дрогнула, но пока держусь. Ответственность немыслимая. Люди поверили — да, не мне, это все мой муж, его заслуга, я себе ни малейшей доли не присваиваю, — но так вышло, что я могу говорить вместо него. Я думаю, что я продолжу. Но я пока не знаю. Думаю, что да.

БУДЬ В КУРСЕ

Кто сколько подписей уже собрал?*

Александр Лукашенко: около 1 000 000

Виктор Бабарико: 167 000

Валерий Цепкало: 119 000

Сергей Черечень: 75 000

Анна Канопацкая: 72 000

Светлана Тихановская: около 60 000

Андрей Дмитриев: 60 000

*Данные руководителей предвыборных штабов

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