«Служить ему оставалось меньше года, редко с кем общался»: подробности гибели срочника-ракетчика

О том, что в белорусской армии произошло очередное ЧП, сухо сообщила пресс-служба Минобороны. Говорится, что рядовой Волошин С.С. 1999 года рождения погиб 8 июня от огнестрельной травмы. Военнослужащий проходил службу в зенитной ракетной бригаде. По службе характеризовался положительно.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются комиссией Минобороны совместно со Следственным комитетом, сообщили в пресс-службе. Там традиционно добавили, что «военное ведомство выражает соболезнования родным и близким рядового Волошина, а Министерство обороны окажет необходимую помощь семье погибшего».

- Как сообщают наши источники, причиной смерти стало самоубийство. Парень в какой-то момент закрылся в оружейной комнате и выстрелил в себя, - заявляет телеграм-канал Nexta.

По версии телеграм-канала, уже возбуждено уголовное дело по статье «доведение до самоубийства». Однако «Комсомолке» в СК эту информацию пока не подтверждают:

- В настоящее время проводятся следственные действия, информация о принятом процессуальном решении будет доведена до общественности позже, - рассказал «Комсомолке» начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович.

Как удалось узнать «Комсомолке», погибший - 20-летний солдат-срочник из Гродно Сергей Волошин. Его друзья подтвердили эту информацию. Номер телефона Сергея сейчас недоступен.

С 2015 по 2019 год Сергей учился в Технологическом колледже при Гродненском университете.

- Его забрали в армию осенью, - рассказала «Комсомолке» одногруппница парня по колледжу Диана. - Служить ему оставалось меньше года. Он был спокойным, отзывчивым, добрым человеком. В остальном он был сам по себе почти всегда и редко с кем общался. Была ли у него девушка перед тем, как Сергея забрали в армию, я не знаю. Когда мы учились - это было больше года назад - девушки не было.

По словам Дианы, о версии самоубийства знакомые Сергея узнали из интернета - никаких других подробностей ни у кого пока нет.

На страничке Сергея в соцсети сказано, что его мировоззрение - это православие, главное в жизни - саморазвитие, а главное в людях - доброта и честность. Отношение к курению и алкоголю - резко негативное. Любимая цитата: «Я не могу однозначно сказать, хорошо ли то, что зло существует, или же это плохо. Зло - это зло. Оно есть, и все тут. А любить его или ненавидеть - это личное дело каждого...» Любимые книги - из серии S.T.A.L.K.E.R (это серия книг по мотивом одноименной компьютерной игры об альтернативной реальности в чернобыльской зоне отчуждения после вымышленной катастрофы 2006 года). Любимая игра - Warcraft (это многопользовательская ролевая онлайн-игра на тему фэнтези). Любимые музыкальные группы - Nightwich (это финская симфоник-метал-группа с женским вокалом) и Sabaton (шведская хеви-пауэр-метал-группа, основной темой для песен являются войны и отдельные сражения).

На страничке Сергея нет ни одной реальной фотографии - в основном репосты картинок на тему фэнтези. Сергей состоял в ВК-группе «Страх» (с лозунгом «Мы - это очередь на кладбище» там постят картинки и мемы на тему смерти), а также в двух группах музыкально-развлекательной направленности.

По неофициальным данным, трагедия случилась в одном из дивизионов 15-й зенитно-ракетной бригады, который находится возле деревни Шершуны - это в 24 километрах к северу от Минска. На вооружении этого дивизиона состоят ракетные комплексы С-300, которые прикрывают Минск от удара с воздуха. Еще как минимум 8 таких дивизионов находятся с других сторон от белорусской столицы, а штаб находится под Фаниполем. Интересно, что комплекс С-300 никогда не принимал участия в реальных боевых действиях. Но по результатам учебных стрельб С-300 признается экспертами очень боеспособной системой ПВО. Территория части сравнительно небольшая - по центру стоит радар, вокруг - места для 12 пусковых установок, есть гараж, казарма и несколько небольших технических помещений.

В трех километрах от военной части находится элитная резиденция российского миллиардера Михаила Гуцериева - по его собственному признанию, строительство комплекса обошлось в 40 миллионов долларов. СМИ заговорили о таинственном объекте в 2017 году - пошли слухи, что тут строится резиденция Лукашенко. Местные жители, мол, постоянно видят кортежи с мигалками и кучу охраны. В 90-х годах тут была база отдыха лесохозяйственного учреждения «Красносельское», затем объект перешел в «Дипсервис» - предприятие входит в состав Управделами президента. Потом комплекс выкупила фирма «СертусАвиа», и его переоформили на кипрский офшор. «СертусАвиа», по некоторым данным, принадлежит российскому миллиардеру Михаилу Гуцериеву. В Беларуси Гуцериеву принадлежит столичный отель «Ренессанс», строящийся горно-перерабатывающий комбинат в Любанском районе, сеть заправок «Славнефтехим». Недавно стало известно об интересах Гуцериева в IT-секторе, его партнером стал Виктор Прокопеня. Говорят, в комплексе живет не только сам Гуцериев - он сдается для vip-гостей. Кстати, территория вокруг секретной резиденции закрыта для полетов дронов. А еще Михаилу Гуцериеву принадлежит вертолет, которым пользуется Александр Лукашенко.

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