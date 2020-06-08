2020-06-08T18:39:13+03:00
Общество
КП Беларусь

«Спрятал под куртку и унес, а по дороге потерял». В Полоцке мужчина увел от магазина китайскую хохлатую в комбинезончике

Любителя чужих собак оштрафовали. А Нюшу, которая одиноко блуждала по улицам, добрые люди вернули хозяйке через социальные сети
Наталья ПАРТОЛИНА
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Нюшу увел от магазина чужой человек, но она сбежала. Фото: УВД Витебского облисполкома.Нюшу увел от магазина чужой человек, но она сбежала. Фото: УВД Витебского облисполкома.
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Суд оштрафовал жителя Полоцка за то, что он забрал чужую собаку, оставленную у магазина. Инцидент произошел еще в феврале. Женщина с ребенком зашла в магазин, а китайскую хохлатую по кличке Нюша оставила в тамбуре магазина между двумя стеклянными дверями. Вернулась с покупками - а собаки и след простыл. Женщина обратилась к охранникам магазина. По камерам видеонаблюдения определили, что увел собачку после некоторых раздумий мужчина. Та не хотела идти с незнакомцем и упиралась. Тогда он снял с нее поводок и ошейник, взял на руки и ушел, прикрыв ее полой куртки.

Похитителя нашли быстро. Правда, когда пришли сотрудники милиции, дома у него оказалась не китайская хохлатая, а шпиц - зато обнаружили поводок и ошейник Нюши. Мужчина был изрядно пьян и не помнил, как унес собаку от магазина, и уж тем более не мог объяснить, зачем.

Оказалось, по дороге Нюша вырвалась из рук похитителя и сбежала. Собачку в комбинезончике, одиноко блуждающую по улицам, подобрала девушка. Через социальные сети она нашла хозяйку собаки. Так Нюша вернулась домой. Все закончилось благополучно, собака не пострадала.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за кражу, но потом от уголовной ответственности его освободили - он раньше не имел проблем с законом, характеристики сплошь положительные, да и хозяйка собаки заявила, что не имеет к нему претензий, ведь с Нюшей в итоге ничего не произошло.

- Мужчина был подвергнут административному взысканию, его оштрафовали на 10 базовых величин (270 рублей), - рассказала старший помощник прокурора Полоцкого района Татьяна Шебеко.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Похожая история произошла на днях в Минске. Женщина выгуливала мопса и решила зайти в магазин, оставив собаку на привязи у входа. Из магазина выходила компания молодежи. 17-летней девушке понравилась собака, она отвязала мопса и забрала домой. Но родители не разрешили девушке оставить собаку, и она отдала ее подруге.

- Сотрудники милиции изъяли собаку и вернули законному владельцу, - рассказала старший инспектор группы информации и общественных связей Фрунзенского РУВД Минска Светлана Мостыка. - Материалы переданы в Следственный комитет.

БУДЬ В КУРСЕ!

Кинологи предупреждают: оставлять питомцев на привязи около магазинов, поликлиник или учреждений, куда вы собираетесь забежать «на минуточку», нельзя! Собак в таких ситуациях подстерегает множество опасностей.

Пса могут украсть, ударить, угостить отравленной едой или вкусняшкой, которая собаке противопоказана. Могут искалечить, даже убить. Собаку могут спровоцировать, и она укусит человека. Пока вы ходите за покупками долго, вашу собаку могут «спасти» - нередки случаи, когда зоозащитники или просто сердобольные люди решают, что собаку бросили, и забирают ее. Но даже если на собаку никто не покусится, она все равно испытывает серьезный стресс. По утверждениям зоопсихологов, собака не понимает, на какое время ее оставили и думает, что ее бросили навсегда. Поэтому выгул собаки с походом по магазинам и по делам лучше не совмещать.

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