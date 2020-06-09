2020-06-09T12:05:43+03:00
Досуг
КП Беларусь

Вспомнить 90-е – в прямом эфире на VOKA Party

Новый формат летних концертов и вечеринок в режиме онлайн на VOKA продолжается: на этот раз петь и танцевать под лучшие хиты 90-х гости VOKA Party смогут вместе с кавер-группой «Минское Море»
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Это уже второй из четырех запланированных тематических онлайн-концертов. Группа «Минское море» исполнит собственные кавер-версии самых узнаваемых и драйвовых мелодий 90-х годов XX века. Вы их наверняка помните, будь то «Тучи» от «Иванушек Int» или «Красотка» Владимира Кузьмина, Personal Jesus от Depeche Mode или Du Hast от Rammstein. Музыканты подготовили для зрителей несколько сюрпризов (например, хит Gangsta Paradise прозвучит по-белорусски!). А вспомнить, какими были и чем порадовали «лихие девяностые», поможет ведущий Александр Козырев. Атмосферу тех времен в эфире VOKA постараются воссоздать во всех деталях: от визуальных эффектов до грима и костюмов артистов.

Кстати, при желании подобрать себе тематический образ могут и зрители – ведь им предлагается не просто посмотреть трансляцию онлайн-концерта, а поучаствовать в самой настоящей интерактивной вечеринке. Так что все, что поможет создать соответствующее настроение, чтобы потом делиться им и своими эмоциями в специальном чате, только приветствуется! Здесь же зрители смогут писать свои вопросы и комментарии, а также предлагать любимые хиты 90-х, которые бы они хотели услышать. В финале трансляции музыканты «Минского Моря» исполнят три песни, которые наберут наибольшее количество голосов.

Первую VOKA Party, которая состоялась 3 июня и была посвящена музыке 80-х, слушали и смотрели более 2 тыс. зрителей, а впереди любителей музыкальных путешествий во времени ожидают еще два концерта – по хитам «нулевых» и лучшим песням 2010-2020 гг.

Вечеринки VOKA Party проходят каждую неделю июня по средам. Новая трансляция состоится 10 июня и начнется ровно в 20:00. Присоединиться к просмотру можно на сайте voka.tv или в приложении VOKA бесплатно после авторизации по номеру телефона из любой точки Беларуси и мира. После трансляции записи концертов будут доступны в архиве.

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