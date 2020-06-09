2020-06-09T10:35:53+03:00
Общество
КП Беларусь

«Проехала по 5 континентам, трижды пересекла экватор». Белорусская кругосветчица-мотоциклистка вернулась в Минск

Почти два года Екатерина Дубаневич была в путешествии, которое пришлось прервать из-за эпидемии коронавируса
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Катерина Дубаневич планирует продолжить кругосветку, как только ситуация с коронавирусом нормализуется. Фото: личный архивКатерина Дубаневич планирует продолжить кругосветку, как только ситуация с коронавирусом нормализуется. Фото: личный архив
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Катя выехала из Минска 18 августе 2018 года на своем любимом мотоцикле, который назвала Генри. Она планировала объехать все континенты земного шара – промчалась на мотоцикле до Дальнего Востока, оттуда в Австралию, а затем перелетела вместе с мотоциклом в Северную Америку. Проехала США, Мексику (в этом путешествии она побывала в 22 странах, а всего посетила 45 стран). И вот, в Южной Америке ее настиг коронавирусный карантин. В ожидании эвакуационного рейса Катя провела 77 дней в Аргентине. И вот, наконец, 5 июня вылетела из Буэнос-Айреса в Сантьяго, затем в Гавану и оттуда в Москву. Говорит, после посадки были самые громкие аплодисменты от пассажиров, которые ей только приходилось слышать. А уже из Москвы ее на маршрутке отправили в Минск.

Мы попросили Катю рассказать о первых впечатлениях на родине.

- Как долетела? Устала, наверное? Сколько длился полет?

Это без преувеличения был самый длительный рейс в моей жизни. Самолет Azur Air стал настоящей трансатлантической маршруткой через всю Латинскую Америку. Первая остановка была в Бразилии 4 июня, где огромный авиалайнер на 500 мест принял первых российских пассажиров, а 5 июня утром - более 200 «застрявших» туристов из Аргентины и пятеро белорусов. Вывозной рейс был организован Россией, на борту были российские туристы из Бразилии, Чили, Аргентины, Боливии, Парагвая, Уругвая и Кубы, стоимость рейса была 400 евро. 7 июня в 10 утра я была дома.

Пассажиры шутили, что их забрала "трансатлантическая маршрутка". Фото: личный архив

Пассажиры шутили, что их забрала "трансатлантическая маршрутка". Фото: личный архив

- Теперь придется просидеть на карантине две недели?

- Официального карантина у нас ведь нет, но я буду проходить самоизоляцию в целях безопасности для окружающих.

- Расскажи, кто тебя встречал?

- Дипломатическая маршрутка довезла нас до границы, где меня уже ждал папа и сестра Марианна. Конечно же, не смогла сдержать слез от теплой встречи. Удивительно чувство в груди, когда видишь сияющую на солнце надпись Республика Беларусь, и уже через несколько метров видишь родных, с которыми не была в разлуке почти 2 года. А затем состоялась трогательная встреча с мамой. Я не могу перестать их всех обнимать, хожу по дому, и каждые 5 минут хочется снова.

- Узнали ли тебя твои домашние животные?

- Для меня было огромным шоком увидеть котов. Они были оставлены на попечение бабушки, которая их очень хорошо кормила. И теперь это два огромных бегемотика. Посажу их теперь на строгую диету.

Катя с мамой в Минске. Фото: личный архив

Катя с мамой в Минске. Фото: личный архив

- Что самое эмоционально приятное было во время возвращения? Заметила, как изменился город?

- Кроме встречи с родными мне сейчас безумно приятно находится в родной природе, я трогаю и нюхаю деревья, одуванчики, даже крапиву, потому что совсем отвыкла от этого типа флоры. Поздно вечером мой хороший друг Костя устроил мне авто-экскурсию по ночному Минску. Город сильно изменился, вырос и похорошел. Некоторые новые районы выглядят очень однотипно, но есть и восхитительные новостройки, вроде Новой Боровой.

- Что планируешь дальше – отдыхать, искать работу? Продолжишь ли путешествие, когда закончится коронавирус?

- Так как мотоцикл все еще в Южной Америке, и фактически кругосветное путешествие нельзя считать завершенным, пока я не въеду в город на нем, то мое нахождение в Минске – вынужденная пауза на несколько месяцев. В Аргентине мотоцикл может легально находиться до октября, осенью мне надо принять решение, куда его отправлять и какой будет дальнейший маршрут. Фактически я пересекла все меридианы, проехала 105 000 километров по 5 континентам, трижды пересекла экватор! Мне осталась только Африка. Сейчас невозможно строить планы, так как абсолютно неясно какая ситуация с границами государств и эпидемиологической обстановкой будет осенью. Свободное время до встречи с мотоциклом я посвящу написанию книги, углубленному изучению английского, удаленной работе и саморазвитию.

Катя в соцсетях выкладывает самые колоритные фото из своего путешествия. Фото: личный архив

Катя в соцсетях выкладывает самые колоритные фото из своего путешествия. Фото: личный архив

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