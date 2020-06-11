«На хороший квест нужно около 30 000 долларов». Владелец минского квест-рума с нуля создал бизнес и оказался перед угрозой его уничтожения

История конфликта арендаторов с владельцами площадей ранее принадлежащих заводу «Горизонт» в центре Минска на слуху двавно. На фоне пандемии владельцы коворкиногов, студий танцев и квест-румов лишись посетителей, а значит, и дохода, поэтому просят у арендодателя временной скидки на аренду, но добиться этого им пока не удается.

Тем временем с их счетов принудительно списывают деньги за аренду, а одного из арендаторов, который организовывает встречи, пишет обращения в разные инстанции и общается с журналистами, уже решили выселить из помещений: ему пришло уведомление о разрыве арендных отношений. Пока подобное письмо пришло только ему. Других бизнесменов арендодатель приглашает на индивидуальные встречи.

Юрий Алейник говорит, что на создание квеста уходит около годаФото: Павел МАРТИНЧИК

- Арендаторы говорят, что такого ласкового и нежного обращения со стороны арендодателя не было никогда. Им говорили: «Мы поддерживаем вас, мы готовы на уступки». Но все это на словах, документов никаких пока на подпись не дали, - пересказывает беседу Юрий Алейник. - Сказали ребята, что один из первых вопросов был: «Вы с Алейником или нет?» То есть меня тут главным бунтарем считают.

Юрий говорит, что всеми возможными способами намерен добиваться отмены действия полученного документа, так как для квеста переезд равносилен пожару: на новом месте его придется восстанавливать практически с нуля.

«Подгадали с подарочком»

С Юрием мы встретились в просторном игровом зале «Кувалды». Неподалеку от нас шумно играют в аэрохоккей пара редких по нынешним временам посетителей. Просторное помещение без людей выглядит особенно большим: посетителей ждут бильярдные столы, игровые приставки и другие развлечения. На стене возле стойки администратора Юрий показывает фотографию, сделанную четыре года назад. На снимке он вместе со своим братом Николаем и друзьями-сооснователями «Кувалды» Кириллом Докутовичем и Алексеем Ивановым: счастливые ребята в оранжевых рубашках в этот день создали собственный бизнес.

- Нам 4 июня исполнилось 4 года. И как раз на 4 июня у нас попадает срок расторжения договора - подгадали с подарочком для нас, - говорит Юрий с улыбкой. Историю создания этого фото начинает немного издалека и рассказывает, что до открытия собственного бизнеса работал менеджером по продажам.

- Наезжал тысячи километров по Беларуси. Сразу интересно было, потом как-то не очень. В 2015 году с директором приняли решение, что расходимся. Сейчас, кстати, вместе с ним в тренажерный зал ходим, - вспоминает собеседник. - Как раз незадолго до этого мы подарили Кириллу сертификат на посещение квест-рума. Тогда они только-только появлялись, это был один из первых. Мы сходили на квест, загорелись безумно. Еще до увольнения задумывался о своем деле, а когда уволился, начал думать об этом более основательно. Тем более что у меня и до увольнения был опыт партнерства в бизнесе - это проект Prastora.by по продаже белорусских книг, дисков. Это был 2012 год. Мы тогда создали студию, потом целое издательство. Сейчас этот проект почти замороженный. В какой-то момент я оттуда ушел, работал как наемный работник.

Игровое пространство создали на месте убитых цехов заводаФото: Павел МАРТИНЧИК

«Бизнес на коленке»

Свое дело Юрий называет «бизнесом на коленке» - учился делать его на ходу. Говорит, что кредит на создание собственного дела решили не брать принципиально: построили его на частные займы.

- У меня тогда не было понимания, как бизнес должен быть построен в этой сфере. Впоследствии, как оказалось, с бюджетом мы прокололись солидно, в разы, - поясняет он. - Изначально мы рассчитывали на 12 тысяч долларов, а потом сумма сильно увеличилась. Здесь как с ремонтом квартиры: думаешь, что вложишься в одну сумму, а в процессе план работ увеличивается. И тут все добавлялось, докупалось, я уже и не скажу, сколько денег вложено. На хороший квест в среднем уходит около 30 000 долларов.

В помещения бывших цехов владельцы «Кувалды» заехали после долгих поисков помещения: изначально присматривали площади ЖРЭУ, но в итоге они оказались неподходящими.

- Приехали сюда в середине марта 2016 года. Пустые площади были в ужасном состоянии, трубы какие-то, все ободранное, за окном огромная свалка металла. Ее, кстати, несколько лет потом еще разбирали и вывозили постепенно. Но здесь уже работали другие квесты, что было большим плюсом для нас. Мы сходили в один из них - уровень в нем был очень высокий. В итоге посмотрели помещение, подписали договор и приехали сюда на следующий день, - вспоминает Юрий. - А есть такой нюанс: квесты - это очень затратный бизнес в плане ремонта, и нужно большое время на его запуск - в среднем где-то год, ведь нужно придумать антураж и возвести декорации. У нас авторский квест «Нарния», он полностью придуман и разработан нами. Мы над сценарием сидели два месяца каждый день. Нужно было продумать все до мелочей: где что должно стоять, как должно работать, открываться. А потом же еще надо было все придуманное построить. Поняли, что квест будет строиться долго, и пришла идея сделать игровое пространство, тем более что площадь позволяла, ведь квест-рум занимает только половину ее. Мы с Лешей как раз в бильярд любили играть - решили бильярд сделать, потом придумали аттракцион виртуальной реальности поставить, аэрохоккей.

Из-за пандемии посетители в квест-руме появляются не частоФото: Павел МАРТИНЧИК

«Диснейленд отдыхает»

Игровое пространство сделали достаточно быстро и через пару месяцев открылись. Ремонт, к слову, как и мебель для пространства делали своими руками - экономили на всем. Параллельно шла работа над созданием квеста.

- Мы открылись 4 июня, у нас был расчет, что люди будут приходить играть в зал. И за весь первый месяц работы мы заработали столько, сколько в январе этого года зарабатывали за день. Мы вкладывались в рекламу, привлекали людей, и постепенно они пошли. Когда открылся игровой зал, комментаторы крупного интернет-портала давали нам три месяца, писали, что никому он не нужен, - улыбаясь, вспоминает Юрий. - Первые пару лет работали по 10 - 12 часов в день без выходных. Это малый бизнес, здесь все вопросы на тебе. Малый бизнес не генерирует таких денег, чтобы нанять 10 - 15 человек, каждый из которых будет заниматься своим делом.

По словам бизнесмена, людей поначалу отпугивали коридоры и туалеты завода.

- Туалеты долгое время были просто дырками в полу. И как сказать маме 11-летней девочки, что вот в такой обстановке она проведет ее лучший день рождения? Был случай года три назад. Приехала к нам дама Ирина, у нее X6 с хорошими номерами. Она зашла в здание завода и по коридору шла чуть ли не боком, боялась дотронуться до этой стены случайно. Я ее чуть ли не за руку завел, хотя она уже готова была уйти сразу. Она хотела отметить у нас день рождения 13-летней дочки, прошлый день рождения они праздновали в парижском «Диснейленде». Я полчаса с ней говорил, не знаю как, но я убедил ее, помог опыт в продажах. Это наш первый кейтеринг был. А у девочки сложный возраст, маму она не хотела видеть, но в итоге на празднике мама нашла контакт с дочкой и сказала, что это был лучший день рождения, что «Диснейленд» отдыхает. Через несколько месяцев она пришла отмечать здесь и день рождения сына.

Игровому пространству "Кувалда" на днях исполнилось четыре года, аккурат к дню рождения их попросили освободить помещениеФото: Павел МАРТИНЧИК

Создали сказочный мир

Юрий открывает дверь в квест-рум, и мы оказываемся возле шкафа, который ведет в «Нарнию». В сказочном мире пахнет краской: так как гостей сейчас нет, решили обновить квест. Тут становится понятно, почему этот бизнес запускается так долго: антураж каждой комнаты проработан до мельчайших деталей, свет и музыка создают ощущение полного погружения в сказочный мир. Радуясь, как дети, мы проходим комнаты одну за другой и через узкую низкую дверь проходим в еще одно небольшое помещение, похожее на хижину, в которой стены и потолок выложены небольшими ветками.

- Под Минском как-то прошел ураган, много деревьев поломал. Мы договорились с лесниками и забрали сломанные ветки сюда, - рассказывает Юрий.

В следующей комнате на полу сидят бетонные животные.

- Эти фигуры мы нашли в Могилеве, там обалденнейшая фабрика была, они такие штуки делали в больших количествах.

Про каждый метр квеста Юрий может рассказывать очень долго: как пытались «оживить» льва и сделать его говорящим, как в маленьком помещении без воды создали эффект дождя, как прокладывали проводку к каждой кнопке и потайной дверце квеста.

Теперь над всем этим сказочным миром нависла вполне реальная угроза разрушения. Юрий поясняет, что перевести квест практически нереально - декорации повредятся при разборке, а создание полностью новой работающей системы будет всего на 10 - 20% дешевле создания полностью нового дела. На третьем этаже владельцы «Кувалды» строят еще один квест, готовый уже почти на 70%. Что будет с ним, пока сказать сложно. Между тем Юрий говорит, что не жалеет, что ввязался в борьбу за снижение арендной платы. Он говорит, что его на это толкнуло обостренное чувство справедливости.

- Я считаю, что в данной ситуации мы партнеры, есть договор, и у него есть две стороны. В моем понимании, если одному из партнеров плохо, вторая сторона должна входить в его положение. И здесь я не только за себя переживаю. Свои вопросы я бы решил. Мне говорили на одной из встреч, что если бы я пришел один, не поднимая шума, мы бы вопрос решили и дали бы мне скидку. Но что тогда было бы с остальными?..

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